Conheça o calendário do Vestibular das Fatecs para o primeiro semestre de 2025

Na próxima quarta-feira, 13 de novembro, começa o período para o candidato solicitar a isenção e a redução da taxa do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs). As inscrições para o processo seletivo também começam no dia 13 e podem ser feitas até 11 de dezembro, pela internet. A prova será aplicada em 12 de janeiro de 2025.

Ao todo, as Fatecs ofertam mais de 90 opções em cursos superiores tecnológicos, com vagas distribuídas por todas as regiões do Estado. Com currículos constantemente atualizados, as graduações são alinhadas às atuais demandas do mercado de trabalho e acompanham as tendências tecnológicas e empresariais.

Para concorrer a uma vaga e ingressar em um curso superior de tecnologia gratuito, o interessado deve ficar de olho nas informações divulgadas pelo Centro Paula Souza, na página do Vestibular das Fatecs.

Confira as principais dadas do processo seletivo das Fatecs:

13 e 14 de novembro: período para solicitar isenção e redução da taxa de inscrição;

13 de novembro a 11 de dezembro: inscrições para o Vestibular das Fatecs;

12 de janeiro de 2025: prova do Vestibular das Fatecs;

4 de fevereiro de 2025: divulgação da classificação geral e primeira convocação de matrículas;

Em breve, será divulgado o novo site do processo seletivo das Fatecs para o primeiro semestre de 2025, que trará o formulário de inscrição, informações de vagas, cursos e unidades.