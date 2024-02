Conheça municípios paulistas com festas que destacam o legado da cultura italiana

São Paulo é um dos estados que mais recebeu imigrantes italianos no Brasil. Essa presença é vista tanto na capital, quanto em vários municípios do estado.

Pensando nisso, a Secretaria de Turismo e Viagens de SP (Setur-SP) listou 20 municípios que trazem a cultura italiana em seu DNA, possuem diversos atrativos, contam com eventos para lá de especiais, e estão no guia temático que a Setur-SP está preparando. Confira!

Barretos

A famosa cidade de Barretos dista 233,7 km de São Paulo e se destaca por seus eventos de grande porte, como a Festa do Peão de Barretos.

Além disso, entre os atrativos da cidade há o Parque do Peão Os Independentes, onde ocorre a Festa do Peão de Barretos; Barretos Country Park; a Catedral do Divino Espírito Santo; e o Museu Histórico, Artístico e Folclórico Ruy Menezes; o Teatro Jorge Andrade, o Sítio Paraíso, entre outros.

Por sua vez, a relação de Barretos com a cultura italiana é que, entre 1910 e 1920, a cidade recebeu uma grande quantidade de imigrantes italianos. Eles vieram trabalhar nas fazendas de café, que era o principal produto exportado na época.

Dito isso, atualmente, há a Festa Italiana, que acontece em maio. A Festa Italiana de Barretos é uma celebração anual que conta com comidas típicas da culinária italiana, além de apresentações de danças folclóricas, música tradicional italiana e atividades culturais.

A festa é realizada no Santuário Diocesano de Nossa Senhora do Rosário e atrai milhares de visitantes. É um evento festivo que destaca a influência e a tradição italiana na cidade de Barretos.

Americana

Localizada a cerca da 150 km da capital paulista, Americana é conhecida por seu aspecto histórico e sua gastronomia. Então, a cidade possui atrativos como a Casa Hermann Müller, a Basílica de Santo Antônio de Pádua, a Estação Cultura de Americana Estação Ferroviária, o Museu Histórico Pedagógico Municipal Doutor João da Silva Carrão, entre outros.

Além disso, uma grande parte da população americanense tem antepassados de origem italiana por conta da vinda de imigrantes para trabalhar na indústria têxtil local.

Um dos eventos temáticos da cidade é o Festival Italiano, que acontece entre os dias 13 e 14 de abril, na Feira Industrial de Americana FIDAM.

O Festival é um evento gastronômico que tem o objetivo de preservar as origens dos antepassados italianos, além de valorizar a contribuição deles no progresso da cidade. Então, com bebidas e comidas típicas, o Festival também traz uma programação de apresentações artísticas que privilegia a cultura italiana.

Mogi Mirim

Em 1886, os fazendeiros de Mogi Mirim começaram a angariar o trabalho de imigrantes estrangeiros para suas lavouras de café e algodão. Entre esses imigrantes, estavam os italianos.

Além disso, a cidade de Mogi Mirim é um encanto pelos seus atrativos naturais. Entre os pontos turísticos, estão: o Complexo Lava Pés, o Horto Florestal e o Zoológico Municipal Luís Gonzaga Amoedo Campos.

Ainda, entre os dias 09 de maio até 19 de maio, há a Festa Della Mamma no Espaço 250 anos “Jornalista Valter Abrucez” – Av. Santo Antônio, 296 – Centro.

Essa é uma tradicional festa italiana realizada desde 1999 que faz parte do Calendário Estadual de Turismo desde 2001 e é realizada pela Società Emilia-Romagna Baixa Mogiana.

O evento reúne música, dança, bebidas e comidas típicas em dois fins de semana, do Dia das Mães e o seguinte. Neste ano, contará também com exposições de quadros e apresentações teatrais sobre a Imigração Italiana.

Jundiaí

Localizada a cerca de 59 km da capital paulista, Jundiaí é conhecida por fazer parte do Circuito das Frutas e por realizar a Festa da Uva. Inclusive, Jundiaí é chamada de “terra da uva” e é um destino de enoturismo.

Atualmente, mais de 75% da população de Jundiaí é descendente da imigração italiana, o que faz de Jundiaí uma das maiores colônias italianas do Brasil. Na primeira metade do século XX, a cidade também sua vocação industrial. Além disso, a cidade oferece atrativos como o Jardim Botânico de Jundiaí, a Rota da Uva, o café Colonial Bella Mattina.

Um dos eventos temáticos da cidade é a Festa Italiana di Jundiaí, que acontece de 18 de maio a 09 de junho, na Rua Humberto Primo, 103 – Colônia.

A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro da Colônia, em Jundiaí, promove anualmente a Festa Italiana di Jundiaí. A festa começou a ser realizada em 1988 para marcar o centenário da imigração italiana em Jundiaí.

Com a promoção do evento anualmente, a importância da imigração é relembrada, assim como os valores, costumes, tradição, cultura, culinária e origem.

Amparo

Se o turista procura por turismo histórico, religioso, gastronômico e até mesmo aquático, Amparo é o lugar certo. Isso porque Amparo é a capital histórica do Circuito das Águas e possui antigas fazendas de café transformadas em destinos turísticos. A mais famosa delas é a Fazenda Benedetti.

Além disso, a cidade oferece atrativos como o Polo Gastronômico de Amparo; a Catedral Nossa Senhora de Amparo; o Polo Astronômico de Amparo; a Vinícola Terassos, entre outros. Um outro ponto imperdível é a Casa do Artesanato, uma antiga estação de trem que deu lugar para o Espaço Cultural Edu Bastos. O lugar reúne os artesanatos produzidos pelos moradores de Amparo, como as bonecas de pano, que são muito utilizadas na região.

Para quem deseja conhecer mais sobre a cultura italiana na cidade, há a Festa Italiana, que acontece de 01 à 09 de junho, na Praça Pádua Salles. Também conhecido como Festival da Gastronomia e Música Italiana, o evento está em sua 15ª edição e é uma tradição de uma das maiores colônias que fizeram parte da formação do Município de Amparo.

Jarinu

Localizada a cerca de 50 km de São Paulo, a cidade de Jarinu oferece diversos atrativos. Entre eles, há o Parque do Morango Duílio Maziero. Esse é um local ideal para caminhadas, piqueniques e passeios guiados pelas plantações de Morango.

Além disso, o empresário Duílio Maziero, descendente de italianos, começou o plantio de morangos em 1969, em Jarinu. Assim, ele foi pioneiro do Morango da raça italiana em Jarinu. Outro atrativo imperdível para quem ama história e arquitetura é a Matriz Nossa Senhora da Paciência.

Ainda em Jarinu, um dos principais atrativos é o passeio pelas tradicionais vinícolas. Lá, é possível saborear algumas das melhores uvas da região. Depois, vale conferir os pratos simples, como frango e polenta da região. O Campo de Golf da cidade também merece uma visita.

Agora, para experimentar um evento na cidade, há a 40° Festa do Morango Jarinu e Atibaia, que acontece de 28 de junho a 14 de julho, na Rodovia Edgard Máximo Zambotto, Km 77.

Neste ano, a tradicional Festa do Morango está na sua 40ª edição, tendo início em 28 de junho, no Parque do Morango Duílio Maziero, com diversos atrativos. Como, por exemplo, a venda e exposição de morangos, praça de alimentação, artesanato, minishopping e apresentações culturais. A entrada é gratuita.

Itupeva

Distante 60 km da cidade de São Paulo, a cidade de Itupeva tem vocação para o turismo gastronômico; turismo natural; enoturismo; lazer; turismo de aventura; e turismo de compras. Entre os atrativos locais, há o Apiário; o Wet’n Wild; o Iutlet Premium; e a Quinta Nossa Senhora Aparecida. Ainda, a cidade faz parte do Circuito das Frutas.

Em 1870, com a cultura do café, os primeiros imigrantes italianos se estabeleceram em Itupeva. Um dos principais eventos de Itupeva é a Expo Uva, que acontece de 13 a 15 de dezembro, no Parque da Cidade.

Durante os dias de atividades, estão previstos shows musicais, apresentações típicas e culturais, além da exposição de frutas, artesanato local e premiação e leilão de uvas. Ainda, há além de praça de alimentação.

Serra Negra

Localizada a 143 km de São Paulo, a cidade de Serra Negra tem como foco o turismo de lazer; o turismo rural; o cicloturismo; turismo de compras e gastronomia.

Entre os atrativos da cidade, há a réplica da Fontana di Trevi; o Alto da Serra Clube de Voo; o Parque Macaquinhos Turismo; o teleférico e Mirante Cristo Redentor, entre outros.

Além disso, a relação da cidade com a Itália vai além da réplica da Fontana. Isso porque os imigrantes italianos chegaram na cidade em 1880 para trabalhar nas lavouras de café.

Atualmente, acontece um evento temático da cultura italiana, em setembro, na Praça Jhon F. Kennedy. Esse é um evento anual que tem o objetivo de mostrar aspectos da gastronomia, música e cultura italiana.

Santa Rita do Passa Quatro

Com geografia privilegiada e clima agradável, Santa Rita do Passa Quatro é uma estância climática e oferece contato com a natureza, tranquilidade ou aventura.

Entre os atrativos da cidade, há a Cachoeira Três Quedas; o Museu Histórico e Pedagógico Zequinha de Abreu; o Santuário Santa Rita de Cássia; o Teatro Ivonaldo Rodrigues; o Deserto do Alemão, skatepark, entre outros.

Além disso, a cidade recebeu vários imigrantes italianos durante a 2ª Guerra Mundial, o que fez com que 75% da população da cidade seja descendente de italianos, que vieram da região de Veneto e Lombardia, na Itália.

Ainda, um dos principais eventos da cidade é o Festival de Tradições Italianas, que ocorre de 05 a 08 de julho, na Praça Poeta Mario Mattoso (praça da Estação).

O evento é marcado pela grande participação da população e conta com apresentações de músicas e de danças típicas. Barraquinhas com comidas tradicionalmente italianas também fazem parte do evento.

O Festival é uma homenagem à presença majoritária de descendentes italianos no município. Ainda, o evento é sucesso na cidade, que está em seu 32º ano de realização em 2024.

Batatais

A cidade de Batatais fica a 354,6 km de São Paulo e se destaca pelo seu rico turismo cultural. Entre os pontos turísticos locais, há obras de Cândido Portinari na Igreja Matriz da cidade. Além disso, houve Centro Cultural Professor Sérgio Laurato; a Galeria Con Silva Naif; o Museu Histórico e Pedagógico Doutor Washington Luiz; a Estação Cultura Editor José Olímpio; o Lago Artificial Ophelia Borges Silva Alves.

Já a relação da cidade de Batatais com a Itália é a vinda de cerca de 8 mil imigrantes italianos para a cidade, durante a grande imigração, que ocorreu entre 1880 a 1930. A maioria dos imigrantes trabalharam na lavoura cafeeira em expansão.

Atualmente, um dos principais eventos de Batatais é o Festival Gastronômico e Cultural di San Gennaro, que ocorre de 05 a 15 de setembro. O evento acontece no Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Baptista Avenida Moacir Dias de Moraes, S/N. Esse é um evento de grande importância no calendário do município, que ocorre anualmente contando com variados shows italianos e de outros estilos musicais.

Além disso, há exposições de carros antigos, encontro de motociclistas, exposições de artes e artesanatos e típica comida italiana regada a bons vinhos. Ainda, a festa reúne um público de aproximadamente 80 mil pessoas, sendo em grande parte turistas de todos os estados brasileiros.

Pedrinhas Paulista

A cidade de Pedrinhas Paulista está a 482 km da capital paulista e está localizada as margens do Rio Paranapanema. Além disso, a cidade é quase uma “Itália brasileira”, pois a cidade foi construída quase que exclusivamente por italianos, que chegaram entre 1951 e 1952. Naquela época, cada imigrantes recebia uma casa. Eles cultivavam grãos, como milho, arroz, amendoim, entre outros, e criavam gado.

Já entre os atrativos da cidade, há o Memorial do Imigrante; a Paróquia São Donato; o Teatro Municipal; e os eventos culturais, como a Festa de São Donato; o Festival de Rock; a Cavalgada com Grupo de Tropeiros; Encontro de Motociclistas, entre outros.

Dentre esses eventos, um dos principais é a XXXIII – Festa Italiana de Pedrinhas Paulista, que acontecerá no dia 14 de setembro, no Salão de Festas da Praça Mons. Ernesto Montagner, s/n. Essa é uma tradicional festa realizada pela Associação Assistencial Maternidade e Infância São Domingos Sávio (Jardim da Infância), uma escola de educação infantil, a festa reúne cerca de 600 participantes, entre locais e visitantes.

Ribeirão Pires

Distante 40 km de São Paulo, a cidade de Ribeirão Pires é uma Estância Turística e tem atrativos para todos os gostos: religioso, ecológico, rural e de compras. Com clima serrano, a principal atração é a represa Biellings. No local, e possível praticar esportes náuticos, velejar, entre outros.

Além disso, há atrativos como o Mirante Santo Antônio, que oferece uma vista panorâmica da represa e da região; a Capela Nossa Senhora do Pilar, que é uma referência no turismo religioso; e a Vila do Doce, espaço de artesanato e alimentação.

Por sua vez, a relação da cidade com os imigrantes italianos começou com a inauguração da parada do trem de Ribeirão Pires em 1885 pela São Paulo Railway. Assim, os italianos puderam chegar na cidade e se estabelecer.

Diante disso, um dos eventos que movimenta a cidade atualmente é a Festa Italiana, que acontece 14 a 22 de setembro. A gastronomia é a principal atração da Festa, com opções de pizza, panqueca, caponata de beringela, risoto e lanches. Nesse caso, há lanches de linguiça, calabresa e mortadela. Para quem prefere outros pratos, há porpeta com macarrão penne, polenta e frango frito, fogazza, macarronada, minestrone e muitos outros.

Jaboticabal

Localizada a 342 km da capital paulista, a cidade de Jaboticabal tem como foco o turismo histórico e cultural. Entre os atrativos da cidade, destacam-se a Pinacoteca Municipal; o Museu Histórico Aloísio de Almeida; o Jaboticabal Shopping; o Mercado Municipal e a Casa do Artesão, entre outros.

Além disso, a cidade atraiu imigrantes italianos no início do século XX para trabalho na agricultura local. Dentre os principais eventos de Jaboticabal, há a Noite Italiana Jaboticabalense, que acontecerá no dia 14 de setembro.

Neste ano, a Noite Italiana Jaboticabalense celebra os 150 anos de imigração. A festa oferece ao público pratos como nhoque, macarrão, tábua de frios com pão italiano, raviole, fetucine, farfole, capeleti, polpetone, polenta com frango. Além de doces e outras delícias típicas da culinária italiana.

Taubaté

Local de nascimento do autor Monteiro Lobato, Taubaté é uma cidade conhecida por seu lado histórico e natural. Alguns dos atrativos da cidade são: Museu Monteiro Lobato, que oferece atividades interativas para todas as idades; o Museu Amancio Mazzaropi, que traz informações e itens originais de um dos principais dramaturgos brasileiros.

Além disso, há o Museu da Imigração Italiana Quirimirim, que é destinado ao estudo da língua e da cultura italiana e traz documentos referentes à imigração. Há também o Parque do Itaim, local imperdível para os amantes da natureza; e a Feira de Artesanato de Taubaté, que é um prato cheio para quem ama comprar.

Ainda, há a Festa Italiana de Quiririm, que acontece de 26 de abril à 01 de maio. A festa acontece na Av. Cel. Marcondes de Mattos, no Distrito de Quiririm. A festa reúne diversas atrações musicais e comidas típicas. Entre as opções de alimentação, há iguarias típicas como polenta frita, macarrão, pizza e frango. Além disso, a entrada no evento e os shows são gratuitos.

Canas

Localizada a leste do Estado de SP, na região do Alto Vale do Paraíba, ás margens do Rio Paraíba do Sul e entre as Serras do Quebra Cangalha (do Mar, Mantiqueira), a cidade de Canas dista 190 km de São Paulo.

O nome da cidade “Canas” se deu por uma desapropriação do governo para assentamento de família de imigrantes italianos, com a finalidade de plantar cana e abastecer o engenho central de Lorena.

Atualmente, a cidade está incluída em um programa de turismo histórico do Vale do Rio Paraíba e participa da Rota da Estrada Real. Também oferece atividades como eventos culturais, pesca esportiva, visita às cachoeiras, passeios de bicicleta, visita às vinícolas e visita ao Museu Municipal, entre outras.

Ainda, um dos principais eventos da cidade é a Festa Italiana, que acontece de 25 a 28 de julho. A Festa Italiana de Canas celebra a chegada dos primeiros imigrantes italianos em 1887. Assim, a principal atração da festa é a culinária típica italiana, pois o evento reúne restaurantes de renome da região. Além disso, a Festa conta com shows no palco principal e apresentação de danças típicas.

São Sebastião

Conhecida por suas belas praias; pelo turismo de aventura e pelo turismo histórico, a cidade de São Sebastião fica a 200 km da capital paulista e oferece amplo contato com a natureza. Entre os principais atrativos, estão: mais de 30 praias para curtir, com infraestrutura e pé na areia; cachoeiras como as de Toque-Toque, Calhetas e Camburi; diversas opções de trilhas; o Centro Histórico, que é tombado desde 1969; a Capela de São Gonçalo; entre outros.

Além disso, os primeiros imigrantes italianos chegaram em São Sebastião em 1885. Inclusive, uma das famílias imigrantes se hospedaram em uma casa e fundaram um comércio, que tornaram o local conhecido como Casa da Esperança.

Atualmente, um dos principais eventos da cidade é o Festival Italiano, que acontece de 12 a 15 de setembro, na Avenida Doutor Altino Arantes, s/n Complexo Turístico da, R. da Praia.

Esse é um evento que celebra a gastronomia e cultura Italiana e conta com programação especial. No festival, há intervenções artísticas, culturais e musicais, além de praça de alimentação com mais de 40 restaurantes. Eles oferecem diversas opções gastronômicas e bebidas tradicionais da Itália.

Guaratinguetá

Lar do primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Sant’Anna Galvão, o Frei Galvão, a cidade está a 173,7 km de São Paulo e tem como foco o turismo religioso. Entre os atrativos, está o Santuário Frei Galvão; a Casa Frei Galvão; o Museu Frei Galvão e o Arquivo da Memória de Guaratinguetá.

Além disso, na metade do século XIX e no início do século XX, imigrantes italianos chegaram a Guaratinguetá e suas famílias se estabeleceram, a princípio, no Núcleo Colonial do Piagui, criado para receber famílias imigrantes para lavoura.

Nesse sentido, uma das principais festividades que acontece na cidade é a Festa Italiana do Piagui, que ocorre de 14 a 18 de setembro, no Pátio da Igreja São João Batista, na Estrada Vicinal Césare Zangrandi, Colônia do Piagui.

A Festa Italiana traz diversas atrações e os mais deliciosos pratos típicos preparados pelas famílias de descendentes de italianos, que se instalaram em Guaratinguetá há mais de 100 anos. Durante os quatro dias de evento, os visitantes poderão degustar diversos pratos da cultura italiana enquanto assistem a apresentações.

Itu

Localizada a 104 km de São Paulo, Itu é uma cidade conhecida por sua gastronomia e por seus atrativos em “grande escala”.

Entre os atrativos da cidade, estão: a Fazenda Chocolate; Parque de Maeda; Parque Geológico Varvito; Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária; a Praça do Exageros, que abriga itens como o orelhão e o semáforo gigante; o Museu de Energia; o Espaço Cultural Alemida Júnior, entre outros. Além disso, no âmbito gastronômico, um dos destaques vai para o delicioso bife á parmegiana do Bar do Alemão;

Já a relação de Itu com a cultura italiana começou no final do século XIX, quando o Brasil aboliu a escravatura e precisava de mão-de-obra para trabalhar nas fazendas de café que despontavam no País. Então, fazendeiros de São Paulo e de Itu ofereciam passagens de navio para que famílias inteiras migrassem para o Brasil. Com a ferrovia inaugurada em 1873, mais imigrantes italianos chegaram a Itu para trabalhar nas lavouras de café.

Atualmente, um dos eventos temáticos de Itu é a Festa Italiana. De 20 a 28 de janeiro deste ano o evento aconteceu Praça Padre Miguel, reunindo atrações musicais e comidas típicas, como polenta frita, macarrão, pizza e frango. A entrada para o evento e os shows são gratuitos.

Salto

Famosa pelo turismo natural, histórico e religioso, Salto é uma cidade que possui diversos atrativos. Entre eles, estão: Monumento a Nossa Senhora do Mont Serrat; o Memorial do Tietê; o Marco Zero; as Tecelagens e Vilas Operárias, entre outros.

Além disso, Salto tem uma posição estratégica próxima à margem direita do Rio Tietê. Isso permitiu que o empresário Galvão da França Pacheco Júnior inaugurais a primeira fábrica de tecidos do município, em 1873. Essa fábrica tornou-se a maior empregadora da cidade e foi responsável pelo surgimento das Vilas Operárias, que atraíram os imigrantes italianos para a cidade, em 1980.

Atualmente, um dos eventos da cidade é a Festa Ítalo Saltense, que acontece de 31 de maio a 02 de junho, no Pavilhão das Artes. Promovida pela Prefeitura da Estância Turística de Salto, através da Secretaria Municipal de Cultura, o evento resgata a cultura italiana na cidade. Para isso, conta com apresentações culturais, shows e comida típica. A entrada para o evento é franca.

São Roque

Famosa pelo enoturismo e pelo turismo de compras, a cidade de São Roque está a 70km de São Paulo. Entre os atrativos da cidade, há as vinícolas; o Catarina Fashion Outlet; trilhas para caminhada; a Igreja Matriz de Nossa Senhora; o Centro Cultural Brasital, entre outros.

Além disso, em 1890 chegaram os primeiros italianos em São Roque, atraídos pelo clima montanhoso, que se assemelhava ao de algumas regiões da Itália. No mesmo ano, o empresário Enrico Dell’Acqua fundou a Brasital, uma das primeiras indústrias têxteis brasileiras, que funcionou até meados dos anos 1970.

Atualmente, faz parte do patrimônio público municipal e abriga um Centro Cultural, Educativo e Turístico, assim como a Biblioteca Municipal. Um dos principais eventos que acontecem na cidade é a Festa da Alcachofra, que ocorre em outubro, no Recanto da Cascata.

O evento é dedicado a venda e consumo da flor da alcachofra. Além disso, a festa possui um empório de vinho, parque de brinquedos e oferece artesanatos e variedades gastronômicas.