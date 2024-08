Conheça Giovanna Boscolo, ex-Chiquitita promessa do Brasil nas Paralimpíadas

A atriz Giovanna Boscolo, que viveu Michelle no remake de “Chiquititas”, já desembarcou em Paris. Ela vai representar o Brasil no arremesso de peso e no lançamento de club nas Paralimpíadas.

O lançamento de club, modalidade exclusiva dos jogos paralímpicos, consiste em arremessar uma espécie de pino de boliche à distância.

Giovanna, de 21 anos, foi diagnosticada aos 15 com uma doença neurodegenerativa chamada ataxia de Friedreich. Os sintomas incluem perda de coordenação motora e perda de equilíbrio. A doença ainda pode provocar cardiopatias.

Em um vídeo no Instagram, Giovanna conta sua trajetória desde a descoberta da doença e explica sobre os sintomas. “Tenho dificuldade de equilíbrio, coordenação, mas continuo firme e forte com a minha fisioterapia”, diz ela.

A atleta consegue andar distâncias curtas, mas pratica o esporte usando uma cadeira de apoio.

Filha de educadores físicos, Giovanna praticava ginástica aeróbica e participava de torneios. Aos 15 anos, porém, os sintomas da ataxia começaram a aparecer e ela precisou interromper a prática.

A curiosidade sobre genética a levaram a cursar biomedicina na faculdade. “Na maioria das vezes, o que parece uma pedra no caminho é a maior oportunidade de você construir um castelo, basta mudar a sua percepção”, escreveu Giovanna há cerca de um mês, quando anunciou sua convocação para Paris.