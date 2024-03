Conheça Felipe Amorim, um dos artistas mais ouvidos no Brasil

O Spotify divulgou uma lista dos artistas mais ouvidos nas regiões brasileiras em 2023 e claro que, o fenômeno Felipe Amorim, não ficaria de fora. Nos estados de Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte o artista lidera o número de ouvintes e soma 4,8 bilhões de streams nas plataformas digitais.

Com apenas 27 anos, Felipe Amorim é considerado uma das revelações da música por misturar vários gêneros, como forró, pop, funk e música eletrônica. Em 2021, junto à Caio Djay e Kaleb Capitão se tornaram o trio que ganhou popularidade com os singles “Sem Sentimento” e “Putariazinha”. Em 2022, “No Ouvidinho” foi uma das canções mais tocadas no Brasil.

Ainda no ano passado, com o lançamento do EP “Cadê o After?”, que possui mais de 317 milhões de streams, Felipe Amorim emplacou, entres os sucessos, a música “Toca o Trompete”, que viralizou nas redes sociais, gerando milhares de interações e vídeos de influenciadores digitais dançando.

Ao lado do cantor Nattan, lançou o sucesso “Love Gostosinho” em dezembro de 2022, que permanece no TOP 200 Spotify Brasil (#74) desde então. Assim como, “Toca o Trompete” (#47) “Fode bem” (#57), “No ouvidinho” (#106) “Gostosinho é ela” (#110) e “Putariazinha” (#142).

Muito além do digital, Felipe Amorim esteve na trilha sonora de “Fuzuê”, novela das 7 da TV Globo, com a música “Coisas que eu sei”, uma regravação de Danni Carlos, que voltou ao topo do sucesso com a nova versão, com mais de 70 milhões de streams no Spotify.

Durante o carnaval de 2024, o artista de hits participou de 15 apresentações em sete estados distintos durante essa época do ano. O artista ainda se apresentou nos camarotes, como o Camarote Vila, em Salvador, o Camarote Arpoador e o N1, ambos no Rio, o Camarote Olinda e de Boa Viagem, na capital pernambucana.