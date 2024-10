Conheça canções de sucesso que Antonio Cicero escreveu para Marina Lima, sua irmã

Um dos mais renomados poetas brasileiros, Antonio Cicero, que morreu nesta quarta-feira (23) aos 79 anos, também trabalhou como letrista e compositor para grandes nomes da música popular brasileira, como Lulu Santos e Adriana Calcanhotto.

Mas foi na voz de sua irmã, Marina Lima, que os versos de Cicero explodiram. Lima começou a carreira musicando os poemas do irmão e, nos anos 1980, produziu com ele vários hits de sucesso.

Conheça as principais colaborações da dupla:

‘ALMA CAIADA’

Originalmente um poema escrito por Antonio Cicero, “Alma Caiada” foi musicado por Marina Lima em 1975. Dois anos depois, a canção foi gravada por Maria Bethânia, mas sua versão foi proibida devido à censura da ditadura militar. Foi então lançada no álbum de Zizi Possi “Pedaço de Mim”, em 1979.

‘A CHAVE DO MUNDO’

Conhecida então como simplesmente Marina, a irmã de Antonio Cicero lançou seu álbum de estreia, “Simples como Fogo”, em 1979. Cinco das dez músicas do disco contaram com os versos do poeta: “A Chave do Mundo”, “Transas de Amor (Os Sonhos de Quem Ama)”, “Tão Fácil”, “Maneira de Ser” e “Memória Fora de Hora”.

A mais conhecida foi o sucesso “A Chave do Mundo”, que trata da complexidade do amor ao comparar relacionamentos com o fogo – simples e natural, mas que machuca. No mesmo ano, a canção entrou para a trilha sonora da telenovela “Pai Herói”, exibida pela TV Globo.

‘CHARME DO MUNDO’

Lançada em 1981 em “Certos Acordes”, terceiro álbum de estúdio de Marina Lima, “Charme do Mundo” também foi feita em parceria com Antonio Cicero. A canção assume uma postura de deslumbramento perante o mundo e exala entusiasmo e curiosidade pelos encantos da vida.

‘MARESIA’

Também de “Certos Acordes”, a canção é um poema de Antonio Cicero, musicado por Paulo Machado e gravado por Marina Lima. Em 2000, atingiu ainda mais sucesso na versão de Adriana Calcanhotto. Zeca Baleiro também regravou a música, em discos lançados em 2012 e 2014.

‘FULLGÁS’

A música de 1984, que consolidou a carreira de Marina Lima como estrela da MPB, foi escrita com Antonio Cicero. Foi lançada no quinto álbum de estúdio da cantora, de mesmo nome, que explora gêneros como pop rock, new wave e synth pop.

O título da canção brinca com o adjetivo “fugaz” e a expressão “full gas”, que pode ser traduzida como “cheio de energia” ou “a todo vapor”.

Regravada por diversos artistas, como Lulu Santos, Ivete Sangalo, Simone e Fábio Júnior, a canção teve releituras da própria Marina, como no álbum “Registros à Meia-Voz”, de 1996, e “Acústico MTV”, de 2003. Também já fez parte de trilhas sonoras das telenovelas “Vereda Tropical” (1986), “Zazá” (1997), “Cobras & Lagartos” (2006), além de “Malhação” (2012), todas da Globo.

‘PRA COMEÇAR’

Outra parceria entre Lima e Cicero, “Pra Começar”, de 1986, inaugura “Todas Ao Vivo”, primeiro álbum ao vivo da cantora.

A música virou abertura de “Roda de Fogo”, novela exibida pela Globo entre 1986 e 1987.

‘VIRGEM’

O sétimo álbum de estúdio de Marina Lima, “Virgem”, vendeu 160 mil cópias em 1987. Além da música-título, Cicero escreveu “Zerando” e “Prestes a Voar”.

No final de 2015, a cantora fez uma releitura da canção para o álbum “No Osso”, composto por gravações ao vivo da turnê de voz e violão que realizava desde 2014.

‘À FRANCESA’

Escrita por Antonio Cicero com Cláudio Zoli, o sucesso de “À Francesa” veio quando foi gravada por Marina Lima em 1989. A interpretação da cantora acompanha a introspecção da letra, com uma melodia suave.

A música é tida como um hino à independência e à liberdade. No Brasil, a expressão que dá nome à faixa significa sair de um lugar discretamente, sem se despedir, num desapego transmitido também pela letra.

‘ACONTECIMENTOS’

Como muitas das músicas que Antonio Cicero fez com a irmã, “Acontecimentos”, de 1991, trata da complexidade do amor. Faz parte do nono álbum de estúdio da cantora, “Marina Lima”, onde também apareceu “O Meu Sim”, outra música feita pela dupla.