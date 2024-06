Conheça as recomendações para limpeza de casas e caixas d’água no pós-enchente

O Ministério da Saúde recomenda cuidados com a limpeza das casas nas áreas em que os alagamentos secaram e os moradores já podem regressar às moradias. A lama gerada pelas enchentes pode causar doenças. A proteção individual é o primeiro alerta. É imprescindível o uso de botas, calças, camisas de mangas compridas e luvas resistentes. O cuidado evita contato com água contaminada e o risco de ferimentos.

A limpeza do ambiente deve ser feita em três fases. Primeiro, o local deve ser totalmente lavado com água para a retirada da lama. Depois, uma segunda lavagem deve ser feita com água e sabão. Por fim, é necessário usar uma solução de desinfetante no piso e nas paredes.

“Depois disso, a casa estará segura para as famílias retornarem”, explica Márcio Garcia, diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública, complementando que a forma correta de higienização é importante para evitar riscos à saúde.

Veja recomendações para a limpeza

Retire a lama utilizando pá, enxada, rodo ou vassoura

Solução desinfetante: para cada 10 litros de água, misture um copo americano (200 ml) de água sanitária 2,5%, sem detergente e sem perfume

Faça a limpeza da casa com ambiente arejado, com panos limpos e deixe o ambiente secar

Acesse o guia completo

Cuidados com caixas d’água

O Ministério da Saúde destaca que é preciso limpar e desinfetar a caixa d’água ou reservatório, no caso deles serem carregados pela água de um sistema de abastecimento que foi afetado ou por terem contato direto com a água de enchente.

O primeiro passo é a lavagem da caixa d’água ou reservatório. Feche a entrada da caixa d’água e esvazie-a deixando um palmo de água no fundo para a limpeza.

Utilizando a água que restou, esfregue as paredes e o fundo da caixa com panos limpos, escova macia, bucha ou esponja (que não seja de aço). Não use sabão, detergente ou outros produtos de limpeza.

Depois, remova todos os resíduos do fundo da caixa d’água com auxílio de balde, panos limpos ou pá, deixando a caixa totalmente limpa e seca.

Por último, abra o registro de entrada de água e encha completamente a caixa d’água novamente. Além da limpeza, é preciso fazer a desinfecção.

Confira o passo a passo para desinfecção dos reservatórios