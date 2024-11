Conheça as principais vantagens do mercado de moradias estudantis

O mercado de moradias estudantis tem passado por uma transformação significativa nos últimos anos, impulsionado pela mudança no comportamento dos estudantes e pela demanda crescente por acomodações mais acessíveis, funcionais e adaptadas ao estilo de vida moderno. Em 2023, o segmento, em números globais, foi estimado em US$ 11,34 bilhões, com expectativa de expandir cerca de 5% ao ano até 2027, segundo o Global Student Housing Report.

No Brasil, cidades universitárias de São Paulo e Rio Grande do Sul já estão experimentando um aumento na oferta de residências estudantis, tanto de empreendimentos privados quanto de parcerias com universidades. A novidade já se mostra como uma das grandes tendências para 2025, à frente do aluguel de apartamentos comuns.

“As residências estudantis refletem uma mudança de comportamento e expectativas dessa nova geração. A busca por comodidade, conectividade e uma experiência completa da vida universitária faz com que empreendimentos com serviços integrados sejam uma opção cada vez mais atraente e vantajosa em comparação com o aluguel tradicional de apartamentos”, conta Juliana Onias, gerente regional de operações da Share Student Living, especializada em moradias para estudantes.

Para Uma Coimbra, de 22 anos, estudante do 6º semestre de Nutrição do Centro Universitário São Camilo do Ipiranga, o convívio diário com outros estudantes, proporcionado pelo residencial estudantil, propicia oportunidades de estudos e de trabalho. “É muito especial morar aqui (no Share Butantã), pois você se sente numa extensão da universidade. O ambiente é multicultural, tem gente de outros cursos, faculdades, estados e até do exterior”, conta. A estudante ainda elenca como positivo o apoio psicológico disponível, com profissionais preparados para dar esse suporte nas unidades.

Já o fotógrafo Halyson Cardoso, de 29 anos, conta que deixou sua cidade natal em Santa Catarina para morar em um residencial estudantil em São Paulo, onde permanece, já, há mais de dois anos, sem a pretensão de mudar. “Vim morar em São Paulo e sabia das dificuldades que enfrentaria. Então escolhi a Share pela estrutura convidativa. No edifício tem tudo, serviços, áreas de lazer e de estudos. Além disso, a localização é maravilhosa. Estou próximo a tudo o que preciso, como supermercados, farmácias, e até de uma estação do Metrô, que me permite cruzar a cidade de maneira tranquila”, complementa.

Confira os 6 principais diferenciais dos residenciais estudantis, de acordo com a especialista:

1. Serviços integrados: as acomodações vão além do simples quarto mobiliado, oferecendo uma variedade de serviços, como limpeza, manutenção, lavanderia, internet de alta velocidade e até áreas de lazer, como academias e espaços de convivência. O conceito de “co-living” também ganhou força, com áreas compartilhadas que incentivam a interação social e a criação de uma comunidade entre os estudantes.

2. Localização estratégica: residências estudantis estão cada vez mais sendo desenvolvidas próximas a instituições de ensino, centros urbanos e áreas com fácil acesso ao transporte público. Essa proximidade não apenas facilita a vida dos estudantes, como também reduz o tempo e os custos com deslocamentos, aumentando a qualidade de vida e o tempo livre para estudo e lazer.

3. Custo-benefício: costumam ser mais econômicas, já que incluem serviços e contas no valor do aluguel. Diferentemente de um apartamento comum, onde o estudante teria que arcar com custos separados de energia, internet e manutenção, as residências estudantis oferecem tudo isso por um preço fixo, facilitando o planejamento financeiro

4. Segurança: oferecem sistemas de segurança mais robustos, com portaria 24 horas, controle de acesso e câmeras de vigilância. Além disso, existe uma equipe focada em acolher e promover o bem-estar dos residentes. Esse nível de segurança é um diferencial importante para pais que desejam garantir a proteção dos filhos em uma nova cidade.

5. Ambiente social e de apoio: morar em uma residência estudantil proporciona aos estudantes uma comunidade de apoio, com colegas que compartilham experiências semelhantes. Isso facilita a integração, a adaptação à nova rotina e até a formação de redes de amizade. As atividades organizadas pelas residências, como eventos culturais e esportivos, também ajudam a construir um ambiente socialmente enriquecedor.

6. Facilidade de mudança e menos burocracia: enquanto o aluguel de um apartamento tradicional envolve trâmites burocráticos, como fiador, caução e contratos extensos, residências estudantis oferecem um processo de entrada mais simples e menos exigências. Além disso, muitas delas trabalham com contratos flexíveis, permitindo estadias de curto prazo, o que é ideal para intercambistas ou estudantes que precisam de acomodação temporária.