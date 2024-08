Conheça as maiores Oktoberfests do Brasil

O mês em que o mundo celebra uma das tradições cervejeiras, culturais e gastronômicas mais importantes da humanidade está se aproximando. A Oktoberfest, originada em Munique, na Alemanha, durante o século XIX, é comemorada atualmente em vários países durante o mês de outubro, valorizando os costumes alemães, regado a muito chopp, comidas típicas, com brincadeiras tradicionais e atrações musicais embalando o evento.

O Brasil, obviamente, não fica de fora e sedia algumas das versões mais famosas do que é uma das festas mais populares do planeta. Com destaque para a Oktoberfest de Blumenau (SC), considerada a segunda maior do mundo. É impossível não se envolver com o clima e não se divertir com os concursos de chopp em metro; músicas e folclore alemão; concurso da realeza e casal Fritz e Frida; e, jamais menos importante, de gastronomia típica da Alemanha, uma das mais saborosas do mundo.

Se você ficou com vontade de curtir uma Oktober, nós listamos as principais festas que acontecem em outubro no Brasil. Já anota na lista aquelas que você não pode perder.

Divulgação

1. BLUMENAU (SC): Realizada desde 1984, a Oktoberfest de Blumenau (SC) não é apenas a maior do Brasil, mas também a segunda maior do mundo. Com 18 dias de festa, em 2024 o evento será realizado de 9 a 17 de outubro, no Parque Vila Germânica. No ano passado, a cidade recebeu cerca de 454.285 pessoas.



2. SANTA CRUZ DO SUL (RS): A segunda maior Oktober do país acontece na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul, que conta com 140 mil habitantes. Em 2023, o evento recebeu 400 mil pessoas, que movimentaram a economia da região. E este ano, a festa acontecerá em três momentos: entre os dias 10 e 13 de outubro, 17 e 20 de outubro e 24 a 27 de outubro, no Parque da Oktober.

Divulgação

3. IGREJINHA (RS): A terceira maior festa do Brasil acontece em Igrejinha, na região metropolitana de Porto Alegre. A cidade, que tem pouco mais de 30 mil habitantes, recebeu, em 2023, mais de 215 mil pessoas para o seu tradicional evento. Neste ano, a celebração acontecerá entre os dias 11 e 20 de outubro.



4. CURITIBA (PR): A segunda edição da festa na capital paranaense já está com as vendas de ingressos abertas. Realizada entre os dias 18 e 20 de outubro, no pavilhão de eventos do Parque Barigui, um dos principais pontos turísticos da capital paranaense, a edição contará com mais de 50 marcas de chopp e dezenas de atrações folclóricas e culturais, entre elas o show da Banda do Barril. Sucesso absoluto em 2023, a festa entrou de vez no calendário oficial do município.

A Oktober Curitiba vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de outubro, a partir das 11h, no pavilhão de eventos do Parque Barigui (Alameda Ecológica Burle Marx, 2518). Os ingressos estão à venda por meio dos canais Disk Ingressos e no site Link Para saber mais sobre a programação do evento, acesse o Instagram oficial: @oktobercuritiba.