Conheça as equipes confirmadas para a Série C de 2025

O Campeonato Brasileiro da Série C de 2025 está prestes a receber novos integrantes após o término da temporada da Série B deste ano. Entre os clubes que disputarão a competição estão Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani, que não conseguiram se manter na segunda divisão e agora buscam reerguer-se no cenário nacional a partir da terceira divisão. Esses times se juntarão a outras 16 equipes que já têm vaga garantida na competição do próximo ano. Destacam-se, entre os novos participantes, Anápolis, Retrô, Maringá e Itabaiana, que obtiveram sucesso ao ascender de divisão.

A lista completa dos clubes que competirão na Série C em 2025 inclui ABC, Anápolis, Botafogo-PB, Brusque, Caxias, Confiança, CSA, Figueirense, Floresta, Guarani, Itabaiana, Ituano, Londrina, Maringá, Náutico, Ponte Preta, Retrô, São Bernardo, Tombense e Ypiranga-SC.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que a próxima edição da Série C contará com 27 datas no calendário de 2025. Esta decisão mantém o formato atual da competição apesar das discussões entre clubes sobre uma possível alteração para um modelo semelhante ao das séries A e B, que possuem 38 rodadas.

A nova temporada da Série C está programada para começar no dia 13 de abril e terá seu desfecho no dia 26 de outubro de 2025. As expectativas estão voltadas para como os clubes rebaixados reagirão aos desafios da Terceira Divisão e para o desempenho das equipes recém-promovidas.