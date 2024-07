Conheça as cinco doenças bucais mais comuns e saiba como evitá-las

Segundo relatório da OMS (Organização Mundial da Saúde), 3,5 bilhões de pessoas, que representam quase metade (45%) da população mundial, sofrem de doenças bucais.

Alguns dos problemas orais mais comuns incluem cáries, gengivite e mau hálito e podem ocorrer em pessoas das mais diversas faixas etárias, incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos. De acordo com o cirurgião-dentista Dr. Samuel Aguiar, embaixador da S.I.N. Implant System, a maioria das doenças bucais pode ser evitada por meio de medidas de prevenção e mudanças de hábitos. Confira, a seguir, quais são as cinco doenças bucais mais comuns e como prevení-las:

Cárie

É um dano nos dentes provocado por ácidos produzidos pela placa bacteriana (biofilme), conjunto de bactérias presentes na boca. “O ácido que destrói o esmalte dos dentes é produzido pelas bactérias após o consumo de restos de alimentos, principalmente açúcar”, diz o Dr. Aguiar. “Por isso, a melhor forma de evitá-las é realizando a rotina de higiene diária dos dentes, escovando-os após as principais refeições, no mínimo três vezes ao dia e sempre fazendo uso do fio dental”, diz o Dr. Aguiar.

Gengivite

É uma inflamação da gengiva causada pela placa bacteriana, que é um biofilme transparente formado por bactérias e resíduos alimentares que fica na superfície dos dentes e se deposita no sulco gengival (o ponto de inserção entre a gengiva e os dentes). Os principais sinais de alerta são gengivas inchadas, vermelhas e sensíveis, sendo que também pode haver sangramento durante a escovação e uso do fio dental. “É muito importante procurar o dentista na fase de surgimento dos sintomas, já que, quando não é tratada, a gengivite pode evoluir para uma periodontite, que pode causar reabsorções ósseas, promovendo danos irreparáveis para os dentes”, diz o dentista. Assim como nas cáries, a forma mais eficaz de prevenir a gengivite é com a higiene diária dos dentes, escovando-os após as principais refeições, no mínimo três vezes ao dia e sempre fazendo uso do fio dental.

Halitose

Este é um problema que atinge mais de 30% da população mundial, segundo dados da Associação Internacional de Pesquisa dos Odores da Boca. “Na grande maioria dos casos, o mau hálito começa na língua, onde podem se acumular restos de alimentos e células que descamam do epitélio lingual”, diz o Dr. Aguiar. “Apesar de menos comuns, outras causas do mau hálito incluem infecções respiratórias, refluxo gastroesofágico, diabetes descontrolado, insuficiência renal e hepática e até mesmo estresse”, conclui. Algumas das medidas preventivas incluem a higiene bucal adequada, evitar o cigarro e buscar a orientação de um especialista, para que a origem do problema seja analisada, bem como as melhores opções de tratamento.

Aftas

São feridas em geral dolorosas que se formam na parte interna da boca e costumam se desenvolver a partir de pequenas lesões já existentes. Elas possuem formas arredondas ou ovaladas, com coloração cinza-amarelada. Existem diversas causas para as aftas, como imunidade baixa, má nutrição, desequilíbrios hormonais ou uso de aparelho ortodôntico e ingestão de alimentos ácidos. “A prevenção está ligada à identificação da origem do problema e pode incluir a troca da escova dentária, ajustes no aparelho e mudanças na dieta”, diz o especialista. “Vale destacar que uma ferida bucal que dura mais de duas semanas deve ser sempre avaliada por um médico ou dentista”, conclui.

Câncer de boca

O câncer bucal está entre os dez tipos mais comuns de câncer entre os brasileiros. A doença afeta lábios e estruturas da boca como gengivas, bochechas, céu da boca, língua (principalmente as bordas) e a região embaixo da língua. “Ela costuma se instalar de forma silenciosa, não apresentando sintomas perceptíveis”, diz o Dr. Samuel. “Por isso, a melhor forma de afastar a doença é manter visitas regulares ao dentista, que será capaz de enxergar sinais de câncer em estágio inicial”, conclui.