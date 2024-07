Conheça as atividades da Casa Museu Eva Klabin para as férias de julho

A Casa Museu Eva Klabin oferece para as crianças uma série de atividades educativas e lúdicas no projeto Férias no Museu, que começa neste sábado (13). De quarta-feira a domingo, crianças a partir de 3 anos podem aprender enquanto brincam nas oficinas de teatro de sombras, pintura, egiptografia e muitas outras. As práticas se relacionam com a atual exposição da casa, “Eterno Egito: A Imortalidade nas Coleções Viscondessa de Cavalcanti e Eva Klabin”, que também pode ser visitada no período. A programação é gratuita e por ordem de chegada.

As atividades começam no dia 13 com a Oficina de Amuletos, que propõe um olhar para a cultura egípcia e sua relação com os objetos repletos de significados, arte e beleza. A partir dessa observação, os participantes serão convidados a criar seus próprios amuletos, unindo arte, cultura e aspectos da vida pessoal e coletiva. Na Oficina de Teatro de Sombras – Histórias Egípcias, as crianças são convidadas a explorarem sua expressividade corporal para dar vida a personagens, utilizando como referência as histórias e mitos da cultura egípcia.

No dia 18, a oficina Uma Arte Toda Sua convida os participantes a aprender a técnica de desenho tendo como tema a cultura egípcia. A ideia é ocupar os ambientes de uma casa imaginária, inspirada nas recorrentes intervenções artísticas que ocorrem no espaço da Casa Museu. Já na Oficina de Escrita Pictográfica, as crianças observarão como diferentes culturas desenvolveram variados meios de comunicação tendo a imagem como importante elemento para a elaboração de uma mensagem. A proposta é criar alfabetos a partir do uso de imagens do dia a dia, ou da produção de novas formas.

A linguagem também é tema da Oficina de Egiptogravura, que propõe a criação de símbolos, tendo como referência os hieróglifos e a infinidade de imagens que cercam as crianças diariamente. Os participantes são estimulados a exercitar a criatividade, associando as suas imagens a elementos que os representam. Outra atividade que dialoga com imagens é a Oficina de Pintura de Paisagens Egípcias. Ela oferece a possibilidade de observar produções artísticas egípcias, criando um diálogo entre as peças da coleção e do jardim da Casa Museu Eva Klabin e a natureza do entorno.

Com início no dia 19 de julho, a Oficina Carpa-Colagem Coletiva é uma atividade inspirada nos peixes que habitam o lago da Casa e chamam muito a atenção das crianças. Durante a oficina, a técnica de recorte e colagem e o trabalho com texturas serão aplicados de forma coletiva na produção de uma grande imagem de carpa. Já a prática Arte com Bolhas de Sabão é uma experiência lúdica que estimula a criatividade e a produção artística através do uso deste elemento que faz parte das memórias de infância de muitas pessoas.

Todas as atividades serão oferecidas entre quarta-feira e domingo no espaço do ateliê e do auditório, com entrada gratuita. A senha deve ser retirada com 10 minutos de antecedência.

SERVIÇO:

ARTE COM BOLHAS DE SABÃO

18/07 – 10h

24/07 – 10h

OFICINA CARPA-COLAGEM COLETIVA

19/07 – 10h

26/07 – 10h

OFICINA DE TEATRO DE SOMBRAS – HISTÓRIAS EGÍPCIAS

14/07 – 15h

25/07 – 10h

OFICINA DE EGIPTOGRAVURA

19/07 – 15h

24/07 – 15h

OFICINA DE ESCRITA PICTOGRÁFICA

17/07 – 15h

25/07 – 15h

OFICINA DE AMULETOS

13/07 – 15h

21/07 – 15h

28/07 – 15h

OFICINA PINTURA DE PAISAGENS EGÍPCIAS

17/07 – 10h

26/07 – 15h

UMA ARTE TODA SUA

18/07 – 15h

Classificação Livre

Entrada gratuita