Conheça as 5 principais causas de divórcio no Brasil

Casamento nem sempre é um mar de rosas e, às vezes, as coisas não saem como muitos imaginam. Não é por acaso que o número de divórcios no Brasil tem batido recordes nos últimos anos, chegando a 420 mil casos, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O aumento foi de 8,6% em 2022, comparado a 2021, com um salto de 386 mil para 420 mil. Desse total, 340.459 divórcios ocorreram por via judicial e 79.580 extrajudiciais. Mas você sabe quais são as principais causas por trás dessas separações?

De acordo com o especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio, Caio Bittencourt, a imaturidade dos homens nos dias de hoje, a instabilidade financeira e a falta de comunicação entre o casal influenciam nas causas. “É importante entender que, por trás desses números, existem várias questões complexas que podem levar ao fim de um casamento. A imaturidade dos homens mais jovens é um fator que complica qualquer relacionamento, e quando isso se junta à falta de estabilidade financeira e emocional, a situação piora. O casal, muitas vezes, evita discussões difíceis sobre esses pontos, e a junção de tudo isso leva à falência do relacionamento”, afirmou Caio.

Afinal, quais são os principais motivos por trás de um divórcio?

Uma pesquisa publicada no Journal of Social and Personal Relationships revelou que muitos dos problemas que acabam resultando em divórcio já estão presentes desde o início do namoro. Confira:

1 – Problemas Econômicos: A falta de dinheiro é uma das principais causas de divórcio, pois o dinheiro afeta diretamente questões como segurança e expectativas de vida. Quando há dificuldades financeiras, os casais podem se sentir frustrados.

2 – Falta de sexo – Outra razão comum para o divórcio é a falta de sexo, já que a intimidade física é super importante para a conexão emocional entre o casal. Quando a vida sexual fica de lado, o distanciamento acaba acontecendo, o que enfraquece a relação.

3 – Problemas de Comunicação: Quando a comunicação falha, surgem mal-entendidos e fica difícil resolver os conflitos. Sem um diálogo aberto, as frustrações vão se acumulando e o distanciamento emocional só cresce.

4 – Infidelidade: A infidelidade é uma das principais razões para o divórcio, porque quebra a confiança e abala os alicerces da relação. Quando a lealdade é perdida, fica bem difícil recuperar a conexão e a intimidade do casal.

5 – Vícios: Quando um dos parceiros tem comportamentos destrutivos, como vícios, isso cria instabilidade e afeta a confiança. Com o tempo, isso vai dificultando e enfraquecendo relação.

O especialista finaliza afirmando que existem meios de salvar a relação, mesmo com dificuldades. “Quando o relacionamento começa a enfrentar dificuldades, a primeira coisa que precisa acontecer é uma conversa sincera entre o casal. Relacionar-se dá trabalho, sim; manter a chama acesa e a comunicação clara não é nada fácil. Ambos precisam se comprometer. Não dá para esperar que o outro adivinhe o que está acontecendo ou que os problemas se resolvam por conta própria”, concluiu.