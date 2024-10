Conheça algumas doenças que podem “entrar pela boca”

No Dia Nacional da Saúde Bucal e nada é melhor que frisar que a saúde bucal desempenha um papel fundamental na prevenção de diversas doenças. Estudos demonstram que a má higiene bucal não só afeta a cavidade oral, mas também está associada a condições sistêmicas, como doenças cardíacas e diabetes, por exemplo.

A boca é uma porta de entrada para o corpo, e a presença de bactérias patogênicas pode levar a infecções que se espalham para outras partes do organismo. Doenças periodontais, por exemplo, têm sido ligadas a complicações sérias, incluindo partos prematuros e piora de condições crônicas, podendo levar até a morte.

A boca é um ambiente propício para a proliferação de bactérias devido à umidade e temperatura. E a placa bacteriana, se não removida, pode causar inflamação na gengiva (gengivite) e, posteriormente, afetar os ossos e tecidos de suporte dos dentes (periodontite).

“A ida ao dentista ainda é muito menosprezada. Consultas regulares permitem detectar precocemente doenças bucais e a orientação sobre práticas de autocuidado que podem ser incorporadas ao dia a dia. Por isso, manter uma rotina de higiene bucal eficaz, com escovação diária e uso de fio dental, é essencial para evitar problemas não apenas na boca, mas em todo o corpo”, explica Dr. Marcelo Kyrillos, cirurgião dentista do Ateliê Oral.

A seguir, Kyrillos cita algumas doenças que podemos contrair pela região bucal.

Doenças Cardiovasculares:

A periodontite, uma infecção bacteriana crônica da gengiva, gera inflamação que pode se espalhar pelo corpo, inclusive para os vasos sanguíneos. Essa inflamação contribui para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares como aterosclerose (acúmulo de placas nas artérias), infarto e AVC.

As bactérias presentes na boca podem entrar na corrente sanguínea, atingindo o coração e causando endocardite (inflamação do revestimento interno do coração). Pessoas com doenças cardíacas pré-existentes ou válvulas cardíacas artificiais têm maior risco.

Hábitos como tabagismo e diabetes, que aumentam o risco de doenças periodontais, também são fatores de risco para doenças cardiovasculares.

Diabetes:

A periodontite aumenta a inflamação no corpo, o que pode piorar o controle glicêmico em pessoas com diabetes. A inflamação crônica dificulta a ação da insulina, hormônio que regula o açúcar no sangue. A diabetes também aumenta o risco de periodontite, e a periodontite piora o controle da diabetes, criando um ciclo vicioso.

Controlar a periodontite com tratamento odontológico adequado pode ajudar a melhorar o controle glicêmico em pessoas com diabetes.

Parto Prematuro:

A periodontite em gestantes aumenta a inflamação no corpo, o que pode contribuir para o baixo peso do bebê ao nascer ou, mais gravemente, levar ao parto prematuro (antes de 37 semanas de gestação). Isso porque as bactérias da periodontite liberam substâncias inflamatórias que podem atingir a placenta e desencadear o trabalho de parto prematuro.

É fundamental que as gestantes mantenham uma boa saúde bucal e consultem o dentista regularmente para prevenir e tratar a periodontite.