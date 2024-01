Conheça a relação do Dia Nacional do Krav Maga com a segurança do seu treino

O Krav Maga Mestre Kobi convida a todos, alunos e não-praticantes, para as atividades em comemoração ao Dia Nacional do Krav Maga (18 de janeiro), nas academias pelo Brasil.

Você já deve ter ouvido falar que o Krav Maga é uma técnica de defesa pessoal que funciona como ferramenta muito eficiente para ajudar as pessoas a encarar questões como insegurança, falta de foco, timidez e medo, além de ajudar a superar limites, porque trabalha, tanto a parte física, quanto a parte mental/ emocional do praticante.

O que você talvez não saiba é que o Dia Nacional do Krav Maga (18 de janeiro) foi criado para lembrar a data da chegada do israelense de Grão Mestre Kobi Lichtenstein (faixa-vermelha – 8º Dan) ao Brasil, com a missão de ensinar o Krav Maga exatamente como foi criado, na década de 40, por Imi Lichtenfeld.

Sabe o que isso representa? Responsabilidade e segurança para o seu treino!

Grão Mestre Kobi foi aluno de Imi e foi seu primeiro faixa-preta que obteve a permissão para sair de Israel e difundir a técnica pelo mundo. No dia 18 de janeiro de 1990, Grão Mestre Kobi chegou à América Latina para apresentar o Krav Maga a civis e militares. Estabeleceu-se na cidade do Rio de Janeiro, onde fundou e hoje dirige a Federação Sul Americana de Krav Maga, hoje com representação no Brasil, Argentina, México, Canadá, Estados Unidos e Portugal.

O Dia Nacional do Krav Maga reconhece a importância e a responsabilidade do trabalho realizado por Grão Mestre Kobi na preservação do Krav Maga de Imi Lichtenfeld. Isso significa que o método praticado e ensinado por Grão Mestre Kobi é o mesmo criado por Imi Lichtenfeld e utilizado em Israel.

É isso que garante a segurança e a qualidade do seu treinamento, pois os instrutores habilitados por Grão Mestre Kobi são aprovados por ele pessoalmente e passam por constantes avaliações e processos de aprimoramento.

O que é Krav Maga?

É a modalidade de defesa pessoal que prepara qualquer pessoa, homem ou mulher, independentemente de sua idade ou preparo físico, para se defender de um ou mais agressores, armados ou não.

É a única arte reconhecida mundialmente como arte de defesa pessoal e não como arte marcial e por isso não há regras e nem competições, somente o objetivo de preparar os praticantes para voltarem em segurança para casa.

As técnicas do Krav Maga são simples, rápidas e objetivas. Os movimentos buscam atingir os pontos sensíveis e vitais do corpo do agressor, como olhos, nariz, garganta, região genital, etc. Dessa maneira, eliminamos a necessidade de uso da força bruta e conseguimos igualar o forte, o fraco, o grande e o pequeno.

As técnicas se baseiam nos movimentos naturais do corpo humano, na física, matemática e anatomia humana, promovendo melhor controle das emoções e de nossas reações. Dessa forma, quando uma agressão ocorre e é necessário tomar uma atitude sob tensão e medo, o Krav Maga fornece suporte mental e técnico. O treinamento do Krav Maga, além de ensinar as técnicas, desenvolve a autoconfiança e a coragem do aluno. E isso se estende muito além da reação na rua.

Benefícios do Krav Maga

Do ponto de vista físico, há o estímulo para que os alunos se exercitem diariamente, dentro de seus limites.

Emocionalmente, o Krav Maga forma pessoas mais seguras e atentas. A prática também influencia no comportamento. Atenção, disciplina e seriedade, saber diferenciar o certo do errado, usar o autocontrole, tudo isso é praticado.

O resultado de tudo extrapola os treinamentos e se reflete na qualidade de vida das pessoas. Hoje, homens e mulheres, civis e militares adotam o Krav Maga no mundo inteiro por sua eficiência.

Benefícios do Krav Maga para as mulheres

A violência contra a mulher no Brasil assusta. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 2023, a Central de Atendimento à Mulher, do governo federal, recebeu quase 75 mil denúncias de violência pelo 180. Em média, 4 mulheres ainda morrem diariamente no país vítimas de feminicídio.

Hoje, 30% dos alunos da Federação Sul Americana de Krav Maga são mulheres.

Quando as mulheres começam a praticar a modalidade, mudam a sua relação com o medo, adquirindo autoconfiança, aumentando o autocontrole nas situações de estresse e de violência e se capacitando para cuidarem de si e da sua família.

Os benefícios vão além. Quando passam a praticar o Krav Maga, com um instrutor devidamente habilitado para isso, elas também se tornam mais focadas, menos distraídas e mais atentas, o que diminui o risco de ataques, pois a violência geralmente é voltada aos alvos mais fáceis.

Além das melhorias na saúde física e, até mesmo na boa forma, essas mulheres também obtêm ganhos psicológicos, porque o Krav Maga dá a elas a sensação de controle frente às suas emoções.

Programação do Dia do Krav Maga

Em todo o Brasil, os instrutores habilitados pela Federação Sul Americana de Krav Maga realizarão eventos especiais para comemorar o Dia do Krav Maga. Para saber mais sobre essa programação, sobre a técnica e para marcar sua aula experimental gratuita, acesse a academia mais próxima: www.kravmaga.com.br