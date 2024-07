Conheça a programação de férias nos teatros de São Paulo

TEATRO ALFREDO MESQUITA

Comemoração do Dia Internacional do Rock – Pompéia, a Liverpool brasileira

Música

03/07

Quarta 20h

150 minutos

Livre

Gratuito

Sinopse: Para esse show em comemoração ao Dia Internacional do Rock, a banda Pompeia 72, legítima representante da Liverpool brasileira, apresentará um show com grandes clássicos do Rock nacional e internacional de todos os tempos, numa apresentação virtuosa e empolgante.

Ficha técnica:

Contrabaixo e backing vocal: Vitor Schifnaguel

Bateria e backing vocal: Varlei Pereira

Tecladista: José Eduardo D’Elboux

Guitarristas: Marcello Dantas Correia e Gabriel David isoldi

Guitarra e backing vocal: Geraldo Guimarães Júnior

Vocalista: Alan Delon Pereira Leonel

Baixista: Ricardo Carracedo Castillo

Baterista: Alfredo Carracedo Castillo

RÚSTICO

Circo

04/07

Quinta 21h

50 minutos

Livre

Gratuito

Sinopse: A cena da natureza está em jogo, seus animais, ferramentas e personagens contam uma história simples e cativante. Peperina e Dom Molina pertencem a um território de amor e de campo, de luta e de esforço, de uma vida juntos. A narrativa acrobática traz a essência da história nos corpos, que não deixarão indiferentes nem eles nem o público. Rústico é um espetáculo circense criado em coprodução entre a Companhia Brasileira Barnabô e a Companhia Catalã Cíclicus, liderada pelo diretor artístico Leandro Mendoza.

Ficha técnica:

Direção: Leandro Mendonza

Elenco: Lu Menin e Pablo Nordio

Uma Finda Tarde de Eterno Amor

Circo / Teatro

05 a 21/07

Sextas e sábados 21h; domingo 19h

50 minutos

Livre

Valor: 30,00 (inteira) – 15,00 (meia)

Sinopse: Fólica mora num teatro abandonado com seus bichos: um jacaré mimado (seu animal de estimação), o ácaro que mora no teto mofado (uma espécie de “Deus” preguiçoso com quem troca reflexões) e a sábia vagalume, uma inspiradora conselheira. Entre seus anseios, procura um amor que existe em sua cabeça, mas que nunca é realizado. Durante as cenas, ela se autoprojeta em possíveis pretendentes na plateia até que encontra um que chama sua atenção, Benjamin. Ela, então, apresenta para este suposto affair tudo o que compõe o seu universo e, nesse processo, acaba acessando memórias, inseguranças, angústias e sentimentos antigos. Até que em sensíveis diálogos com seus bichos (estes seres fantásticos que a ajudam a decifrar suas emoções), descobre que sua busca amorosa segue por outros caminhos, que nem ela mesma poderia imaginar.

Ficha técnica:

Elenco: Renata Bortoleto

Direção: Lu Lopes

Texto: Renata Bortoleto e Lu Lopes

Era uma vez um tirano

Teatro

29/06 a 07/07

Sábados e domingo 16h

45 minutos

Livre

Gratuito

Sinopse: As pessoas viviam felizes no seu país. Cantavam, trabalhavam, conversavam, discutiam e tinham ideias. Até que apareceu um certo tirano, que resolveu mudar tudo e atrapalhar a liberdade dessas pessoas. Reclamou das cores e até das estrelas. Se não fossem aquelas crianças…

Ficha técnica:

Direção: Bete Dorgam

Elenco: Bruna Aragão, Fernanda Assef, Angela Ribeiro e Sidney Santiago

Música ao vivo: Alexandre Mello

Dramaturgia: Adaptação do Grupo Prole de obra original de Ana Maria Machado

Sub-evento Explorando a Arte dos Jogos Teatrais: Oficinas de Empatia e Trabalho em Grupo para Crianças e Adultos

06/07

Sábado 17h30

60 minutos

Prego na Testa – Circuito

Circo

10/07

Quarta 21h

60 minutos

12 anos

Gratuito

Sinopse: O parlapatão Hugo Possolo vive sete personagens urbanos cujo humor nasce de seu próprio desespero. Mais de um tema cerca a vida destes personagens multifacetados, vistos sobre o olhar cáustico de um ator inquieto e provocador. O texto aponta para a sensação de impotência dos seres humanos diante da realidade das grandes cidades.

Ficha técnica:

Hugo Passolo

ALTISSONANTE

Circo

11/07

Quinta 21h

30 minutos

Livre

Gratuito

Sinopse: Espetáculo solo da artista circense Lu Menin, que constroi a própria trajetória feminina em um Aereotório, seu espaço de oração, com ênfase no barroco através de drama, emoção e movimento. Com uma linguagem multifacetada do circo, através das técnicas de parada de mãos, acrobacia aérea, canto, dança e teatro físico essa figura barroca e Altissonante se expressa! Este é um espetáculo solo que conta com muitos parceiros e com muitas referências. Traz nas inúmeras informações visuais as inquietações da mulher moderna, com todas as batalhas diárias, os ideais e as formas de lidar com essa necessidade de ser várias mulheres em uma só. É além de toda a delicadeza estética, também uma possibilidade crítica de como a sociedade lida com essa mulher completa, dona de si e com total controle do mundo em que vive.

Ficha técnica:

Elenco: Lu Menin

Direção artística: Lu Lopes

O Sapateiro Russo

Teatro

13 a 28/07

Sábados e domingos 16h

60 minutos

Livre

Valor: 20,00 (inteira) – 10,00 (meia)

Sinopse: O SAPATEIRO RUSSO é uma fábula que conta a incrível história de Antônio, um pobre sapateiro, que resmungando tem de terminar às pressas, na véspera de Natal, as botas de um cliente bem misterioso. Insatisfeito com a vida, enquanto os ricos se divertem, ele tem de trabalhar; e por ter se distraído com suas fantasias e imaginação não deu conta de concluir suas tarefas. Cansado, adormece e mergulha num sonho fantástico, num mundo de oportunidades, aventuras e de uma vida abastada e recheada de coisas gostosas. Uma criatura mágica e muito poderosa o desafia, fazendo-o questionar a existência de pobres e ricos. É uma peça concebida para o público infantil, livremente inspirada no conto “O sapateiro e a força maligna” de Anton Tchekhov. A peça, nascida da parceria entre Carlos Escher e Cássio Brasil, aborda temáticas importantes e contemporâneas como a desigualdade social, os privilégios e o mundo do trabalho, através de um desenho narrativo delicado e lúdico, cheio de mistério e suspense!

Ficha técnica:

Elenco: Carlos Escher

Direção: Cássio Brasil

Dramaturgia: Carlos Escher com colaboração de Cássio Brasil

Canto dos Malditos – Circuito

Dança

17/07

Quarta 21h

60 minutos

10 anos

Gratuito

Sinopse: “Canto dos Malditos”, inspirou-se especialmente no filme “Bicho de Sete Cabeças”, de Laís Bodanzky, adaptado do livro “Canto dos Malditos” de Austregésilo Carrano, que tem na superação o tema recorrente. O bailarino chegou a conhecer o escritor. O solo reflete a relação entre equilíbrio e desequilíbrio dentro da parcialidade de movimento do dançarino Marcos Abranches. O dançarino oscila o corpo, para despertar do vazio e isolamento causado pelo desequilíbrio. A desestética do movimento é sentida pelo abandono e pela rejeição, entendendo que o alívio está no amparo do amor. Investiga no movimento do corpo um mundo sem angústia, sem dores, sem desespero. Busca a vida. Encontra na dança o equilíbrio do corpo e o belo da alma.

Ficha técnica:

Marcos Abranches – Dançarino

BraGilidade

Música

18/07

Quinta 21h

90 minutos

Livre

Gratuito

Sinopse: Leo Susi e banda apresentam o show BraGilidade que homenageia a obra do mestre Gilberto Gil. O repertório conta com releituras instrumentais de grandes clássicos de Gil, como “Balafon”, “Baticum”, “Se eu quiser falar com Deus” em arranjos inéditos, sob a influência do jazz e das raízes africanas.

Ficha técnica:

Músicos: Leo Susi, Adriano Magoo, Adriano Sambatti, Richard Fermino e Chico Chagas

Amor e Outras Revoluções – Circuito

Teatro

24/07

Quarta 21h

60 minutos

12 anos

Gratuito

Sinopse: Aynah e Luzia estão de casamento marcado e ainda possuem dúvida se devem casam ou não. Uma viagem em suas próprias histórias ocupa o centro da cena e as fazem iniciar suas verdadeiras revoluções a respeito do amor e da falta dele.

Ficha técnica:

Tatiane Villela dos Santos – atriz

Mariana de Sousa Nunes – atriz

SER JOSÉ LEONILSON

Teatro

26/07 a 28/07

Sexta e sábado 21h; domingo 19h

95 minutos

16 anos

Gratuito

Sinopse: Laerte Késsimos comemora 20 anos de carreira com solo dirigido por Aura Cunha, com dramaturgia de Leonardo Moreira. O espetáculo “Ser José Leonilson” é uma costura poética entre a vida e obra do artista plástico José Leonilson (1957-1993) morto pela pandemia de AIDS, e a biografia do ator Laerte Késsimos. Um bordado/diário em que frente e verso são compartilhados publicamente – suas amarras, cortes, sobras de linha, correções, imperfeições, pontos e nós, um tecido que é alinhavado diante do público une as inquietações dos dois artistas: a feitura artística como um autorretrato, a casa de infância como um ambiente de domesticação, a busca pela identidade, a sexualidade como campo de batalha, as pontes amorosas como uma travessia e a doença como uma reconciliação com nossa finitude.

Ficha técnica:

Atuação: Laerte Késsimos

Direção: Aura Cunha

Dramaturgia: Leonardo Moreira

Estêvão Queiroga apresenta: Eu Vou

Música

31/07

Quarta 21h

90 minutos

Livre

Valor: 30,00 (inteiro) – 15,00 (meia)

Sinopse: Nesta apresentação, Estêvão apresenta: Eu Vou, música que inicia uma sequência de lançamentos de singles e um EP. Neste show, Estevão apresenta o repertório de seus próximos lançamentos e também suas canções já conhecidas de seu público, acompanhado de Danilo Moura na percuteria.

Ficha técnica:

Voz e Violão: Estêvão Queiroga

Percussão: Danilo Moura

TEATRO ARTHUR AZEVEDO

Fumaça – Puro Visaje

Circo

26/06 a 17/07 | 27/06*

Qua 20h | *Apresentação única de quinta-feira 20h

50 min

12 anos

Gratuito

Sinopse: Que em tempos escuros, sejamos suficientemente loucos, para ser chamados de loucos! Satin entrega ao público uma realidade alternativa, cínica e sarcástica, uma experiência explosiva, potente e irreverente, agarrando-se ao humor como ferramenta contra o conformismo e a seriedade paulatina disso que chamamos realidade. O Hotel da Loucura é uma ala psiquiátrica do Instituto Nise da Silveira que utiliza manifestações artísticas como forma de tratamento de pacientes e oferece estadia para médicos, artistas e outros interessados em viver a troca, a experiência e o aprendizado de habitar o hotel. Agora em Fumaça – Puro Visaje, as cenas são compostas por críticas sutis à condição de manipulação constantemente vivida por nós, em um humor ácido temperado com a intenção de tocar os espectadores, partindo de um outro lugar que não seja só o riso, mesmo que este seja o principal elemento do roteiro. Talvez uma reflexão profunda em relação à loucura e ao delírio, e a possibilidade de ser ridículo e se libertar! Tentando mudar por um tempo a lógica da vida e assim mudar as realidades, delirar em conjunto e rir em cumplicidade através da tomada de novas atitudes.

Ficha técnica:

Elenco: Daniel Satin

Arthur Doca – Lançamento do single Ruas do Caminhar

Música

03/07

Qua 21h

80 min

LIVRE

Valor: R$30,00 inteira | R$15,00 meia

Sinopse: Arthur Doca é cantor e compositor paulistano. No show, além do lançamento de três singles, apresentará outras faixas que integram o álbum “Circular” e canções autorais pinçadas de um leque de cerca de 70 músicas já compostas. E mais: canções compostas pelos artistas que farão participações especiais e releituras de obras de Djavan, Caetano Veloso e Lô Borges. Nesse dia, terá participações especiais de Lucas Faria, Mari Merenda e Daniel Camiranga. Suas canções abordam temáticas regionais e existenciais que tratam das agruras do mundo moderno, da poesia da vida no campo, da solidão da vida urbana, do amor, da riqueza do folclore brasileiro, da massificação das informações e das artes, da fé e da força interior do ser humano, da malandragem do brasileiro e dos caminhos e descaminhos que cada um de nós enfrenta na vida. Sem fronteiras entre o baião e o rock, a toada e o funk, o samba e o ijê-xá, Arthur Doca desenvolve uma linguagem musical que harmoniza simplicidade e sofisticação, resultando em uma brasilidade despretensiosamente popular, acessível a todas as faixas etárias.

Ficha técnica:

Voz: Arthur Doca

Músicos: Arthur Doca, Ricardo Ramesh, Manoel Cruz e Cauê Dok

Participações especiais: Lucas Faria, Mari Merenda e Daniel Camiranga

Mostra Trilogia Afetos Políticos <<<<<

Oficinas e Formação Cultural / Teatro

05 e 06/07

Sex 20h | Sáb 18h e 20h | Dom 18h

14 anos

Gratuito

Sinopse: A Cia de Teatro Acidental apresenta sua Trilogia Afetos Políticos, incluindo as peças “O que você está realmente fazendo é esperar o acidente acontecer” (2014, dir. Carlos Canhameiro), “E o que fizemos foi ficar lá ou algo assim” (2019, criação coletiva) e “E se a porta cair seguiremos sentados apenas mais visíveis” (2022, dir. Maria Tendlau). Esta mostra integra o projeto “Cia de Teatro Acidental: Modos de ser muitos”, contemplado pelo EDITAL 42ª edição do Programa de Fomento ao Teatro.

Sub-evento O que você está realmente fazendo é esperar o acidente acontecer <<<<<

Teatro

05/07

Sex 20h

65 min

14 anos

Gratuito

Sinopse: A partir de um debate sobre a obra “O Beijo no Asfalto”, de Nelson Rodrigues, a pec?a procura colocar em cena de maneira crua e sem uso de meta?foras as convulso?es de uma sociedade movida pelo o?dio, cultivado em nome da liberdade de expressa?o. Oito anos apo?s sua estreia, ela parece ter antecipado terrivelmente os rumos políticos do país.

Ficha Técnica:

Texto: Cia de Teatro Acidental e Carlos Canhameiro

Direção: Carlos Canhameiro

Elenco: Artur Kon, Cauê Gouveia, Chico Lima, Eduardo Bordinhon, Mariana Dias, Mariana Otero e Ma Zink

Sub-evento E o que fizemos foi ficar lá ou algo assim <<<<<

06/07

Sáb 20h

80 min

14 anos

Gratuito

Sinopse: Um grupo de vizinhos se encontra num espac?o fechado. O que de início parece ser uma simples reunia?o de condomínio aos poucos ganha ares inquietantes. Sobre quem discutem os participantes? O que e? que os espreita de la? de fora? Descobrindo-se presos em um filme de terror, so? lhes resta tentar descobrir como escapar dessa sinistra ficc?a?o. Ficha Técnica:

Encenação: Cia de Teatro Acidental

Elenco: Artur Kon, Cauê Gouveia, Chico Lima, Mariana Dias, Mariana Otero e Ma Zink Dramaturgia: Artur Kon

Sub-evento E se a porta cair seguiremos sentados apenas mais visíveis <<<<<

Teatro

07/07

Dom 18h

90 min

14 anos

Gratuito

Sinopse: Na parte final de sua “Trilogia Afetos Políticos”, a Cia de Teatro Acidental encena um julgamento em que todos os participantes, anônimos, ocupam ao mesmo tempo as posições de juízes, réus, advogados de defesa e acusação: um tribunal revolucionário, um coro trágico, uma autocrítica de rede social, uma psicanálise de desenho animado. No debate urgente sobre os rumos políticos do presente, a força de transformação parece paralisada pela confusão entre culpa e responsabilidade, vergonha e masoquismo, acusação e ressentimento.

Ficha Técnica:

Elenco: Artur Kon, Chico Lima, Mariana Dias, Mariana Otero e Ma Zink

Direção: Maria Tendlau

Texto: Artur Kon

Sub-evento bate-papo com coletivos teatrais <<<<<

Palestras e debates

06/07

sáb 18h

60 min

14 anos

Gratuito

Sinopse: atividade complementar da mostra Trilogia Afetos Políticos, em que a Cia de Teatro Acidental convida outros coletivos da cidade para refletir sobre dificuldades e potencialidades do processo colaborativo. São conversas abertas ao público, sobre organização coletiva nos diversos âmbitos do trabalho criativo, convívio e colaboração. A ação integra o projeto MODOS DE SER MUITOS contemplado pela 42ª edição do Programa de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo – Secretaria Municipal de Cultura. Previsão de lotação (público): 30 pessoas

Coisa de botequim

Dança

05/07 a 07/07

Sex e Sáb 21h | Dom 19h

12 anos

60 min

Valor: R$20,00 inteira | 10,00 meia

Sinopse: O espetáculo COISA DE BOTEQUIM tem o objetivo de valorizar a cultura popular e o artista PCD, propondo ao espectador por meio de espetáculo de dança em cadeira de rodas, uma reflexão sobre a história e influência do botequim nas relações humanas e o ponto de vista na construção da identidade de uma sociedade, além de democratizar a arte levando à palco a dança em cadeira de rodas e o artista PCD como protagonista da obra.

Ficha técnica:

Bailarinos: Ariane Medeiros, Isabeli Mariano, Larissa Feitosa, Larissa Lima, Leandra Monteiro, Leonardo Pereira, Lídia Barbosa, Isaías José dos Santos, Mariana Gregio, Marcos Eduardo da Costa, Murilo Fulan, Natalia Ormenez, Samuel Menezes, Verônica Soares, Vitória Moura e Wesley Leite.

Concerto Didático Matinal

Música

07/07

Dom 11h

90 min

LIVRE

Valor: R$20,00 inteira | 10,00 meia

Sinopse: Descubra os segredos por trás das melodias atemporais em um envolvente Concerto Didático que desvendará a fascinante jornada musical de grandes compositores clássicos. Nesta experiência educativa, mergulharemos na vida e obra de Franz Peter Schubert, um dos maiores melodistas da história, cuja genialidade muitas vezes é ofuscada por sua música otimista. O evento começará explorando a trágica e breve vida de Schubert, Mozart, Vivaldi e outros mestres da música clássica. Prepare-se para uma jornada de aprendizado musical, onde a harmonia entre informações históricas e apresentações ao vivo proporcionará uma compreensão mais profunda e enriquecedora da música clássica.

Ficha técnica:

Maestro: João Carlos Pinheiro

Músicos: Diego de Sousa, João Pedro, Matheus, Mateus, Tiago Resende, Vinny Ferras, Elizeu, Rafael, Jonas, Adriana Rebouças, Joao Vinicius, Henry Samuel, Gilberto, Gabriel Lins, Henry Rabelo, Ezequiel Lacerda, Mateus Duarte, Janine, Gustavo Ueso, Willian Brandao, Camilo Silva, Gabriel Silva Duarte, Guilherme, Willian Brandao, Ari Ricardo, Antônio Oliveira, Renata e Adriano de Paula

Ponto de encontro com Fernando Pivotto (Trilogia Afetos Políticos)

Debates / Rodas de Conversa

07/07

Dom 17h

60 min

LIVRE

Gratuito

Sinopse: O programa Ponto de Encontro é um convite ao público dos teatros da cidade para estender o acontecimento teatral. Conduzido pelos críticos teatrais Amilton de Azevedo e Fernando Pivotto, o Ponto de Encontro é a proposição de um encontro contínuo entre espectador, obra e mediação. Ele começa antes da apresentação selecionada, com uma conversa prévia sobre o espetáculo, mas também sobre nós, nossas expectativas, nossos anseios. Então, assistimos ao trabalho e, ao final, conversamos sobre o que vimos, conhecendo o palco, o espaço do teatro, e retornando ao Ponto de Encontro inicial. A ação ainda transborda para um grupo de WhatsApp, onde Amilton e Fernando organizam materiais para manter a discussão e a reflexão viva.

Ficha técnica:

Fernando de Souza Carvalho e Amilton de Azevedo

Floresta dos mistérios

Música / Teatro

08/06 a 07/07

Sáb e dom 16h

60 min

LIVRE

Gratuito

Sinopse: Quando Bel, Rafa e Duda entram na Floresta dos Mistérios, conduzidos pelos misteriosos elementais, eles estão prestes a conhecer não só as forças da natureza, representados pelos seres mitológicos do nosso folclore, mas também a enorme força que existe dentro de cada um deles. Assim, eles lutarão pela preservação da floresta e de toda vida lá existente. E fica então a pergunta: é possível um mundo onde tecnologia e natureza possam conviver pacificamente? Uma aventura musical inclusiva, com bonecos e atores, para toda a família. O musical com bonecos que possui classificação livre e a entrada gratuita, se destaca pela valorização da empatia e do folclore nacional, trazendo representatividade e protagonismo às pessoas com deficiência.

Ficha técnica:

Dramaturgia e Direção – Márcio Araújo

Elenco – Clayton Bonardi, Daniela Schittini, Debora Vivan, Joaz Campos, Lucas Kelvin, Marcio Araujo, Márcio Alves, Matilde Mateus Menezes e Thalita Passos.

Amor e Outras Revoluções – Circuito

Teatro

10/07

Qua 21h

60 min

12 anos

Gratuito

Sinopse: Aynah e Luzia estão de casamento marcado e ainda possuem dúvida se devem casar ou não. Uma viagem em suas próprias histórias ocupa o centro da cena e as fazem iniciar suas verdadeiras revoluções a respeito do amor e da falta dele. Com texto inspirado em obra da escritora bell hooks, Tati Villela e Mariana Nunes levam aos palcos fluminenses uma história de amor entre duas mulheres.

Ficha técnica:

Tatiane Villela dos Santos

Mariana de Sousa Nunes

Gabri[elas]

Teatro

12/07 a 28/07

Sex e sáb 20h | Dom 18h

75 min

14 anos

Valor: R$30,00 inteira | 15,00 meia

Sinopse: Gabri[ELAS] é um monólogo que parte do encontro da atriz Fernanda Viacava com a vida e a obra de Gabriela Leite, principal referência na luta em defesa dos direitos das prostitutas no Brasil. A atriz narra em primeira pessoa o encontro com Gabriela se reconhecendo com ‘elas’, as mulheres da vida, a partir das suas inquietações como mulher e como atriz. Uma busca que parte do corpo da prostituta e transborda para o corpo de qualquer mulher que deseja.

Ficha técnica:

Dramaturgia: Caroline Margoni

Direção: Malú Bazán

Elenco: Fernanda Viacava

Por um Pingo

Teatro

12/07 a 28/07 | 25/07 e 26/07*

Qui a Sáb 21h | Dom 19h | *sessões extra: 25 e 26/07 Qui e sex 18h

70 min

12 anos

Gratuito

Sinopse: Casal aguarda a importante visita de um corretor de imóveis em seu apartamento. Mas surge uma mancha de mofo no teto: é um vazamento de água iminente. Ao chamar um homem dos serviços, ele faz a primeira visita e desaparece subitamente. Conforme a mancha cresce, as ligações entre eles e o edifício se extrapolam do plano ficcional para uma pungente crítica à sociedade. O que fazer quando a história vaza do teto e cobra sua dívida? Aqui ela ganha a forma da água. Seu fluxo é incontrolável. A peça traz à cena reflexões sobre a especulação imobiliária agressiva na cidade de São Paulo e o direito à cidade, a partir da perspectiva de quatro personagens.

Ficha técnica:

Dramaturgia: Dante Passarelli

Direção: Dante Passarelli e Fernanda Zancopé

Elenco: Ana Paula Lopez, Cris Lozano, Ernani Sanchez e Fernando Aveiro

Remelexo

Música

13/07 a 28/07

Sáb e dom 16h

60 min

LIVRE

Valor: R$20,00 inteira | 10,00 meia

Sinopse: Márcio Araújo lança o seu novo show “Remelexo” para crianças e adultos dançarem e brincarem juntos, criando memórias felizes. O show tem 11 músicas interativas. “Larga Já desse celular” propõe uma coreografia divertida para a plateia, “Aqui tudo pode” convida crianças e adultos a imaginarem e tem mágicas, “Hoje é seu dia” comemora os aniversariantes do mês, “Guarda-Roupa de Histórias” faz um desfile pelo tapete vermelho, “Figurinha Carimbada” coloca os nomes do público na letra, e por aí vai. Márcio Araújo propõe um roteiro musical no qual todas as músicas têm brincadeiras interativas com a plateia. Coreografias, desfiles, mágicas, trava-línguas, vivo ou morto e estátua são alguns dos joguetes que permeiam as canções. Nesse show, Márcio Araújo tem mais uma novidade: a banda toca e dança coreografias de Adriana Gerizani. Na banda: Gabriel Moreira na direção musical. Multi-instrumentista toca violão, guitarra, saxofone e flauta transversal, Breno Barros no contrabaixo e cavaquinho; Marcelino Ziggy na bateria; Neusa de Souza também canta e faz coros e Márcio Araújo conduz tudo cantando, dançando, tocando violão e ukulelê.

Ficha técnica:

Músicos: Márcio Araújo, Gabriel Moreira, Breno Barros e Marcelino Ziggy

Performer: Neusa de Souza

BraGilidade

Música

17/07

Qua 21h

90 min

LIVRE

Gratuito

Sinopse: Leo Susi e banda apresentam o show BraGilidade que homenageia a obra do mestre Gilberto Gil. O repertório conta com releituras instrumentais de grandes clássicos de Gil, como “Balafon”, “Baticum”, “Se eu quiser falar com Deus” em arranjos inéditos, sob a influência do jazz e das raízes africanas.

Ficha técnica:

Músicos: Leo Susi, Adriano Magoo, Adriano Sambatti, Richard Fermino e Chico Chagas

Ponto de Encontro com Amilton Azevedo (Por um pingo)

Debates / Rodas de Conversa

21/07

Dom 18h

60 min

LIVRE

Gratuito

Sinopse: O programa Ponto de Encontro é um convite ao público dos teatros da cidade para estender o acontecimento teatral. Conduzido pelos críticos teatrais Amilton de Azevedo e Fernando Pivotto, o Ponto de Encontro é a proposição de um encontro contínuo entre espectador, obra e mediação. Ele começa antes da apresentação selecionada, com uma conversa prévia sobre o espetáculo, mas também sobre nós, nossas expectativas, nossos anseios. Então, assistimos ao trabalho e, ao final, conversamos sobre o que vimos, conhecendo o palco, o espaço do teatro, e retornando ao Ponto de Encontro inicial. A ação ainda transborda para um grupo de WhatsApp, onde Amilton e Fernando organizam materiais para manter a discussão e a reflexão viva.

Ficha técnica:

Amilton Monteiro de Oliveira Filho e Fernando Pivotto

A Saga de um Palhaço sem Lona

Circo

24/07 e 25/07

Qua e qui 20h

50 min

LIVRE

Gratuito

Sinopse: O espetáculo narra a história de um palhaço em busca de um território na cidade para o seu circo. A dramaturgia traz camadas autobiográficas de Ronaldo Aguiar e seu encontro quando criança com o circo em uma área periférica de Pernambuco. A obra fala de uma jornada que antecede o palhaço, o artista e vai se revelando através da busca de território dentro de si e na cidade.

Ficha técnica:

Atuação: Ronaldo Aguiar

Direção e Dramaturgia: Jhoao Junnior

Os Escafandristas – Circuito

Teatro

24/07

Qua 21h

60 min

14 anos

Gratuito

Sinopse: Os atores do conceituado grupo “Os Escafandristas” voltam a se reunir depois de um longo hiato para pensar em um novo trabalho teatral, porém o que poderia ser um promissor reencontro acaba de maneira surpreendente. A PEÇA (ou Os Escafandristas) pretende trazer à luz os bastidores de um grupo de teatro bastante atuante na cena nacional na polarizada sociedade contemporânea. O teatro enquanto lugar (tempo/espaço) de espelhamento da sociedade (no sentido reflexo e no sentido reflexão) reúne elementos em si dialéticos desde sempre. Na situação atual, esse elemento se radicaliza de maneira particular e a necessidade de colocar isso em pauta nos conduziu a expressar nuances do fazer teatral através de uma obra em que os personagens trazem diferentes perspectivas dessa urgência social/moral. Evidenciando as dificuldades de um grupo de teatro que encontra possível eco e paralelos por todo o país, esse grupo de atores “desglamouriza” a atividade artística, além de abrir perspectivas que dialogam com as questões práticas da vida desses trabalhadores da cultura. Eles acabam por representar nichos da sociedade por diferentes situações: a atriz que em função da maternidade e da necessidade de manter a família acaba por se afastar do teatro; a atriz que por estar dedicada a séries e filmes acaba por deixar o teatro para segundo plano; o ator que por ter virado um sucesso das novelas decide usar o teatro como um passatempo entre uma novela e outra; o ator que sem oportunidades de atuar passa a dar aulas de teatro para conseguir subsistência sem se afastar do seu real ofício; e um diretor que em crise criativa decide voltar às suas raízes em busca da sua fonte de criação.

Ficha técnica:

Vinícius Piedade Oliveira

Cristiane Eifler Bastos

Marcus Veríssimo Teixeira

Fernanda Mariano dos Santos

Pedro Ricardo Casali

Gabriel Aires Ferrara Sousa Correa

Cantando Elis

Música

31/07

Qua 21h

70 min

LIVRE

Valor: R$ 30,00 inteira | 15,00 meia

Sinopse: Musical do Coral Associação Sabesp, com direção artística de Carlos Cerqueira, que apresentará algumas canções, sentimentos, aventuras e desventuras da nossa maior cantora nacional, Elis Regina, misturando cenas e músicas.

Ficha técnica:

Direção artística: Carlos Cerqueira

Coralistas: Ana Maria S.Matsuura, Bernadete Lourdes Barbosa de Brito, Carla Juliana Perrucci, Carlos Cerqueira, Cassia Cristina Sampaio Campos, Cássia Maria, Célia Pereira Nobrega, César Augusto Daquila de Souza, Claudia Maria de Camargo Penteado Lavras, Cornélia Maria Paula da Silva, Daniel Arão, Denise Bejar Martini, Edna Maria Pereira Campagnucci, Edson dos Santos Junior, Elaine Aparecida Costa, Elisabeth Bagatin Bambace, Ernesto Pereira, Fátima Regina Slivinsk, Gilcélia de Moura Silva, Glaucia P.M. Gomes, Glaúcioa Braz, Helena Shizue Yagyu, Heliene Aparecida de Souza Oliveira, Ieda de Paiva Santos, Janete Miranda Matos, João Pedro Castro da Luz, Karen Simoni, Karina Muniz, Laércio Saez Gonçalves, Leila A.da Silva Miehe, Leonice Vianello da Silva, Lígia Borges Del Rio, Lilian Rosilene Fiore, Lucas Santana Brasileiro, Lupe M.B.Balderrama, Luz Consuelo R.R.Sampaulo W, Marcos Pires da Silva, Marirene Soderi (Mary), Miriam Halpern, Miriam Hutterer, Mutsuko Sato, Nilza Regina Filomeno, Norberto Camil Carreira, Patrícia Queiroz, Ricardo Dias, Roberto Balbino do Nascimento, Rogério Guimarães Santos, Ronaldo Rodrigues Pereira, Sebastiana A.S.Rodrigues, Sinclair Ronaldo Mioto, Sonia Aparecida de Lima, Suely M.Marchesi, Suzana Meira Rocha M. de Castro, Valéria Alonso, Wagner dos Santos Veillard, Marcos Roberto da Silva e Danilo Luiz Braz Lopes

TEATRO CACILDA BECKER

Workshop de Circo-Teatro

Circo

02/07

Ter 09h

240 min

16 anos

Gratuito

Sinopse: O workshop abordará os princípios que regem a atuação nessa linguagem: tônus, precisão e foco. O objetivo desse encontro é que o artista reconheça e experimente os pilares da atuação na cena convencional circense.

Ficha técnica:

Mediadora – Kátia Daher

Canto dos Malditos – Circuito

Dança

03/07

Qua 21h

60 min

10 anos

Gratuito

Sinopse: “Canto dos Malditos”, inspirou-se especialmente no filme “Bicho de Sete Cabeças”, de Laís Bodanzky, adaptado do livro “Canto dos Malditos”, de Austregésilo Carrano, que tem na superação o tema recorrente. O bailarino chegou a conhecer o escritor. O solo reflete a relação entre equilíbrio e desequilíbrio dentro da parcialidade de movimento do dançarino Marcos Abranches. O dançarino oscila o corpo, para despertar do vazio e isolamento causado pelo desequilíbrio. A desestética do movimento é sentida pelo abandono e pela rejeição, entendendo que o alívio está no amparo do amor. Investiga no movimento do corpo um mundo sem angústia, sem dores, sem desespero. Busca a vida. Encontra na dança o equilíbrio do corpo e o belo da alma.

Ficha técnica:

Marcos Teixeira Abranches – Marcos Abranches – Dançarino

Comum

Teatro

05/07 a 07/07

Sex e sáb 20h30 | Dom 19h

110 min

12 anos

Gratuito

Sinopse: Três histórias ligadas à descoberta de uma vala comum clandestina criada no período da Ditadura Militar Brasileira. A busca de uma filha por informações de seus pais desaparecidos políticos. O dilema de dois coveiros encarregados da criação de uma vala. Uma jovem estudante que se aproxima do ativismo político. 1970 e 1990, épocas distintas, se entrelaçam nos fragmentos dessas histórias e evidenciam causas e consequências. Inspirado na história da vala comum do Cemitério Dom Bosco no bairro de Perus, São Paulo/SP.

Ficha técnica:

Texto e direção: Lucas Vitorino

Elenco: Caroline Alves, Cristian Montini, Rodolfo Vetore, Thalita Duarte e Wellington Candido

O SÃO JOÃO DOS MAMULENGOS

Teatro

06/07 e 07/07

Sáb e Dom 16h

50 min

LIVRE

Gratuito

Sinopse: Através do Teatro de Mamulengos, a cia conta a história de Rosinha que resolve confrontar seu pai e não casar com seu escolhido esposo que ela nem conhece. Nesta obra inspirada em clássicos do Teatro Popular Nordestino, como A COBRA CANINANA, A VIÚVA ALUCINADA e O QUEBRA-POTE, resgatamos as tradições das Festas Juninas para viver essa aventura de nossa protagonista.

Ficha técnica:

Direção e Dramaturgia: Rodrigo Andrade

Elenco: Ana Paula Trevisan, Rossana Boccia, Zenaide Paludo e Cristiano Barcelar

PETRA

Teatro

13/07 a 04/08

Qui, Sex e Sáb 21h | Dom 19h

90 min

14 anos

Valor: R$ 20,00 Inteira | 10,00 Meia

Sinopse: Petra von Kant é uma estilista bem sucedida e famosa, uma mulher avançada para o seu tempo. Recém separada do marido, vive com Marlene, sua fiel escudeira e assistente para todos os assuntos. Sua amiga, Sidonie, lhe apresenta a jovem Karin, por quem Petra se apaixona perdidamente. As duas vivem um romance intenso que conduz Petra novamente à travessia trágica da ilusão do amor perfeito à sua desilusão.

Ficha técnica:

Texto: Rainer Werner Fassbinder

Direção: Bete Coelho e Gabriel Fernandes

Elenco: Bete Coelho, Luiza, Curvo, Lindsay Castro Lima, Clarissa Kiste, Renata Melo e

Miranda Frias

Petra – Circuito

Teatro

17/07 a 07/08

Qua 21h

70 min

LIVRE

Gratuito

Sinopse: Petra Von Kant é uma estilista de prestígio autossuficiente, muito inteligente e arrogante. Sua principal companhia é Marlene, sua secretária, assistente e empregada, que ela não cansa de explorar. Petra se apaixona perdidamente por Karin e o conturbado relacionamento abala profundamente suas emoções.

Ficha técnica:

Elenco: Elisabete Mendes Coelho, Luiza Tuche de Almeida, Lindsay Stella Oliveira Castro Lima, Clarissa Kiste Malveiro e Renata Melo Moraes

TEATRO PAULO EIRÓ

Amor e Outras Revoluções – Circuito

Teatro adulto

03/07

Qua 21h

60 min

12 anos

Gratuito

Sinopse: Aynah e Luzia estão de casamento marcado e ainda possuem dúvida se devem casar ou não. Uma viagem em suas próprias histórias ocupa o centro da cena e as fazem iniciar suas verdadeiras revoluções a respeito do amor e da falta dele.

Ficha Técnica:

Tatiane Santos – atriz

Mariana Nunes – atriz

DJOVESKI

Dança

05 a 07/07

Sex e Sáb 21h | Dom 19h

50 min

Livre

Gratuito

Teatro Paulo Eiró

Sinopse: O espetáculo aborda por meio de sua técnica de pesquisa denominada Dramaturgia da Dança Humanitária. A obra aborda as relações dos fluxos migratórios e seus impactos em nossa contemporaneidade. Entre o caos e a humanidade, o espetáculo retrata os desafios das travessias, reflexões sobre a construção dos direitos humanos e a sua efetivação e a busca pela dignidade da vida, demonstrando a relevância da pluralidade encontrada por meio da dança, saberes e culturas em busca de seu chão.

Ficha Técnica:

Direção e coreografia: Renan Marangoni

Elenco: Ana Paula Carmo, Bruno Faowmanma, Bofory Camara, Cecília Lessa, Gabriel Madrigrano, Jazú Weda, Luiz Ragusa, Martina Caledon, Sabrina Menez, Tatiane Santos e Yuri Nascimento.

O Tribunal de Rosa dos Ventos

Teatro

29/06 a 14/07

Sáb e Dom 16h

75 min

Livre

Valor: R$ 20,00 (inteira) | R$ 10,00 (meia)

Sinopse: Era uma vez… um tribunal. A peça traz como centro da trama Rosa dos Ventos, uma cidade fantástica onde tudo é perfeitamente equilibrado entre o Preto e Branco e habitada por personagens mágicos nos quatro pontos da cidade. Tudo vivia em impecável harmonia até que a cidade e seus habitantes começaram a desaparecer. As cinco personagens restantes, incluindo o Velho Juiz decidem investigar o ocorrido em um tribunal, no qual contará com o júri fantasma, também conhecido como plateia. Tendo 4 finais possíveis os rumos da história depende da sentença que o público escolherá em votação após um breve debate.

Ficha técnica:

Diretor e dramaturgo: Victor Walles

Elenco: Thais Sodré, Vanessa Triviño, Wes Rocha, Fernando Moraes e Gabrielle Távora

Canto dos Malditos – Circuito

Dança

10/07

Qua 21h

60 min

Livre

Gratuito

Sinopse: “Canto dos Malditos”, inspirou-se especialmente no filme “Bicho de Sete Cabeças”, de Laís Bodanzky, adaptado do livro “Canto dos Malditos” de Austregésilo Carrano, que tem na superação o tema recorrente. O bailarino chegou a conhecer o escritor. O solo reflete a relação entre equilíbrio e desequilíbrio dentro da parcialidade de movimento do dançarino Marcos Abranches. O dançarino oscila o corpo, para despertar do vazio e isolamento causado pelo desequilíbrio. A desestética do movimento é sentida pelo abandono e pela rejeição, entendendo que o alívio está no amparo do amor. Investiga no movimento do corpo um mundo sem angústia, sem dores, sem desespero. Busca a vida. Encontra na dança o equilíbrio do corpo e o belo da alma.

Ficha técnica:

Marcos Abranches – Dançarino

SER JOSÉ LEONILSON

Teatro adulto

12/07 a 14/07

Sex e Sáb 21h e Dom 19h

95 min

16 anos

Gratuito

Sinopse: Laerte Késsimos comemora 20 anos de carreira com solo dirigido por Aura Cunha, com dramaturgia de Leonardo Moreira. O espetáculo “Ser José Leonilson” é uma costura poética entre a vida e obra do artista plástico José Leonilson (1957-1993) morto pela pandemia de AIDS, e a biografia do ator Laerte Késsimos. Um bordado/diário em que frente e verso são compartilhados publicamente – suas amarras, cortes, sobras de linha, correções, imperfeições, pontos e nós, um tecido que é alinhavado diante do público une as inquietações dos dois artistas: a feitura artística como um autorretrato, a casa de infância como um ambiente de domesticação, a busca pela identidade, a sexualidade como campo de batalha, as pontes amorosas como uma travessia e a doença como uma reconciliação com nossa finitude.

Ficha técnica:

Atuação: Laerte Késsimos

Direção: Aura Cunha

Dramaturgia: Leonardo Moreira

ORQUESTRA – OFISA

Música

14/07

Dom 11h

60 min

Livre

Gratuito

Sinopse: Sob a regência da maestra Silvia Luisa, a Ofisa apresenta um repertório eclético, popular e clássico, sempre com novidades. O concerto é um sucesso de público nas manhãs de domingo.

Trilogia Afetos Políticos

Teatro

19/07 a 21/07

Sex e Sáb 21h | Dom19h

Sex 65 min | Sáb 80 min | Dom 90 min

14 anos

Gratuito

Sinopse: A Cia de Teatro Acidental apresenta sua Trilogia Afetos Políticos, incluindo as peças “O que você está realmente fazendo é esperar o acidente acontecer” (2014, dir. Carlos Canhameiro), “E o que fizemos foi ficar lá ou algo assim” (2019, criação coletiva) e “E se a porta cair seguiremos sentados apenas mais visíveis” (2022, dir. Maria Tendlau). Esta mostra integra o projeto “Cia de Teatro Acidental: Modos de ser muitos”, contemplado pelo EDITAL 42ª edição do Programa de Fomento ao Teatro.

Ficha técnica:

Texto: Artur Kon

Direção: Maria Tendlau

Elenco: Artur Kon, Chico Lima, Mariana Dias, Mariana Otero e Ma Zink

Sub-evento O que você está realmente fazendo é esperar o acidente acontecer

19/07

Sexta 21h

65 min

Sub-evento E o que fizemos foi ficar lá ou algo assim

20/07

Sáb 21h

80 min

Sub-evento bate-papo com coletivos teatrais

20/07

Sáb 19h

60 min

Sub-evento E se a porta cair seguiremos sentados apenas mais visíveis

21/07

Dom 19h

90 min

Aqui – Amanhã é outra imagem

Teatro Adulto

25/07 a 28/07

Qui, Sex e Sáb 21h | Dom 19h

70 min

16 anos

Gratuito

Sinopse: Cinco artistas estão no mesmo espaço. Compartilham também o mesmo tempo e as inquietações de quem cria uma obra de arte. De repente, um buraco no teto se abre, invadindo a cena e o pó que cai lá de cima já cobre seus corpos. O que fazer? A Súbita Companhia de Teatro em parceria com a dramaturga Lígia Souza apresenta “AQUI – Amanhã é outra imagem”, um espetáculo que traz para cena questionamentos sobre a insistência em seguir fazendo arte.

Ficha técnica:

Direc?a?o: Mai?ra Lour

Dramaturgia: Li?gia Souza e Mai?ra Lour

Elenco: Cleydson Nascimento, Dafne Viola, Helena de Jorge Portela, Pablito Kucarz e Patricia Cipriano

Ponto de Encontro com Amilton Azevedo

DEBATES E PALESTRAS

28/07

18h00

60 min

Livre

Gratuito

Sinopse: O programa Ponto de Encontro é um convite ao público dos teatros da cidade para estender o acontecimento teatral. Conduzido pelos críticos teatrais Amilton de Azevedo e Fernando Pivotto, o Ponto de Encontro é a proposição de um encontro contínuo entre espectador, obra e mediação. Ele começa antes da apresentação selecionada, com uma conversa prévia sobre o espetáculo, mas também sobre nós, nossas expectativas, nossos anseios. Então, assistimos ao trabalho e, ao final, conversamos sobre o que vimos, conhecendo o palco, o espaço do teatro, e retornando ao Ponto de Encontro inicial. A ação ainda transborda para um grupo de WhatsApp, onde Amilton e Fernando organizam materiais para manter a discussão e a reflexão viva.

ENXAME

Circo

31/07

20h30

50 min

Livre

Gratuito

Sinopse: Em “ENXAME”, quatro indivíduos à espera de que algo aconteça são levados a subverterem a ordem das coisas, em um fluxo de acontecimentos nada rotineiros. Utilizando alegoricamente o modo de vida das abelhas e a figura do apicultor, este trabalho busca tocar, com humor e criatividade, em temas sensíveis ao homem contemporâneo, como a questão da individualidade versus coletividade e do desenvolvimento in/sustentável. De modo lúdico e surreal, esses temas são explorados em números e cenas que mesclam técnicas circenses tradicionais (como Dandys Acrobático, Corda Lisa, Malabarismo, Palhaçaria, e Paradas-de-mão) a elementos do teatro, da dança e projeção de vídeo.

Ficha técnica:

Criação coletiva: Circo Enxame – Giulia Tateishi, Jan Leca, Pedro Vinicios, Renato Mescoki, Veronica Piccini e Vinícios Debs.

Elenco: Giulia Tateishi, Pedro Vinicios, Veronica Piccini, Vinícios Debs.