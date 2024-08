Conheça a nova função das Notas do Instagram nos Reels e posts

O Instagram disponibilizou uma nova atualização em julho deste ano (2024) que permite utilizar o recurso Notas nos Reels e posts. A novidade é uma expansão da funcionalidade de notas que já existe na aba de mensagens diretas (DMs). Até então, as Notas do Instagram podiam ser acessadas apenas na área superior da caixa de entrada. Com a ampliação da ferramenta, os usuários também poderão deixar notas em publicações que serão exibidas temporariamente e somente para os seguidores ou melhores amigos.

Como funcionam as Notas do Instagram em postagens e Reels?

As Notas do Instagram em Reels e postagens são uma evolução das notas encontradas no topo da aba de mensagens, onde é possível adicionar um texto pequeno exibido em forma de balão por somente 24 horas. Agora, a plataforma possibilita escrever breves comentários nas publicações que serão visualizados nesse mesmo formato, dentro de um pequeno balão flutuante acompanhado da foto de perfil. Esse comentário terá duração de até três dias e aparecerá no canto inferior esquerdo da foto ou do vídeo.

Como adicionar uma nota em uma publicação?

Para adicionar uma nota em uma publicação, é preciso clicar no ícone de compartilhar que fica ao lado dos ícones de curtidas e comentários. A opção “Adicionar nota” aparece no canto inferior esquerdo da tela de opções de compartilhamento. O usuário pode escolher entre compartilhar com “Seguidores que você também segue” ou com os “Amigos Próximos”. Após escrever a nota, basta clicar em “Compartilhar”.

Segundo informações do Instagram, as notas possuem um limite de 60 caracteres e podem incluir marcações de outros perfis. Além disso, a rede social permite curtir e responder as notas. Nessa última situação, a resposta abre um bate-papo entre a pessoa que escreveu a nota e quem respondeu.

Outro ponto importante da nova função das Notas do Instagram é o fato de que o criador da publicação só poderá ver as notas se ele fizer parte do público (seguidores ou amigos próximos) da pessoa que adicionou a nota. Para desativar a função e evitar que outras pessoas adicionem notas ao seu conteúdo, o usuário precisa acessar as configurações do seu perfil, entrar em “Compartilhamento” e desativar a opção “Permitir notas em publicações e reels”.

Alguns usuários relataram que o lançamento das Notas do Instagram nos Reels e nas postagens trouxe de volta publicações antigas e de perfis desconhecidos para o feed. Isso pode acontecer porque a nota temporária de alguém que você segue pode fazer com que o Instagram exiba esse conteúdo no seu feed, mesmo que ele seja antigo ou de uma conta que você não é seguidor.

Caso prefiram, os usuários podem utilizar a função "Silenciar" para deixar de visualizar as Notas de um perfil específico. Basta acessar a conta de quem está escrevendo os comentários temporários, clicar em "Seguindo", depois em "Silenciar" e por fim selecionar a opção "Notas em publicações e reels".

