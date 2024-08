Conheça a jornada de Bruno Gabriel: do Movimento Estudantil à Liderança Política

A história do gestor público, Bruno Gabriel é uma daquelas que inspiram pela persistência e visão de futuro. Desde os tempos de faculdade, quando liderou a Atlética Geral do Centro Universitário Fundação Santo André e reestruturou a Empresa Júnior da FAECO, Bruno mostrou que tinha um talento natural para a liderança.

Como Secretário Adjunto em São Bernardo do Campo e Chefe de Gabinete na SP Obras, Bruno sempre defendeu que a administração pública deve servir ao povo com transparência e eficiência.

Sua jornada, marcada por conquistas e desafios, é um exemplo de como a determinação e o compromisso com o bem comum podem moldar um líder. Com formação em Administração de Empresas e pós-graduações em Gestão Pública, Ciência Política e Gestão e Políticas Públicas Municipais, Bruno é especialista em liderança, formação de equipes, planejamento estratégico e comunicação de alto impacto, sendo Treinador (Coach) formado pela FEBRACIS.

Bruno possui uma vasta experiência na gestão pública, tendo ocupado cargos importantes no ABC e na capital como Secretário Adjunto na Prefeitura de São Bernardo do Campo, Coordenador Municipal de Juventude em São Caetano do Sul, Assessor Parlamentar e Chefe de Gabinete na Prefeitura de São Paulo, Assessor de Relações Governamentais da FIESP e mais recentemente, Secretário Executivo / Diretor da SP REGULA e Chefe de Gabinete da SP OBRAS.

Bruno também se destacou em várias campanhas eleitorais, coordenando campanhas de deputados e candidatos a prefeitos, além de ser candidato a vereador em 2012 e a vice-prefeito em São Bernardo em 2016.

Filiado ao MDB em 2010, foi presidente do núcleo da juventude do partido em São Bernardo do Campo, coordenador regional do ABCDMRR e Presidente Estadual da Juventude do MDB São Paulo.

Ainda muito jovem, já se destacava no movimento estudantil, como presidente da Atlética Geral do Centro Universitário Fundação Santo André e ainda foi o reestruturador da Empresa Júnior da FAECO (FSA) e diretor de Relações com Atléticas da UEE-SP.

Formar pessoas deve ser o maior investimento público

Como Presidente Estadual da Fundação Ulysses Guimarães – FUG SP, Bruno formou mais de 5 mil pessoas no Estado de São Paulo, em cursos que promovem o desenvolvimento humano, especialmente para aqueles que desejam vencer o medo de falar em público. Co-fundador e porta-voz do Movimento SEJA INSPIRAÇÃO PRA ALGUÉM HOJE – SIPAH Social, Bruno é amigo do PROERD e Embaixador do Bombeiros Mirins de SBC, com uma missão clara de promover ações de alto impacto social.

“Eu entendi muito jovem o espaço que temos que ocupar na sociedade. Hoje, sigo minha trajetória com o que acredito. Sei que a educação transforma vidas. Acredito que todo governo deve ter como maior investimento o desenvolvimento humano através da capacitação”, afirma Bruno.