Conheça a estratégia usada pelos Bombeiros para extinguir incêndio em shopping no Brás

O Corpo de Bombeiros encerrou os trabalhos de combate ao incêndio em um shopping no Brás, no centro de São Paulo, nesta sexta-feira (1º). Sem vítimas, foram três dias de trabalho ininterrupto, com revezamento de equipes, uso de drone com câmera térmica que indicou os pontos de atenção, e reuniões estratégicas para definir a forma mais rápida de entregar a edificação com segurança.

O caminhão com o Sistema de Comando em Operações Emergenciais da corporação foi posicionado na rua Barão de Ladário, onde o shopping está localizado. Nele, há um espaço para reuniões, lousas e equipamentos tecnológicos que ajudou o efetivo a montar o planejamento de atuação.

Devido à agilidade dos bombeiros, que chegaram em menos de dez minutos após receberem o chamado, as chamas não se espalharam para os imóveis do entorno.

A zeladora de um edifício ao lado do prédio atingido pelo fogo contou que as equipes “agiram rápido” e isso permitiu que não tivessem maiores danos. “Pediram para a gente sair por um dia por precaução, mas já retornamos e está tudo certo. Eles agiram como heróis, do jeito que vimos aquele prédio, com certeza o dano poderia ser bem maior e com vítimas”, opinou Maria Helena Lauriano.

O capitão Maycon Cristo, do Corpo de Bombeiros, revelou que a preocupação inicial da corporação foi justamente não deixar que o fogo se espalhasse, então as seis primeiras horas de trabalho foram com esse objetivo, em que o combate é feito na parte de fora.

Depois disso, começou a fase de extinção, na qual a equipe devidamente equipada entrou no prédio para extinguir as chamas. Por causa ao tamanho do prédio, de 18 mil metros quadrados, essa ação durou 14 horas.

O trabalho de rescaldo aconteceu na sequência. Os bombeiros olharam todos os itens que restaram no prédio. Eles fizeram o resfriamento para evitar o risco de reignição do fogo.

Hoje, as equipes trabalharam na fase de limpeza para devolver o prédio ao proprietário. Peritos também estão no local realizando a fiscalização.

Fiscalização de imóveis no Brás

Neste ano, os Bombeiros fiscalizaram 319 imóveis nas ruas Barão de Ladário, Oriente e Maria Marcolina, no Brás. Desses, 290 foram notificados por algum tipo de irregularidade. Só na rua Barão de Ladário foram 54 fiscalizações, sendo que 48 receberam notificações.

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, acompanhou o governador do estado, Tarcísio de Freitas, durante uma visita na região do incêndio hoje. Após os trabalhos periciais, o local será liberado.