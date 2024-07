Conheça a documentação obrigatória para fazer matrícula na Etec

A divulgação da lista de classificação geral do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre, que inclui o resultado das provas de aptidão, será divulgada na próxima quarta-feira (10), a partir das 15 horas, pelo site vestibulinhoetec.com.br. A convocação para matrículas dos cursos presenciais será feita no dia 12, por e-mail e SMS. A documentação deve ser enviada entre os dias 15 e 16.

Para os cursos da modalidade online – Educação a Distância (EaD) – a convocação para matrículas está prevista para o dia 16, por e-mail, e os documentos devem ser enviados entre os dias 17 e 18.

A fim de evitar imprevistos, quem concorre a uma vaga deve ficar atento aos itens obrigatórios para a matrícula. Para cada modalidade ofertada no processo seletivo, são solicitados documentos distintos. Confira:

Cursos técnicos – primeiro módulo

Documento de identidade com foto, dentro da validade. Ex: RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

CPF ou RG que tenha o número do CPF ou CNH;

Foto 3×4 recente, com fundo neutro;

Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, emitida pela escola de origem, ou declaração de que está matriculado a partir da segunda série do Ensino Médio.

O candidato que utilizar o Sistema de Pontuação Acrescida, pelo item “escolaridade pública”, deverá apresentar a Declaração Escolar de acordo com o modelo disponível no Anexo I da Portaria, ou Histórico Escolar, contendo o detalhamento das séries cursadas e o(s) nome(s) da(s) escola(s), comprovando, assim, ter cursado integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em instituições públicas de ensino.

Vagas remanescentes de segundo módulo

Documento de identidade com foto, dentro da validade. Ex: RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

CPF ou RG que tenha o número do CPF ou CNH;

Foto 3×4 recente, com fundo neutro;

Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, emitida pela escola de origem, ou certificado de que está matriculado no terceiro ano do Ensino Médio ou ainda o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, expedido por órgão competente, para o candidato que concluiu o Ensino Médio por meio de provas ou exames de certificação de competências ou de avaliação de jovens e adultos, que sejam decorrentes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e afins.

Cursos de Especialização Técnica de Nível Médio

Documento de identidade com foto, dentro da validade. Ex: RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

CPF ou RG que tenha o número do CPF ou CNH;

Foto 3×4 recente, com fundo neutro;

Histórico Escolar com Certificado de Conclusão de Curso Técnico equivalente conforme lista disponível no site vestibulinhoetec.com.br ou Declaração de Conclusão do Curso Técnico equivalente, documento original, emitida pela escola de origem. Para o curso de Especialização em Gestão de Projetos (EaD – Online), o candidato poderá, se for o caso, fazer upload do certificado de conclusão de um curso do Ensino Superior.

É importante que o candidato preste atenção a todas as normas que regem o Vestibulinho das Etecs, pois o descumprimento implica em sanções legais e desclassificação. O detalhamento do processo seletivo está disponível para consulta no Manual do Candidato e na Portaria.

Classificação geral e convocação para matrícula

A lista de classificação geral inclui todos os inscritos na Etec ou Classe Descentralizada, para o mesmo curso e período, em ordem decrescente de notas finais. A convocação para matrículas segue o critério de classificação dos candidatos em ordem decrescente de notas, até o preenchimento total das vagas disponíveis. O convocado deve seguir as orientações enviadas no e-mail para realizar o envio dos documentos e efetivação da matrícula, nas datas informadas. Caso seja feriado municipal na cidade onde a unidade está localizada, a matrícula se dará no próximo dia útil.

Quem for convocado em qualquer uma das listas e não efetuar sua matrícula no prazo informado, perderá o direito à vaga, cabendo à unidade convocar o próximo classificado.

Para os cursos presenciais, se o convocado for maior de 16 anos, poderá requerer fazer a matrícula de forma remota, enviando a documentação por e-mail. Outra opção é apresentar os documentos pessoalmente na Etec em que irá estudar.

Já para os cursos na modalidade online o candidato que integra a lista de convocação deverá acompanhar exclusivamente por e-mail a possível chamada. O envio dos documentos de matrícula, resultado da análise dos documentos encaminhados, recursos ou possível convocação para outras chamadas também deverá ser feito por e-mail.

O cronograma completo do processo seletivo das Etecs pode ser consultado aqui.