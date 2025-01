Conheça 7 edifícios icônicos que contam a história de São Paulo

Prestes a completar 471 anos no dia 25 de janeiro, a capital paulista é um mosaico de culturas, onde o passado e o presente se entrelaçam de forma única. A cada esquina um novo sabor, cor e som são revelados para quem observa as características arquitetônicas dos inúmeros prédios que transformaram a história da cidade.

O mercado imobiliário de São Paulo, que nos últimos 12 meses registrou a comercialização de mais de 101 mil unidades residenciais, reflete esse dinamismo da maior metrópole do país. A verticalização e a busca por novos espaços urbanos são cada vez mais intensos, com 56,6 mil unidades disponíveis para venda, de acordo com o Secovi-SP , ao mesmo tempo que a cidade preserva ícones arquitetônicos. Edifícios como o Copan e o Martinelli representam marcos históricos e culturais da paisagem paulistana, celebrando a fusão do passado com o futuro.

Segundo Ana Carolina Gozzi, co-CEO do Compre & Alugue Agora (CAA) , startup que conecta profissionais do setor imobiliário com clientes que desejam comprar, vender ou alugar imóveis, a capital paulista oferece inúmeras opções para quem chega à cidade ou vai morar sozinho, tem família grande ou pet. “A procura por imóveis para comprar ou alugar segue uma tendência de alta, sobretudo, devido ao vasto mercado de trabalho. As regiões que mais se destacaram no último ano foram Vila Nova Conceição, Vila Olímpia e a região do Tatuapé com imóveis valorizados e preços atrativos. O aniversário de São Paulo é mais uma ótima oportunidade para conhecer alguns dos prédios mais famosos da cidade,” destaca.

Veja a seguir sete edifícios icônicos que contam a história da capital paulista:

1. Edifício Copan



(Crédito: Ezequiel Campos/pexels)

Projetado na década de 50 pelos arquitetos Oscar Niemeyer e Carlos Alberto Cerqueira Lemos, o Edifício Copan emergiu em um período de rápido crescimento e transformação de São Paulo. A cidade, impulsionada pela industrialização e especulação imobiliária da época, expandiu-se e adotou a verticalização, uma de suas principais características. Hoje, o Copan é um ícone arquitetônico que representa a ascensão econômica e a transição da cidade para uma grande metrópole.

2. Casa das Rosas

Reprodução

Projetada pelo renomado arquiteto Ramos de Azevedo e construída entre 1927 e 1935, é um exemplar do estilo eclético com influência renascentista francesa. Originalmente um palacete, o monumento reflete a fase residencial da Avenida Paulista, antes de se transformar, na década de 1980, em um museu. Hoje, o espaço é um centro cultural e museu dedicado à poesia e literatura, além de um local de referência para a preservação histórica e cultural da cidade. A Casa das Rosas mantém viva a memória de São Paulo, enquanto preserva a edificação e o seu jardim histórico.

3. Edifício Itália



(Crédito: Marcos Araujo/pexels)

Inaugurado em 1965, é um dos maiores ícones arquitetônicos da cidade. Com 165 metros de altura e 46 andares, foi o prédio mais alto de São Paulo por muitos anos. Projetado pelos arquitetos Giuseppe Pizzetti e Ricardo Severo, sua arquitetura modernista e imponente reflete a busca incessante por inovação. Localizado no coração da capital paulista, o Edifício Itália se destaca não apenas por sua grandiosidade, mas também pelo terraço panorâmico que oferece uma vista privilegiada e deslumbrante da cidade, consolidando-se como um verdadeiro símbolo e ponto turístico paulistano.

4. Mirante do Vale



(Crédito: Raeel Marcelino/pexels)

É um dos edifícios mais altos e icônicos de São Paulo com 170 metros de altura e 51 andares. Inaugurado em 1968, é notável por sua arquitetura modernista e imponência. Localizado no centro, oferece uma vista privilegiada da região e das áreas ao redor. O edifício abriga escritórios, mas também é um marco da paisagem urbana da cidade por sua forma característica. Além disso, o Mirante do Vale foi projetado para atender às necessidades de um ambiente corporativo, com características que garantem funcionalidade e segurança para seus ocupantes.

5. Edifício Altino Arantes



(Crédito: Matheus Bertelli/pexels)

Também conhecido como “Palácio das Indústrias”, é um ícone da arquitetura paulistana. Inaugurado em 1947, com 161 metros de altura e 35 andares, foi o edifício mais alto da cidade até a década de 1960. Sua arquitetura art déco é marcada por detalhes imponentes e elegantes, e sua construção abriga escritórios e espaços comerciais atualmente. Localizado no centro de São Paulo, o edifício é famoso por seu mirante, que oferece uma das vistas mais impressionantes da cidade.



6. Edifício Martinelli

Inaugurado em 1934, foi o primeiro arranha-céu de São Paulo. Com 130 metros de altura e 30 andares, sua construção é um exemplar do estilo eclético da época, que combina elementos neoclássicos e art déco. Localizado no centro da cidade, o Martinelli se destaca pela arquitetura imponente e sua relevância histórica, simbolizando o crescimento econômico de São Paulo no início do século XX. O edifício, que hoje abriga principalmente escritórios, é um dos marcos mais emblemáticos da capital paulista e oferece em seu terraço uma vista panorâmica de tirar o fôlego.



(Crédito: Thgusstavo Santana/pexels)



7. Pavilhão Lucas Nogueira Garcez



(Crédito: Fillipe Gomes/pexels)

Popularmente conhecido como a Oca do Ibirapuera, é uma das principais atrações do Parque. Com seu design curvilíneo e inovador, o Pavilhão se destaca pela fusão de formas modernas e orgânicas, lembrando as tradicionais moradas indígenas. O monumento é um importante espaço cultural, constantemente utilizado para exposições e eventos que fazem parte da agenda da cidade. Suas exposições variam ao longo do ano, oferecendo sempre novas experiências ao público. Além de sua relevância arquitetônica, a Oca é um ponto de encontro entre arte, cultura e história, consolidando-se como um dos marcos da paisagem cultural de São Paulo e refletindo a busca pela inovação que caracteriza o trabalho do arquiteto Oscar Niemeyer.