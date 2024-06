Conheça 7 bares que marcam a tradição de São Paulo

São Paulo, uma metrópole vibrante e multicultural, é também um paraíso para os amantes da vida noturna. A cidade abriga alguns dos bares mais tradicionais do Brasil, cada um com sua história única e charme inigualável. Estes estabelecimentos não são apenas lugares para apreciar uma boa bebida, mas verdadeiros marcos culturais que contam a história da cidade através de suas paredes, móveis antigos e receitas secretas de drinques. Confira:

Bar Brahma (Divulgação)

Conhecido por ser símbolo da boemia paulistana, em um dos pontos mais famosos da cidade, na esquina da Av. Ipiranga com a São João, o Bar Brahma tem 75 anos de história. O Bar do Coração de São Paulo, assim denominado e reconhecido, mantém o palco da cultura brasileira. A casa oferece uma programação musical diária, com o propósito de atrair e agradar os mais diversos públicos.

No menu, além dos clássicos que já fazem sucesso no bar como: feijoada, picadinho – favorito do Cauby-, e, Bacalhau ao forno,destaque para a Moqueca de Robalo, feita com camarão; Filé à Parmegiana para compartilhar; e uma seção do menu dedicada às pizzas, tradicionais na cultura gastronômica da Paulicéia. A coquetelaria é um cenário à parte, com os drinques autorais como é o caso do ‘Caju’, que leva gin e tônica, redução de caju, rodelas de limão e caju, além do o imperdível e famoso chopp com o colarinho personalizado.

Bar Brahma

Endereço: Av. São João, 677 – Centro SP

Telefone: (11) 5199-2150

Bar Brahma (Divulgação)

Nascido em 1940, o Bar Léo é um dos mais históricos de São Paulo. Fica localizado na Rua Aurora ficou conhecido pelo saboroso chopp que é considerado por muitos como o melhor de São Paulo. Outro orgulho do bar é ter sido eleito pelo saudoso jornalista David Zing, em uma reportagem da Playboy, um dos cinco melhores do mundo. A temática do Bar é formada por uma mistura entre a cultura alemã (com pratos típicos e bebidas como a Schnaps) e o estilo pub.

Bar Léo

Rua Aurora, 100

Segunda a quinta das 12h às 20h | Sexta das 12h às 21h | Sábado das 10h às 17h

Salve Jorge Centro Histórico (Fausto Saez)



O Salve Jorge está há quase 20 anos presente na vida dos paulistanos. Mais do que um estabelecimento, o Salve Jorge é um espaço de devoção, história e cultura. O bar que homenageia todos os Jorges tem uma de suas unidades localizada na Praça Antonio Prado, no centro histórico da cidade de São Paulo -o que torna um ótimo ponto de partida para quem gosta de conhecer mais sobre a história da cidade.

O Salve Jorge está localizado a 850 passos do Ed Mirante do Vale, que por 48 anos, foi o maior edifício do país, além de ter sido o 18.º arranha-céu mais alto da América do Sul, com 170 metros de altura; a casa também está a 400 passos do famoso Impostômetro, que mede quanto de imposto já foi arrecadado na cidade; são 50 passos do Farol Santander, grande ponto turístico da cidade; além de estar a 570 passos do Pateo do Collegio e 950 passos do Teatro Municipal.

No final do dia, depois de conhecer mais sobre a cidade, a gastronomia do Salve Jorge e os ótimos drinks, irão fechar o passeio com chave de ouro. Entre as sugestões do cardápio estão Iscas de galeto empanadas com Corn Flakese, acompanhadas de creme de alho artesanal (R$62,00); a porção de pastéis mistos de carne e queijo (R$49,00) e as tradicionais caipirinhas servidas com sorvete como a de 3 limões, feita com limão tahiti, limão siciliano, limão rosa, açúcar e gelo acompanhada por um picolé de limão (R$36,00 feita de cachaça).

Salve Jorge

Centro Histórico: Seg: 12 – 19h | Terça: 12 – 21h | Quarta a Sexta: 12 – 23h | Sab e feriados: 12 -19h | Dom: 12 – 18:00h

WhatsApp p/ reservas: (11) 99998 – 5540 (Centro)

Orfeu (Divulgação)

Descolado e pequenino, aos pés do Copan e sem nome na porta, o Orfeu oferece ao público do centro um ambiente descontraído e aconchegante com um cardápio recheado de comida típica brasileira. Um misto de bar e restaurante com drinks, música brasileira e boa cerveja.

Orfeu

Avenida Ipiranga, 318 – República

relacionamento@fabricadebares.com.br

Riviera (Divulgação)

Já o Riviera Bar é um espaço que atravessa gerações com sua rica história e atmosfera vibrante. Inaugurado em 1949 no térreo do edifício modernista Anchieta, o bar rapidamente se estabeleceu como um ponto de encontro efervescente para artistas e intelectuais. Ao longo das décadas, o Riviera acolheu grandes nomes do cenário cultural brasileiro, incluindo Chico Buarque, Toquinho e Elis Regina, tornando-se um símbolo da vida boêmia paulistana.

Desde 2019, o Riviera Bar é comandado pela Fábrica de Bares, que preserva a essência histórica do local enquanto introduz novas experiências e moderniza seu ambiente. Com uma combinação de tradição e inovação, o Riviera continua a ser um dos destinos mais icônicos de São Paulo, atraindo tanto frequentadores antigos quanto uma nova geração de amantes da cultura e da boa gastronomia.

Com localização privilegiada no coração de São Paulo, no bairro da Consolação, é ícone do entretenimento, da diversão, dos sabores e da boa hospitalidade. Com 24 horas de serviço ininterrupto, também traz deliciosas opções como Arroz de pato, preparado com Com Paio, cenoura, vinho branco, cebola, tomate, salsão, alho poró, ervilha e ervas frescas (R$56,00) e clássico Strogonoff que acompanha arroz e batata chips (R$ 49,00).

Riviera Bar

Endereço: Avenida Paulista, 2.584

WhatsApp: +55 (11) 94746-1951

Horário de funcionamento: 24 horas

Jacaré (Natalia Frame)



Inaugurado durante a Copa do Mundo de 1990, o Jacaré Brasa e Chope foi um dos primeiros bares a apostar na dupla irresistível: grelhados e bebida gelada, colecionando nesses 32 anos mais do que clientes, admiradores e inúmeros amigos. Sem perder essa tradição que alia comidas e bebidas de qualidade, atmosfera de alto astral e grandes amizades, a casa tem o objetivo de se conectar aos novos tempos e às novas tendências mundiais da gastronomia e da arquitetura.

O bar traz uma variedade de opções como as famosas espetadas de MIGNON COM BACON, Acompanhada de tomate, pimenta da casa e pão de alho R$64,00 e petiscos como bolinho de couve flor com parmesão, muçarela e queijo de cabra (R$38).

Jacaré Brasa e Chope

Rua Harmonia, 305 – Vila Madalena

Telefone e WhatsApp (11) 94745-8186

Posto 6 (Divulgação)

Com espírito carioca, o Bar Posto 6 foi um dos primeiros destinos da boemia paulistana a ocupar uma das principais esquinas da cidade, a então hoje balada Rua Aspicuelta, na Vila Madalena. Reunindo entretenimento, hospitalidade e boa gastronomia, o bar tem o propósito de manter o sabor e a descontração do Rio de Janeiro em São Paulo.

O Posto 6 oferece ambiente amplo e uma das maiores e melhores estruturas de São Paulo. Além disso, o bar é reconhecido por reunir amantes dos mais variados esportes por conta de transmitir jogos e pelo seu conceito de telões de cinema: são quatro TVs de 70 polegadas, uma TV de 79 polegadas e um telão de 120 polegadas e ainda projeção de imagens do lado de fora, na parede, fazendo um cinema outdoor.

O cardápio conta com opções para os mais diversos paladares incluindo petiscos, chapas, hambúrgueres, pizzas e refeições para hora do almoço ou jantar. Entre os mais pedidos está a costela no bafo desfiada, puxada na manteiga com cebolas caramelizadas e acompanhada de mandiocas cremosas e pães (R$64,80). Já a carta de drinks tem como destaque as tradicionais caipirinhas que acompanham picolé caseiro como a que leva o nome da casa, feita com morango, framboesa e amora, acompanhada de sorvete de frutas vermelhas (a partir de R$36).

Os clientes ainda podem curtir uma programação musical que inclui ritmos variados, entre eles brasilidades e MPB, bandas de samba e pagode e bandas de pop rock e rock. Aos sábados e domingos, durante o almoço, o embalo fica por conta do grupo Notícias Populares com clássicos do samba.

Bar Posto 6

Rua Aspicuelta, 644 – Vila Madalena

WhatsApp: (11) 97690-2637