Conheça 5 festivais brasileiros com line-ups femininos e LGBTQIA+

A diversidade e a inclusão têm ganhado espaço no cenário musical brasileiro, apesar de um grande caminho ainda precisar ser trilhado. Segundo a pesquisadora Thabata Arruda, responsável pelo levantamento “Mulheres nos Palcos: diversidade de gênero e raça nos festivais brasileiros de 2016 a 2023”, publicado no início de março de 2024, dos grandes eventos realizados no ano passado, apenas quatro festivais atingiram 50% de presença feminina: Favela Sound, em Brasília, Saravá, em Florianópolis, La Folie Fest, no Recife, e Rock The Mountain, no Rio de Janeiro.

Essa é uma demanda pela qual estão trabalhando festivais – muitos deles independentes – que promovem a igualdade de gênero e a visibilidade para artistas femininas e LGBTQIA+. Esses eventos não apenas celebram a riqueza cultural do Brasil, mas também abrem portas para a representação de diferentes identidades no palco. Confira cinco eventos que destacam line-ups repletos de talento e potência.

1) Forró das Minas

(Divulgação/Forró das Minas)

O Forró das Minas, conhecido por seu compromisso com a inclusão de gênero no universo da cultura popular, tem 6 anos de existência e atuação promovendo a presença e a voz das mulheres do forró no palco. Com a temática “Elas São Todas!”, a segunda edição do festival, marcada para os dias 2 e 3 de novembro de 2024 em São Paulo, reunirá mais de 60 artistas femininas e LGBTQIA+. O evento destaca cantoras, compositoras, musicistas, DJs e produtoras, todas comprometidas em redefinir os espaços femininos e LGBTQIA+ dentro do forró e da cultura popular nordestina. Conheça mais.

2) Batekoo

(Divulgação/Memorial da América Latina)

Nascida em 2014 em Salvador, Bahia, por iniciativa dos produtores Maurício Sacramento e Wesley Miranda, a Batekoo transcendeu os limites de uma simples festa para se tornar um manifesto vibrante do movimento negro e LGBTQIAPN+ no Brasil. O Festival Batekoo é o maior festival de música proposto por e para comunidade negra, afro-diaspórica e LGBTQIAP+ do Brasil. A próxima edição está prevista para 23 novembro de 2024, em São Paulo. Conheça mais.

3) Festival Feminine Hi-Fi

(Divulgação/Feminine Hi-Fi)

Criado e organizado pelo projeto paulistano Feminine Hi-Fi, o Festival é dedicado à cultura sound system, ao reggae e ao dub e traz sempre line-up 100% feminino – incluindo atrações nacionais e internacionais – e entrada gratuita. A edição mais recente foi realizada em 2023, e a próxima está prevista para o segundo semestre de 2025. Conheça mais.

4) Rock The Mountain

(I Hate Flash/Divulgação)

Embora seja um festival misto, como mostra o line-up da edição que acontecerá em novembro de 2024 em Itaipava, no Rio de Janeiro, o Rock The Mountain faz questão de anunciar em sua comunicação o compromisso de garantir a equidade no line-up. Além disso, a edição de 2023 contou com um cartel 100% feminino, incluindo nomes como Maria Bethânia, Iza, Pitty, Marisa Monte e Margareth Menezes, entre dezenas de outras artistas. Conheça mais.

5) Festival Feminino

(Divulgação)

Além das apresentações musicais, com uma grade centralizada na música instrumental, o Festival Feminino, que teve sua edição mais recente realizada em maio de 2024, na capital paulista, expõe outros formatos de performances artísticas através da poesia, artes visuais e da feira criativa. A gastronomia também integra a programação no formato de guia gastronômico para promover os negócios e iniciativas de mulheres na área. Conheça mais.