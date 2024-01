Conheça 14 lugares gratuitos para visitar com as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

Em janeiro, as férias escolares pedem passeios com a criançada. Porém, o mês também é conhecido pelas despesas, com o pagamento de impostos, seguros e matrículas. Assim, passeios gratuitos acabam sendo uma boa alternativa para economizar e se divertir.

Com as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, é possível visitar diversos lugares gratuitos. Além disso, os passageiros podem transportar bicicletas e pets nos trens, seguindo algumas regras.

Dicas de passeios

A Linha 8-Diamante conta com 22 estações e 42 km de extensão, conectando a Estação Júlio Prestes, região central da Capital, à Estação Itapevi, passando por municípios como Osasco, Barueri, Carapicuíba e Jandira. Já a Linha 9-Esmeralda tem 20 estações e 37 km de extensão, ligando Osasco à Estação Bruno Covas / Mendes-Vila Natal, no extremo sul da Capital.

Confira algumas opções de passeios gratuitos nas proximidades das estações das duas linhas:

Linha 8-Diamante

1 – Museu da Língua Portuguesa – Estação Júlio Prestes

Conhecido como um espaço vivo totalmente dedicado a um idioma, o Museu da Língua Portuguesa faz uso da tecnologia e de suportes interativos para construir e apresentar seu acervo. O Grupo CCR é patrocinador master e assina os sábados de gratuidade, garantindo a entrada livre semanal dos visitantes.

O museu fica a cerca de 10 minutos da Estação Júlio Prestes. Outra opção é acessar pela Estação Luz, que também é atendida pela Linha 4-Amarela, da ViaQuatro.

Para detalhes e horário de funcionamento, acesse https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/.

2 – Sala São Paulo – Estação Júlio Prestes

A Sala São Paulo é a sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e do Coro da Osesp. A sala de concertos recebe apresentações sinfônicas e faz parte do Complexo Cultural Júlio Prestes, portanto está ao lado da estação. A programação está disponível em http://www.salasaopaulo.art.br/home.aspx, assim como detalhes de funcionamento.

3 – Mercado Municipal da Lapa – Estação Lapa

O Mercado Municipal está a menos de 5 minutos da Estação Lapa. No local, é possível passear pelas lojas e ainda comprar ervas, chás, queijos, vinhos, bebidas, frango, bacalhau, entre outros produtos de mercearias, empórios e açougues.

Mais informações sobre horário de funcionamento e lojas disponíveis em https://www.mercadodalapa.com.br/mercadodalapa/.

4 – Parque da Água Branca – Estação Palmeiras-Barra Funda

Quem está na Linha 8-Diamante também pode desembarcar na Estação Palmeiras-Barra Funda para aproveitar o espaço do Parque da Água Branca, que está a 5 minutos de caminhada da estação.

O parque, criado em 1929, o Parque Doutor Fernando Costa, conhecido como Parque da Água Branca, tem 137 mil metros quadrados. Entre as atrações, estão o Museu Geológico e a Casa de Caboclo, uma réplica de residências da zona rural, o Aquário e o Relógio do Sol.

O público da terceira idade tem equipamentos de ginástica disponíveis na Praça do Idoso e festas permanentes. O Parque possui Arena Hípica, Centro de Referência em Educação Ambiental e espaços para exposições e feiras. Mais informações em https://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/parques-e-reservas-naturais/parque-da-agua-branca/.

5 – Memorial da América Latina – Estação Palmeiras-Barra Funda

O Memorial da América Latina reúne diversas atrações culturais em um só local: é um museu, um teatro, uma galeria de artes, fórum de pesquisas científicas e acadêmicas, espaço de convenções, festas e shows de música.

A programação inclui atividades gratuitas e pode ser conferida no site https://memorial.org.br/programacao/. O local fica a cerca de 100 metros da Estação Palmeiras-Barra Funda.

6 – Memorial da Resistência – Estação Júlio Prestes

Próximo à Estação Júlio Prestes, o Memorial da Resistência de São Paulo é o maior museu de história dedicado à memória política das resistências e da luta pela democracia no Brasil. No prédio, operou entre 1940 e 1983 o Departamento Estadual de Ordem Política e Social (Deops/SP).

Por meio de exposições temáticas de grande impacto social, ações educativas, atividades para pessoas com deficiência e programações culturais gratuitas, o museu se consolidou como referência em Educação em Direitos Humanos, promovendo o pensamento crítico e desenvolvendo atividades sobre Direitos Humanos, Repressão, Resistência e Patrimônio. Saiba mais em https://memorialdaresistenciasp.org.br/.

7 – Parque Estadual Gabriel Chucre – Estação Carapicuíba

Com uma caminhada de 10 minutinhos, o passageiro que desembarca na Estação Carapicuíba consegue desfrutar do Parque Estadual Gabriel Chucre. São 134 mil metros quadrados de área verde.

O parque conta com uma série de atrações, incluindo área destinada à educação ambiental de visitantes. O espaço também é equipado com anfiteatro, praças, como a da Proa e do Mirante, e playground.

Há ainda cinco quadras poliesportivas, uma quadra de areia, três de tênis e uma pista de skate. Além disso, também possui equipamentos de ginástica, uma ciclovia e pistas para caminhadas. Mais detalhes no site da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

Linha 9-Esmeralda

8 – Parque Cândido Portinari Villa-Lobos – Estação Villa-Lobos Jaguaré

O Parque Cândido Portinari e o Parque Villa-Lobos estão interligados por meio de uma praça de lazer e uma ciclovia de 1.300 metros, junto a mais de 3 km de pista de caminhada, pista de skate, quadras poliesportivas, campo de futebol e quadras de vôlei de areia.

Ao desembarcar na Estação Villa-Lobos Jaguaré, o passageiro tem um acesso fácil ao parque. Os detalhes sobre o funcionamento estão disponíveis em https://www.parquevillalobos.net/.

9 – Ciclovia Rio Pinheiros

A Ciclovia Rio Pinheiros possui mais de 20 km de extensão, na margem leste do Rio Pinheiros. Corre de forma paralela a um trecho da Linha 9-Esmeralda e pode ser acessada pelas estações João Dias, Jurubatuba, Vila Olímpia, Santo Amaro e Cidade Universitária.

10 – Centro Cultural Grajaú – Estação Grajaú

A menos de dez minutos da Estação Grajaú, está um local gratuito com diversas opções de atividades. O Centro Cultural Grajaú possui programações especiais, inclusive durante as férias, que podem ser conferidas aqui.

12 – Instituto Tomie Ohtake – Estação Pinheiros

O Instituto Cultural é dedicado às artes visuais e seus cruzamentos com a educação, a arquitetura e o design, sempre aberto ao diálogo com outras linguagens e temas contemporâneos. Em suas atividades estão presentes a pesquisa, a experimentação e o desenvolvimento de exposições e de experiências educativas que mobilizam vozes plurais.

Para chegar ao instituto, basta desembarcar na Estação Pinheiros e caminhar 20 minutos ou fazer a transferência para a Linha 4-Amarela até a Estação Faria Lima, a partir da qual a caminhada é de 10 minutos. A entrada é gratuita e os detalhes podem ser conferidos em https://www.institutotomieohtake.org.br/visite/.

13 – Sesc Santo Amaro – Estação Santo Amaro

A 750 metros da Estação Santo Amaro, o Sesc oferece uma estrutura completa de lazer. Com ações voltadas à educação, arte, esporte, saúde e alimentação, o local é ideal para curtir as férias. Confira a programação em https://www.sescsp.org.br/unidades/santo-amaro/.

14 – Parque do Povo – Estação Cidade Jardim

O parque conta com três quadras poliesportivas, sendo uma delas com marcação especial para esportes paraolímpicos. Outros atrativos são aparelhos de ginástica de baixo impacto, parquinho infantil, ciclovia, pista de caminhada, estações de ginástica, sanitários e jardim sensitivo em forma de labirinto.

O Parque do Povo está localizado a cerca de 300 metros da Estação Cidade Jardim. Mais detalhes podem ser obtidos em https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_centrooeste/index.php?p=22396.

Regras para o embarque com bikes e pets

No caso das bicicletas, o embarque é permitido de segunda a sexta-feira das 10h às 16h e das 21h à meia-noite. Aos finais de semana e feriados, o embarque é liberado o dia inteiro. Cada ciclista pode transportar apenas uma bicicleta, que deve estar limpa.

Nas escadas rolantes, só é permitido o transporte de bicicleta para subir. Para auxiliar o transporte das bikes, na Linha 9, os ciclistas também contam com canaletas nas escadas fixas das estações João Dias, Cidade Jardim, Vila Olímpia, Cidade Universitária, Santo Amaro, Jurubatuba e Grajaú. Já na Linha 8, as canaletas estão disponíveis em Carapicuíba e Santa Terezinha.

Por sua vez, o transporte de animais de pequeno porte pode ser feito fora do horário de pico. Ou seja, os donos não podem embarcar com os pets das 6h às 10h e das 16h às 19h, exceto se comprovado procedimento cirúrgico agendado. Além disso, o animal deve estar em uma caixa de transporte apropriada e pesar até 10 kg.