Congresso Todos Juntos Contra o Câncer discute melhorias na atenção oncológica

O Congresso Todos Juntos Contra o Câncer chega à sua 11ª edição com debates sobre a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Serão três dias de evento, de 17 a 19 de setembro, no WTC Events Center, em São Paulo.

Mais de 180 especialistas participarão de painéis dedicados a temas como detecção precoce, diagnóstico, financiamento da saúde pública e inovações em tratamento oncológico. Além disso, uma área de exposição contará com a participação de 25 ONGs, que devem apresentar seus projetos e promover atividades interativas para o público.

Durante a abertura do congresso, será apresentada uma pesquisa inédita que investigou o nível de conhecimento de médicos, gestores, pacientes e população em geral sobre a PNPCC (Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer). O estudo teve como objetivo elencar prioridades imediatas no SUS (Sistema Único de Saúde), incluindo estratégias de gestão e políticas públicas para a atenção oncológica.

“A PNPCC representa um compromisso com toda a sociedade, especialmente com os pacientes. Sua finalidade é promover ações integradas e eficazes. A implementação dessa política é sinônimo de investimento em vidas”, diz Catherine Moura, médica sanitarista e CEO da Abrale (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia), entidade que lidera o Movimento Todos Juntos Contra o Câncer, responsável pelo congresso.

A PNPCC foi instituída em dezembro de 2023 para garantir acesso ao cuidado integral, reduzir a incidência de câncer, melhorar a qualidade de vida dos diagnosticados e reduzir mortalidade e incapacidade causadas pela doença.

Organizadores do evento esperam reunir 3.000 pessoas, além do público que acompanhará a transmissão ao vivo. Para assistir pela internet, é necessário se inscrever previamente.

Alguns participantes confirmados são Alexandre Chiavegatto Filho, doutor em saúde pública pela USP (Universidade de São Paulo), Antonio Carlos Buzaid, cofundador do Instituto Vencer o Câncer, Roberto Gil, oncologista clínico e diretor-geral do Inca (Instituto Nacional de Câncer), e Fernando Barroso, presidente da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea.

Ao final do congresso, acontecerá a primeira edição do Merula Steagall Awards, concurso em homenagem à fundadora da Abrale e do movimento Todos Juntos Contra o Câncer.

Diagnosticada com talassemia grave na infância, Merula Steagall superou o prognóstico médico de que não viveria além dos cinco anos. Ela faleceu aos 56, em 2022.

Instituições de todo o país inscreveram mais de 60 projetos no concurso, e seis finalistas foram selecionados nas categorias Cuidado ao Paciente (Instituto Protea e Instituto Mais Identidade), Educação e Informação (Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa e Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe) e Políticas Públicas e Advocacy (Hospital do Amor e Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço).

Os quatro vencedores serão anunciados no dia 19 de setembro, a partir das 16h50.