Congresso se ilumina de roxo pelo Dia Nacional da Criança Traqueostomizada

O Palácio do Congresso Nacional foi iluminado com a cor roxa, nesta terça-feira (18), em homenagem ao Dia Nacional da Criança Traqueostomizada. A ação tem como objetivo chamar a atenção para a importância do cuidado, do acolhimento e da inclusão das crianças que passam por esse procedimento médico, bem como de suas famílias. A data busca sensibilizar a sociedade sobre os desafios e as necessidades específicas enfrentadas por essas crianças, que requerem cuidados médicos contínuos e especializados.

A traqueostomia é um procedimento cirúrgico que envolve a inserção de uma cânula na traqueia para estabelecer uma comunicação direta entre a traqueia e o meio externo. Esse procedimento é realizado quando a respiração natural da criança fica comprometida, seja por condições congênitas ou adquiridas. No caso das crianças, a situação é particularmente vulnerável, uma vez que há o risco iminente de obstrução das vias aéreas superiores, o que pode levar a complicações graves, incluindo o risco de óbito.

A iluminação do Congresso visa aumentar a visibilidade dessa questão e promover a reflexão sobre a necessidade de uma sociedade mais inclusiva, que atenda de maneira digna e segura as crianças traqueostomizadas e suas famílias.