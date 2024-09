Congresso se ilumina de lilás em ações sobre a Doença de Alzheimer e a Púrpura

O Congresso recebe iluminação lilás hoje e amanhã (19 e 20/9) pelo Dia Nacional de Conscientização sobre a Doença de Alzheimer (21 de setembro) e pelo Dia Mundial da Púrpura Trombocitopênica Idiopática — TPI (celebrado sempre na última sexta-feira de setembro). A Lei 11.736/2008 instituiu o Dia de Conscientização sobre o Alzheimer com o objetivo de sensibilizar a população, as entidades públicas e privadas de saúde e os profissionais da área sobre a gravidade da doença e ressaltar a importância da prevenção, do diagnóstico e da busca por tratamentos que possam melhorar a cognição dos pacientes.

Durante todo o mês, é realizada a campanha Setembro Lilás, criada pela Associação Internacional do Alzheimer para fortalecer a divulgação de informações sobre a doença. Outro objetivo da campanha é reforçar a importância do acolhimento para pessoas que vivem com Alzheimer, além de seus familiares e parceiros de cuidado.

A doença de Alzheimer é uma enfermidade neurodegenerativa que provoca a diminuição das funções cognitivas. Ela não tem cura e é a causa mais comum de demência no mundo, representando 70% dos casos. O Brasil tem cerca de 1 milhão de brasileiros com algum tipo de demência, sendo a maioria dos casos provocados por Alzheimer. Os sintomas mais comuns são a perda de memória e a confusão mental.

Púrpura

Já a campanha em torno do Dia Mundial da Púrpura Trombocitopênica Idiopática visa divulgar informações sobre a doença para viabilizar diagnóstico e tratamento adequados. A PTI é uma doença hemorrágica rara que se caracteriza pela redução do número de plaquetas no sangue, podendo causar sangramentos espontâneos e hematomas. A causa da PTI ainda não é conhecida, mas pode estar relacionada a fatores como infecções, reação a medicamentos e imunizações, exposição a toxinas ou outras doenças, como lúpus ou HIV.

Entre os sinais e sintomas mais comuns da PTI estão: petéquias (pequenos pontos avermelhados na pele); hematomas espontâneos e sangramentos persistentes (nariz, menstruação intensa, sangramento das gengivas, sangue na urina ou fezes). A PTI é mais comum em adultos, e a maioria dos pacientes responde bem ao tratamento da doença, que pode se tornar crônica, mas raramente é fatal.