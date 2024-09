Congresso SAE BRASIL reúne CEOs para abordar a nova indústria nacional

Nos dias 16 e 17 de outubro de 2024, o Congresso SAE BRASIL 2024 reunirá grandes nomes do setor automobilístico para o painel “Impulsionando a Nova Indústria: Ações Governamentais e o Futuro da Mobilidade Sustentável no Brasil”. O encontro trará discussões sobre os principais desafios e oportunidades para o desenvolvimento da mobilidade sustentável no país e como a indústria brasileira pode se adaptar e alavancar inovação, políticas públicas e novas tecnologias para impulsionar seu crescimento de forma sustentável e competitiva.

O painel contará com a participação de especialistas e líderes, incluindo Christopher Podgorski, Presidente & CEO da Scania Latin America; Rafael Chang, CEO da Toyota; Erasmo Carlos Battistella, CEO e Presidente da Be8 Energy; Gastón Diaz Perez, CEO e Presidente da Bosch América Latina; e Sergio Carvalho, CEO da Randoncorp e Presidente da Fras-le. Juntos, eles irão explorar temas essenciais como produção industrial, crescimento automobilístico e transformação digital, debatendo como essas áreas podem transformar a mobilidade no Brasil.

Na ocasião, também serão abordadas tendências que moldarão o futuro da indústria, como fontes de energia renováveis e inteligência artificial. “Estamos bem-posicionados diante dos desafios globais, mudanças tecnológicas, climáticas e sociais que impactam a mobilidade. Precisamos discutir sobre as nossas competências e vocações, para moldarmos juntos o futuro da mobilidade de forma segura, inteligente e sustentável no Brasil.” afirma Gastón Diaz Perez, chairperson do Congresso SAE BRASIL 2024, CEO e Presidente da Robert Bosch América Latina.

Em um contexto no qual o país busca se posicionar na liderança da transição energética, o painel traz a proposta de alinhar ações governamentais às demandas da indústria, promovendo colaboração estratégica entre governo, empresas e especialistas. De acordo com Camilo Adas, Conselheiro em Tecnologia e Transição Energética da SAE BRASIL, “o Congresso SAE BRASIL 2024 e o painel oferecem uma plataforma fundamental para discutir as competências necessárias e as inovações tecnológicas que vão destacar o país em nível global. A integração de novos conhecimentos e a adaptação às novas tecnologias são essenciais para garantir que o Brasil esteja na vanguarda da nova indústria e da sustentabilidade no setor.”

Serviço

31º CONGRESSO E MOSTRA INTERNACIONAIS DE TECNOLOGIA DA MOBILIDADE SAE BRASIL

Data: 16 e 17 de outubro, das 09 às 18h

Local: Pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera

Link