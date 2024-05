Congresso internacional discute os desafios da educação

O futuro da educação no Brasil estará em debate na próxima semana, em Curitiba, durante o V Congresso Internacional Um Novo Tempo na Educação. Entre os principais temas estão: “O Futuro da Educação”, “Estratégias de Gestão para Sistemas Educacionais”, “Inovação Educacional”, “Educação Emocional e Saúde Mental”, “Neurociências na Prática Educacional”, “Inclusão no Ambiente Escolar”.

Serão mais de 30 palestrantes, entre eles Gabriel Chalita, Cristovam Buarque, Walcyr Carrasco, Maria Inês Fini, Guiomar Namo de Mello, Roberta Bento, Taís Bento, Marta Relvas, Carlos Sanches, Emília Cipriano, Cesar Nunes, Bruna Velasques e Júlio Luchmann.

Um dos painéis mais esperados acontecerá no dia 05 de junho com o Reitor Honorário da Universidade de Lisboa, António Nóvoa. Conhecido por seu extenso trabalho em história e filosofia da educação, Nóvoa abordará temas cruciais como as mudanças nos paradigmas educacionais, a importância da inovação na educação e o papel das novas tecnologias na transformação escolar. Com sua experiência como reitor da Universidade de Lisboa e autor de inúmeras obras influentes, Nóvoa discorrerá sobre como podemos preparar as próximas gerações para os desafios do futuro.

Promovido pelo Instituto Casagrande e pela Associação Amélia Casagrande o Congresso, também realizará Plenárias Educacionais Simultâneas em dois auditórios, Mostra de Soluções e Tecnologias Educacionais, Encontro de Arte, Cultura e Entretenimento, Congresso On-line, entre outras. A programação completa, ingressos e demais informações constam no site congressonovotempo.com br .

Para o idealizador do Congresso e presidente do Instituto Casagrande, Renato Casagrande, ‘Um Novo Tempo na Educação’ propõe ser um espaço de reflexão e debate sobre como a educação pode evoluir para melhor atender às necessidades de uma sociedade em rápida transformação. “As discussões e as trocas de experiências durante o congresso prometem inspirar educadores e formuladores de políticas a adotarem novas abordagens e metodologias que preparem os estudantes não apenas para o mercado de trabalho, mas também para serem cidadãos responsáveis e bem ajustados em um mundo cada vez mais complexo”, afirma Renato.

Instituto Casagrande – Há 18 anos, promove o desenvolvimento contínuo e incessante de educadores e instituições de ensino, tanto públicas, quanto privadas. Com uma comunidade em crescimento constante, reúne mais de um milhão de educadores de todo o território brasileiro e de mais de 10 países.

Associação Professora Amélia Casagrande – A Associação Professora Amélia Casagrande é uma entidade sem fins lucrativos que promove a inclusão e sustentabilidade na educação, focando no bem-estar emocional dos educadores. Fundada para estabelecer um ambiente educacional acolhedor e justo, desenvolve projetos que sensibilizam e mobilizam a comunidade escolar.

V Congresso Internacional Um Novo Tempo na Educação

Data: de 5 a 7 de junho

Local: Shopping Novo Batel – Curitiba/PR

Endereço: Rua Cel. Dulcídio, 517 – Batel, Curitiba

Ingressos e demais informações: http://congressonovotempo.com br

Website: http://congressonovotempo.com.br