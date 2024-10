Congresso de Tecnologia da Fatec São Paulo começa na segunda-feira (7)

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) São Paulo, localizada no bairro do Bom Retiro, na Capital, realiza entre segunda e sexta-feira (7 e 11) a 25ª edição do Congresso de Tecnologia. Gratuito e aberto ao público, o evento reúne estudantes, professores, pesquisadores, empresários e profissionais de diversas áreas.

Para participar das atividades culturais, painéis temáticos e simpósio de iniciação científica e tecnológica é necessário fazer a inscrição pelo site do evento. O Congresso de Tecnologia da Fatec São Paulo é realizado anualmente com a missão de compartilhar informações dos diversos campos do conhecimento tecnológico.

Com o tema “Neurodiversidade e inteligência artificial: inovações e desafios”, a 25ª edição do congresso contará com palestra de abertura ministrada pelo médico e pesquisador Paulo Saldiva, que abordará a relação entre inteligência artificial, saúde e vulnerabilidade. Confira a programação completa.

“Esperamos a participação de mais de 5 mil pessoas. Reunimos grandes nomes de diversas áreas, promovendo espaços para debates, apresentações de tendências da tecnologia, lançamentos de renomados autores, espaços para aprendizagem e troca de experiências”, informa o diretor da Fatec, Josué Souza de Góis. “É uma grande oportunidade para estudantes praticarem networking e se atualizar sobre a realidade do mercado de trabalho.”

Serviço

25º Congresso de Tecnologia da Fatec São Paulo

Local: Fatec São Paulo

Endereço: Avenida Tiradentes, 615 – ao lado da estação Tiradentes do Metrô

Data: de 7 a 11 de outubro

Horários: consulte a programação

Mais informações:no site do evento