Congresso de práticas pedagógicas vai reunir educadores da rede privada, pública e ONGs de Educação

Reunir educadores do Ensino Básico (Infantil, Fundamental e Médio) é a proposta do 4º Congresso Lumiar para Educadores (CluED) – Aprendizagens Significativas, que acontece em 21 de setembro na Escola Lumiar – Unidade Vila Olímpia, na cidade de São Paulo. Durante todo o dia, educadores da rede privada e pública, além de ONGs de Educação, poderão apresentar ideias e projetos para profissionais do setor sobre como melhorar o Ensino Básico e torná-lo mais eficiente frente aos desafios contemporâneos.

O 4º cluED é a primeira edição presencial do evento e as inscrições estão abertas para profissionais de todo o Brasil. Todos os trabalhos inscritos serão apresentados, não haverá uma seleção. Mas as vagas são limitadas. Na primeira etapa de inscrição, que vai até 30/06. A inscrição consiste no envio do resumo do projeto.

As inscrições devem ser feitas no link https://www.even3.com.br/clued-2024-446732/. A taxa de inscrição é de R$ 65,00 com almoço incluso, e os profissionais da rede pública pagam R$ 45,00.

cluED

No cluED, cada apresentador terá 20 minutos para apresentar o trabalho e outros 20 minutos serão usados para reflexões e dúvidas conduzidas pelo mediador. Durante o congresso, também haverá palestras, oficinas e minicursos realizados por parceiros e convidados especiais.

Um deles tem como tema “IA (inteligência artificial) e outras tecnologias para otimização do planejamento de atividades encontros”, ministrado pelo facilitador Daniel Goulart, da Lumiar Criciúma. Essa oficina envolve o planejamento de atividades usando ferramentas e metodologias para auxiliar os educadores a pouparem tempo no trabalho do planejamento.

Temas como Educação Financeira, Práticas de Leitura e Formação para o Futuro também fazem parte das atividades. Outro destaque da programação é o Festival do Minuto, concurso para a escolha de 3 vídeos que apresentam práticas e projetos que se destacaram em suas escolas.

Pelo formato presencial e realização de atividades práticas e teóricas, o objetivo do CluED é estimular a participação de educadores e se tornar um ponto de encontro de inovações pedagógicas. “Estamos buscando reunir educadores engajados no desenvolvimento de práticas verdadeiramente significativas para os estudantes. Valorizamos a colaboração diante dos desafios complexos da educação e entendemos que compartilhar soluções variadas para engajar crianças e jovens em suas jornadas de aprendizagem valoriza as ideias inovadoras e as experiências ricas dos educadores, além de ampliar referências e proporcionar novos insights”, afirma Graziela Miê Peres Lopes, Diretora Geral das Escolas Lumiar

Serviço

4º Congresso Lumiar para Educadores (cluED) – Aprendizagens Significativas

Data: 21/09, das 7h30 às 18h

Local: Lumiar Unidade Vila Olímpia – Av. Cardoso de Melo, 90 (Vila Olímpia), São Paulo

Público: profissionais da educação de instituições privadas e públicas

Participação: mediante cadastro no link https://www.even3.com.br/clued-2024-446732/, taxa de R$ 65,00 com almoço incluso. Para educadores de escolas públicas, a taxa é R$ 45,00

Inscrição de apresentações: de 03/05 a 30/06 no link https://www.even3.com.br/clued-2024-446732/

Mais informações: https://conteudo.lumiaredu.com/lp-clued2024-fase-2

Programação 4º cluED

7h30 às 8h30 – Credenciamento

8h45 às 9h00 – Boas-vindas

9h00 às 9h45 – Palestra de Abertura

10h às 12h00 – Oficinas e minicursos

12h00 às 13h30 – Almoço

13h30 às 16h45 – Apresentação dos trabalhos

17h00 às 18h00 – Festival do Minuto