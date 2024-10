Congresso de Inovação da FEI reúne grandes nomes da indústria de Energia e tendências

A 5ª edição do Congresso FEI de Inovação Megatendências 2050; evento gratuito focado no desenvolvimento de alunos, profissionais e sociedade como um todo; debaterá a “Energia e Sustentabilidade para a Vida” e será realizado no campus de São Bernardo do Campo nos dias 22 e 23 de outubro, com programação das 9h às 21h nos dois dias. É possível acompanhar também pelo canal do Youtube da FEI. A expectativa para esta edição de 2024 é de receber um público superior a 2 mil pessoas.

Os Congressos FEI de Inovação e Megatendências 2050 organizados pela FEI (Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros) são parte de um amplo projeto denominado Plataforma de Inovação FEI, cujos objetivos incluem preparar professores, alunos e a administração a participarem no debate das grandes questões do futuro com a sociedade civil, empresarial e pública, para, a partir disto desenvolver a sensibilidade e a visão de como poderá ser este amanhã no qual estarão inseridos, não como observadores mas como participantes ativos e protagonistas dessas mudanças.

A edição deste ano, realizada pela FEI, também está sendo patrocinada diretamente pelo CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. As inscrições podem ser realizadas diretamente pelo site da FEI, o que já garante a vaga para os interessados na programação de ambos os dias. Para os participantes, a FEI também divulga a realização de uma ação social, solicitando a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado para ONGs do ABC e região.

Durante os dois dias de evento haverão, além de palestras, mesas redondas que discutirão temas como eficiência energética, energias renováveis, desafios enfrentados em um momento de crise ambiental e emergência para descoberta de soluções e estratégias para descarbonização e criação de um mercado verde.

Além de uma equipe altamente qualificada de professores da FEI, o Congresso terá a presença de grandes nomes da indústria, que hoje ocupam cargos de liderança em grandes empresas nacionais e internacionais, como a Siemens, Raízen Power, BASF, NVIDIA, Braskem, Ford e Airbus Brasil para debater justamente o futuro e como podemos preservar nosso planeta que a cada dia que passa necessita de mais ajuda.

Serviço:

Congresso de Inovação 2024 – São Bernardo do Campo, SP

Data: 22 e 23 de outubro

Horário: das 9h às 14h

Entrada gratuita

Local: Campus FEI São Bernardo do Campo – Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972-B – Assunção, São Bernardo do Campo, SP

Para mais informações, acesse o link.