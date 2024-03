Congresso de educação andreense tem a participação do Colégio Singular

A Prefeitura de Santo André promoverá, entre os dias 12 e 16 de março, o Congresso de Educação, voltado para os profissionais da área e reunirá cerca de 200 palestras, divididas em oito eixos e conduzidas por grandes nomes da educação nacional. A unidade Santo André do Colégio Singular será um dos polos do evento e dois profissionais da rede participarão como palestrantes.

No dia 13 de março, às 10 horas, no Clube Atlético Aramaçan (rua São Pedro, 345 – Bairro Silveira), o coordenador do Teatro Singular, Paulo Gircys, ministrará a palestra Teatro, ludicidade e Educação: a condução de práticas artísticas e o diálogo com todo o processo de aprendizagem.

No mesmo dia, às 19h30, o diretor do Singular, Fábio Áviles, conduzirá o tema Autorregulação da aprendizagem, motivação e avaliação: como transformar os três pontos em um triângulo, no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector (rua Tirol, 05 – Parque das Nações, Santo André).

O evento também contará com atividades práticas, mentorias, workshops e outras experiências.

Palestrantes:

Paulo Gircys é formado em Artes Cênicas – Licenciatura pela ECA/USP e mestrando em Artes da Cena pela Universidade de Campinas (Unicamp). Ele também é pesquisador nas áreas de Formação do Artista Teatral, Teatro Jovem, Teatros Eslavo e Lituano, ator, produtor e arte-educador da Cia. Estrela D’Alva de Teatro e co-fundador da “Escola Itinerante de Teatro”. Gircys já ministrou aulas e oficinas na Lituânia, Rússia, Argentina, Chile e Angola e atualmente é coordenador geral dos cursos de teatro do Colégio Singular, coordenador da MITbr, onde integra a equipe da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo – MITsp, é professor da rede pública municipal de Santo André e membro da comissão organizadora do Festival de Teatro Adolescente Vamos que Venimos Brasil.

Fábio Áviles é mestrando em Educação pela Universidade de São Caetano do Sul (USCS), licenciado em Química pela Unicamp, com especialização em Gestão Educacional, metodologias ativas e avaliação educacional, além de professor, autor de material didático e atual diretor pedagógico do Colégio Singular.