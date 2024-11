Confusões e confrontos entre torcedores marcam Copa do Brasil

No último domingo (10), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) registrou uma série de incidentes envolvendo torcedores dos clubes Atlético-MG e Flamengo, nas proximidades da Arena MRV e em várias ruas de Belo Horizonte e região metropolitana, durante a final da Copa do Brasil. O confronto em campo terminou com vitória do Flamengo por 1 a 0, garantindo o título ao time carioca.

De acordo com informações da PMMG, seis torcedores do Atlético-MG foram detidos por tentarem acessar o estádio sem ingresso, aproximadamente uma hora antes do início da partida. Um dos detidos, de 24 anos, justificou sua ação alegando o alto custo do ingresso, que no portão 13 estava avaliado em R$ 830,00.

Outro incidente ocorreu na entrada destinada aos torcedores do Flamengo, no setor de bares, durante o segundo tempo do jogo. Dois indivíduos se envolveram em uma briga física, obrigando a intervenção da polícia com gás lacrimogêneo. Um dos envolvidos foi atendido devido a sangramentos no nariz e escoriações nas costas.

A chegada dos flamenguistas à Arena MRV foi marcada por relatos de atraso na abertura dos portões, atribuídos a problemas no sistema de verificação dos bilhetes. Houve ainda tentativas de invasão, levando os policiais a utilizarem gás de pimenta para dispersar os tumultos, afetando também alguns torcedores já dentro do estádio.

Além disso, houve um confronto entre torcedores das duas equipes em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. O episódio resultou em uma pessoa ferida por uma tesoura. A PM relatou que um veículo com três torcedores rubro-negros foi cercado por seis atleticanos na Avenida Dionísio Gomes. Dois indivíduos envolvidos na briga foram hospitalizados.

Nas redes sociais, circularam vídeos de outro conflito entre flamenguistas e atleticanos na Avenida Pedro I, na região de Venda Nova. As imagens mostram pedras sendo lançadas e sinalizadores acesos, causando pânico entre motoristas. No entanto, ao chegarem ao local, os policiais não encontraram os envolvidos.

Esses episódios refletem um cenário preocupante de violência associada ao futebol no país, levantando questões sobre segurança em eventos esportivos e a necessidade de medidas mais eficazes para garantir a integridade dos torcedores e cidadãos.