Confronto entre criminosos tem tiroteio e ônibus queimado na zona norte do RJ

Um confronto entre grupos rivais de criminosos no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro, provocou a interdição de uma avenida e um intenso tiroteio que avançou na madrugada desta sexta-feira (16).

Um ônibus foi queimado no início na avenida Martin Luther King, perto da estação Engenheiro Rubens Paiva do Metrô. O local precisou ser interditado, segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio. O fogo atingiu também um poste de iluminação pública. Ninguém ficou ferido.

Moradores registraram em vídeos a troca de tiros. As imagens mostram a movimentação de homens a pé ou de moto em meio ao tiroteio. Testemunhas relatam que houve a tentativa de invasão do complexo por um grupo rival ao que domina a área.

Policiais militares do 41ºBPM (Irajá) foram ao local após serem informados que criminosos de grupos rivais iniciaram uma disputa pelo domínio territorial.

A polícia confirmou a ocorrência de confrontos armados e afirmou ter estabilizado a área. O policiamento na região segue reforçado.