Confraria de vinhos COOP apresenta linha de rótulos importados

Seguindo as comemorações do aniversário de 70 anos, a Coop promoveu na noite do dia 24 de outubro uma edição especial da sua tradicional Confraria de Vinhos, trazendo alguns rótulos importados pela Mistral.

Esta iniciativa tem a finalidade de prestigiar os cooperados que apreciam um bom vinho, além de fornecer a eles uma verdadeira imersão de conhecimento sobre o universo dessa bebida milenar. Trata-se de um encontro mensal e itinerante, que já encantou mais de 1 mil cooperados.

Este último evento foi realizado no Coop Empório e contou com um ambiente muito bem planejado e decorado pela Benassi, com um incrível portal feito com uvas naturais. Foram reunidos cerca de 50 cooperados apreciadores da bebida de todas as unidades do ABC.

Sob o comando do sommelier Renato Pujol, foram degustados cinco rótulos da reconhecida marca Mistral, harmonizados com queijos Quatá, presunto Jamón Haciendas, cortes da linha 1953 da Friboi e sobremesa. Entre uma experimentação e outra, águas Panna e San Pelegrinno para hidratar. Tudo muito bem planejado em cada detalhe, até mesmo o ambiente, decorado pela Benassi com um incrível portal feito com uvas naturais.

Os vinhos degustados na confraria fazem parte da categoria premium, hoje presente em três lojas de Santo André (Industrial, Empório e Pereira Barreto), em Diadema e na unidade Árvore Grande, em Sorocaba. Para o início do ano, está prevista a chegada também nas lojas de São Caetano (Joana Angélica), de São Bernardo do Campo (Joaquim Nabuco) e de Tatuí (Coronel Seabra).