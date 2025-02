Conflito marcado por gritos e interrupções na Câmara dos Deputados

Na sessão da Câmara dos Deputados realizada na quarta-feira, 19, a atmosfera se tornou tensa e conturbada, resultando em interrupções e discussões acaloradas entre parlamentares da oposição e da base governista. O foco do descontentamento foi uma denúncia envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que provocou reações intensas entre os deputados.

Durante a discussão, o líder do Partido dos Trabalhadores (PT), Lindbergh Farias (PT-RJ), foi à tribuna para expor suas opiniões sobre a denúncia, mas enfrentou constantes interrupções. Cada tentativa de Farias de falar era imediatamente contestada por gritos da oposição, que geraram um ambiente caótico, ao qual se somaram as reações exaltadas de parlamentares da ala esquerda.

A deputada Katarina (PSD-SE), que presidia a sessão, tentou intervir em diversas ocasiões para restaurar a ordem e facilitar o andamento dos trabalhos legislativos. No entanto, seus apelos foram ignorados, refletindo a dificuldade de controlar a situação diante da polarização que tomou conta do espaço.

O clima acirrado durante a sessão levou o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a manifestar sua insatisfação com o comportamento dos deputados. A tensão entre as diferentes correntes políticas ficou evidente, evidenciando os desafios enfrentados no atual cenário político brasileiro.