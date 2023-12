Jão se apresentará no Rock in Rio Brasil 2024

O Rock in Rio Brasil 2024 promete trazer grandes surpresas para os fãs do cantor Jão. O artista está confirmado para o line-up da edição comemorativa de 40 anos do maior festival de música e entretenimento do mundo. Além de se apresentar em solo nacional, Jão também é esperado pelo público português, em uma apresentação imperdível no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa, no dia 16 de junho de 2024.

Com um repertório repleto de sucessos que conquistaram o Brasil, como “Idiota” e “Alinhamento Milenar”, o artista também apresentará a turnê do álbum ‘Super’, lançado este ano, que arrancou elogios da crítica e do público.

E as comemorações não param por aí. Em janeiro Jão abrirá a ‘SUPERTURNÊ’ com um mega show no Allianz Parque, que acontecerá em dois dias de apresentação. O primeiro show acontece no dia 20 de janeiro e todos os ingressos estão esgotados, para apresentação extra, no dia 21, restam pouquíssimos convites, esse feito vem provando que o cantor é um verdadeiro fenômeno de vendas.

Com uma discografia promissora e uma presença de palco magnética, Jão tem conquistado cada vez mais espaços de destaque internacional, tornando ele o maior artista pop nacional masculino. Sua participação no Rock in Rio 2024, edições Brasil e Portugal, e a iminente turnê nos estádios são eventos que comprovam o sucesso do artista e a sua crescente relevância na indústria musical, para se ter uma ideia, Jão é o mais jovem cantor nacional a esgotar os ingressos do Allianz Parque em questão de minutos.

As vendas do Rock in Rio Card, ingresso sem data pré-definida que garante a entrada no Rock in Rio 2024 antes mesmo da confirmação de todas as atrações, será vendido na próxima 5ª feira (7), às 19h. Essa é a primeira oportunidade para os fãs do cantor de já garantirem seus ingressos para o show.