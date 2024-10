Confira quem estará presente na Festa Oficial do Latin GRAMMY®

A Academia Latina da Gravação™ anuncia artistas e apresentadoras para a Premiere do Latin GRAMMY®, que acontece na quinta-feira, 14 de novembro, no Miami Beach Convention Center, e será transmitida ao vivo em todas as plataformas da Academia Latina a partir das 13h (hora da costa leste dos EUA).

Apresentado pelas indicadas ao Latin GRAMMY® María Becerra, Juliana e Luísa Sonza, a Premiere do Latin GRAMMY contará com apresentações de Ale Acosta e Valeria Castro (Melhor Performance de Música Eletrônica Latina), Alok (Melhor Performance de Música Eletrônica Latina), Fonseca (Gravação do Ano & Melhor Álbum Tropical Contemporâneo & Melhor Canção Tropical), Leonel García (Melhor Álbum de Cantor e Compositor & Melhor Vídeo Musical de Curta Duração), Grupo Niche (Gravação do Ano), Draco Rosa (Melhor Canção de Rock & Melhor Álbum de Pop/Rock), Rozalén (Melhor Álbum de Cantor e Compositor & Melhor Canção de Cantor e Compositor), e Vikina e Deorro (Melhor Performance de Música Eletrônica Latina).

“Estamos emocionados por iniciar A Noite Mais Importante da Música Latina™ com a Premier do Latin GRAMMY”, disse Manuel Abud, CEO de A Academia Latina da Gravação. “Com um incrível grupo de artistas, revelaremos os ganhadores em 50 das 58 categorias do Latin GRAMMY, mostrando a diversidade de nossa comunidade de criadores de toda a Iberoamérica.”

Grecia Medina e Macarena Moreno atuarão como produtoras executivas da cerimônia, trabalhando sob a direção da equipe de produção de A Academia Latina da Gravação, liderada por Ayleen Figueras.

Após A Premiere do Latin GRAMMY, e antes da transmissão, os convidados desfrutarão da Festa Oficial do Latin GRAMMY no 601 Terrace do Kaseya Center, patrocinada pelo Miami-Dade County and the Greater Miami Convention & Visitors Bureau, American Airlines, Junta de Andalucía, Bulova, Espolòn® Tequila, Gary Nader Art Centre, Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, Mastercard, Rums of Puerto Rico, Tito’s Handmade Vodka e Verizon Wireless. A transmissão será produzida pela TelevisaUnivision, a principal empresa de mídia e conteúdo em língua espanhola do mundo, e será transmitida ao vivo pela Univision, UniMás, Galavisión e ViX a partir das 20h (hora da costa leste dos EUA), precedida por um pré-show de uma hora a partir das 19h (hora da costa leste dos EUA).

Para ver as últimas notícias, visite o site oficial de A Academia Latina da Gravação: LatinGRAMMY.com. Siga-nos no Facebook (LatinGRAMMYs), X (@LatinGRAMMYs ), Instagram (@LatinGRAMMYs), o Latin GRAMMYs WhatsApp Channel, e use #LatinGRAMMY em todas as plataformas populares de mídia social. O app oficial do Latin GRAMMY também está disponível em iOS (Apple) e Android (Google Play).

SOBRE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO:

A Academia Latina da Gravação™ é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a fomentar, celebrar, honrar e homenagear a música latina e seus criadores. Referência internacional da música latina, a organização é composta por profissionais da música e produz anualmente a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, A Noite Mais Importante da Música Latina™, que reconhece a excelência nas artes e ciências da gravação, bem como oferece programas educacionais e assistenciais à comunidade musical por meio de sua Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações, por favor, visiteLatinGRAMMY.com.