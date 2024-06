Confira quem estará nos palcos do Bar Brahma em Julho

O Bar Brahma tem o prazer de apresentar sua programação musical de Julho, uma grade repleta de talentosos e renomados artistas, em um ambiente acolhedor que faz o bar ser o queridinho dos paulistas e paulistanos.

O mês de Julho será marcado pelas incríveis apresentações do cantor e compositor, Dudu Nobre, que se realizará no dia 25/07 e do grupo Demônios da Garoa nos dias 04 e 18/07.

Todas as terças, às 21h, o público pode desfrutar do talento do cantor Vini Vercilo, às quartas, às 22h, a dupla Matheus Minas & Leandro, trazem ao bar muito sertanejo. Já às sextas, às 21h, os visitantes podem apreciar a performance do renomado cantor, compositor e instrumentista brasileiro Ivo Meirelles. Aos sábados, o ambiente ganha ainda mais vida com a presença do cantor de samba Naninha, que promete animar as tardes de sábado com muito samba e uma boa feijoada.

Além disso, todas as sextas-feiras do mês a casa apresenta o projeto esquina, com apresentações de Samba com Dona Duda Ribeiro às 22h30.

A casa tem uma programação completa, incluindo os outros dias da semana.

Confira:

01/07 – Altemar Dutra Junior às 20h

03/07 – Projeto a Roça é Hype – Matheus Minas e Leandro às 22h

04/07 – Demônios da Garoa às 22h

05/07 – Ensaio do Embaixador – Ivo Meirelles às 22h

06/07 – Naninha e Banda às 14h30

06/07 – Adryana Ribeiro e Banda às 22h30

09/07 – Jam Session com Vini Vercilo às 21h

10/07 – Projeto a Roça é Hype – Matheus Minas e Leandro às 22h

11/07 – A cara do Povo Canta: Djavan às 22h

12/07 – Ensaio do Embaixador – Ivo Meirelles às 22h

13/07 – Grupo Um Toque a Mais às 14h30

13/07 – Naninha e Banda às 14h30

13/07 – Tributo a João Bisco com Waraná Band às 22h30

15/07 – Eduardo Araújo às 20h

16/07 – Jam Session com Vini Vercilo às 21h

17/07 – Projeto a Roça é Hype – Matheus Minas e Leandro às 22h

18/07 – Demônios da Garoa às 22h

19/07 – Ensaio do Embaixador – Ivo Meirelles às 22h

20/07 – Grupo Um Toque a Mais às 14h30

20/07 – Naninha e Banda às 14h30

20/07 – Selía apresenta: Platinum in Samba às 22h30

23/07 – Jam Session com Vini Vercilo às 21h

23/07 – Eder Miguel Em Cartaz – Intimidade às 21h

25/07 – Dudu Nobre às 22h

26/07 – Ensaio do Embaixador – Ivo Meirelles às 22h

25/07 – Angélica Sansone às 20h30

27/07 – Thobias da Vai Vai convida Nelson Rufino às 22h30

30/07 – Jam Session Vini Vercilo convida às 21h

30/07 – Eder Miguel Em Cartaz – Intimidade às 21h

31/07 – Projeto a Roça é Hype – Matheus Minas e Leandro às 22h

Os ingressos para cada apresentação estão à venda pelo site e as reservas de lugares são direto pela plataforma Get In, aqui.

Serviço:

Bar Brahma

Endereço: Av São João, 677 – Centro SP

Whatsapp: 11 94746-1951

Plataformas Delivery:https://linktr.ee/barbrahmadelivery

Horário de funcionamento: Seg a Qua das 11 às 01 / qui a sáb das 11h às 02h/ dom das 11h às 00h.