Confira os restaurantes do Bom Prato que estarão fechados para manutenção neste final de semana

Para manter a qualidade no atendimento à população, neste final de semana, 07 e 08 de setembro, algumas das 31 unidades do Programa Bom Prato que funcionam aos finais de semana e feriados ficarão fechadas excepcionalmente devido ao serviço de manutenção. Na segunda-feira, 09, os restaurantes funcionarão normalmente.

Veja a relação das unidades do Bom Prato que estarão em manutenção no sábado e no domingo: 25 de Março, Capão Redondo, Carapicuíba, São Bernardo do Campo I, Suzano e Taubaté.

Veja os endereços das unidades fixas e móveis.