Confira os principais mercados de apostas de 2024 e tendências para 2025

O ano de 2024 foi de grande movimentação no universo das apostas esportivas no Brasil, ainda mais para algumas competições que tiveram um aumento significativo no volume de apostas, segundo dados da Betfair, uma das maiores casas de apostas do mundo. A plataforma revelou quais competições foram as mais populares entre os apostadores brasileiros nos últimos doze meses, e ainda listou algumas tendências para mercados que podem se destacar em 2025.

Os mercados mais populares do ano passado

Em 2024, a série A do Campeonato Brasileiro, a Premier League e a NBA lideraram, nesta ordem, o ranking das competições com maior volume de apostas ao longo do ano dentro do site da Betfair no Brasil, acompanhados da La Liga e da série B do Brasileirão.

O Brasileirão 2024 foi responsável pela grande maioria das apostas do torcedor brasileiro no ano passado

Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Com o Santos disputando o torneio em 2024 e uma competitividade cada mais alta nos últimos anos, a segunda divisão do futebol brasileiro registrou um crescimento de cerca de 25% no volume de apostas, o maior entre todos os mercados da empresa no Brasil, enquanto a Copa Sul-Americana, que teve vários clubes brasileiros com chances de título e a presença de Cruzeiro e Corinthians até as semifinais, também apresentou avanço considerável, com aumento em torno de 10%.

Além destes mercados tradicionais, os e-sports e o vôlei também registraram um crescimento significativo, com aumento entre 15% a 20% cada, na quantidade de apostas em comparação ao ano anterior.

O que esperar para 2025

Os especialistas da Betfair projetam que 2025 trará novas tendências que prometem movimentar o mercado de apostas brasileiro. Dentro do já consagrado mercado de futebol, opções personalizadas de apostas para grandes nomes como Memphis Depay (Corinthians), Oscar (São Paulo) e Gabigol (Cruzeiro) devem ganhar força e conquistar ainda mais popularidade entre os apostadores.

Na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto, piloto do Brasil que estreia pela Sauber, também atrai bastante atenção, mesmo com chances limitadas de vitória devido à estrutura da equipe.

Além disso, a Kings League, liga de futebol de sete, ganha cada vez mais destaque com o lançamento de uma liga brasileira e o crescente interesse nas redes sociais e na Twitch. Embora ainda esteja longe de competir em popularidade com o futebol de campo, a modalidade guarda relações com o crescimento dos e-sports