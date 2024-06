Confira os lançamentos musicais da semana

Lançamentos Som Livre – Semana 17 a 21 de junho

[álbum] Mc Dricka – Caldeirão

MC Dricka, um dos nomes femininos de maior destaque na cena do funk, lança nesta sexta-feira, 21 de junho, pela Som Livre o álbum “Caldeirão”. A MC aposta em novas experimentações musicais, propondo um novo desafio para a música urbana, permitindo que o público adentre seu universo através de sua voz ao lado das participações da venezuelana Arca, do carioca TZ da Coronel, do mineiro MC Laranjinha e outros. Caldeirão apresenta doze faixas inéditas, já disponíveis nas plataformas digitais (ouça agora) e a faixa, “Intenção de Vapo Vapo” ganha videoclipe no YouTube.

Link para as plataformas: https://ads.somlivre.com.br/Caldeirao

[álbum] Danilo e Davi – Toma Essa Verdade Vol.1

A dupla Danilo e Davi lançam nesta sexta, 21 de junho, o primeiro EP do projeto “Toma Essa Verdade”, que conta com nove canções inéditas. Os amigos trazem a canção “Cerejinha” Yacomo foco nessa coletânea. Sua letra foi composta pelos próprios Danilo e Davi em conjunto com Henrique Moura e Tunico Moura. Seu videoclipe também fica disponível nesta sexta ao meio-dia e os demais seguem um cronograma.

Link para as plataformas:https://ads.somlivre.com.br/Toma_Essa_Verdade_Vol1

[single] Igow – MTG Ficamento (feat. Tília)

Seguindo a tendência do mercado de apresentar uma nova versão de músicas já lançadas, Igow apresenta nesta sexta-feira, 21, a ‘MTG Ficamento’. Igow, que além de ser dj e cantor, também é reconhecido como produtor musical no segmento do forró e traz nessa nova versão elementos de outros ritmos com o funk e batidas do eletrônico que prometem agradar ao público.

Link para as plataformas: https://ads.somlivre.com.br/MTG_Ficamento