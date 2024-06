Confira os jogos e eventos que agitam Ribeirão Pires neste fim de semana

O final de semana de Ribeirão Pires terá programação repleta de atividades esportivas, com espaço para diferentes modalidades. Tem corrida de rua, rodada das quartas de final do Campeonato de Futebol Amador, Desafio Beneficente com exposição de Carros Aircooled, Jogos de Bar e evento de Flashback.

Para os apaixonados pelo futebol, a partir deste sábado, às 18h30, terão início as quartas de final do Campeonato de Futebol Amador – Divisão Especial. Os jogos seguem até domingo (9) e prometem reunir muitos torcedores no CTT Ouro Fino, que fica na Avenida Vereador Rubens Maziero.

O Campeonato é realizado pela Liga ribeirão-pirense de Futebol e conta com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL). Para acompanhar os jogos e classificações, basta baixar o aplicativo Copa Fácil – Especial 2024: copafacil.com/-d5dt

Para atletas e praticantes de corrida de rua, no domingo (9) haverá a Corrida e Caminhada – Toth Run. A largada será às 7h30, no Complexo Ayrton Senna. O percurso será de 5km e 10km; e passará pelas principais ruas da cidade que estarão parcialmente interditadas, das 6h às 10h.

Já para os amantes de carros clássicos e antigos, Ribeirão Pires sediará o Desafio de Aircooled Beneficente, com exposição de uma das maiores paixões nacionais que é o Fusca e outras relíquias do antigomobilismo com refrigeração a ar.

O encontro acontecerá no Campo de Futebol da Vila Gomes (Av. Cel. Oliveira Lima, 3.345) e é promovido pelos grupos de automobilismo antigo Popular Nation Aircooled e Metropolitan Volks, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL).

Além do encontro de carros, às 10h, haverá jogo entre os expositores do antigomobilismo: Metropolitan Volks (MV) X Popular Nation Aircooled (PN). A entrada é 1kg de alimento não perecível que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires que atende famílias em situação de vulnerabilidade.

Ainda no domingo (9), a partir das 10h, haverá mais partidas do tradicional Jogos de Bar com a participação de três estabelecimentos simultaneamente: Oficina Bar (Rua Borba Gato, 207 – Vila Conceição); Bar do Zito (Rua Viçosa, 03 – Jardim União – Ouro Fino) e na Padaria do Mirante (Av. Rotary, 25 – Jardim Mirante).

Para o público que curtir dançar, ainda no domingo, das 12h às 20h, acontecerá o 1º Flashback Solidário, no CEU da Quarta Divisão (Estrada do Sapopemba, 5.055). O evento conta com participação e animação dos Djs: André Luís, Jeff Borges, Giba Santos, Perninha e Guga Mix. Além de muita música, haverá opções gastronômicas com food trucks e brinquedos infláveis para a criançada.

A entrada é solidária com doação de 1kg de alimento não perecível ou ração para pet. A entrada de bebidas alcoólicas está proibida.