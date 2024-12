Confira os horários das missas de Natal e Ano Novo no Santuário de Aparecida

No dia 24 de dezembro, às 20h, o Altar Central da Basílica do Santuário Nacional de Aparecida será palco da tradicional Missa do Galo. Este evento religioso marca o início das celebrações natalinas no templo dedicado à Padroeira do Brasil, atraindo um grande número de fiéis durante o período festivo.

O Santuário, reconhecido como um dos principais destinos para devotos no fim de ano, anunciou uma extensa programação de missas que ocorrerão entre os dias 24 e 1º de janeiro. Ao todo, serão realizadas 15 missas nos dias que cercam as festividades de Natal e Ano Novo.

Natal

Na véspera do Natal, dia 24, a programação inclui diversas celebrações: às 6h45, 8h, 9h, 10h30, 12h, 14h (Hora Mariana), 15h (Consagração), 16h e 18h na Basílica Histórica, culminando com a Missa da Vigília do Natal às 20h. No dia seguinte, dia 25, a Missa de Natal está agendada para as 9h no Altar Central, acompanhada por outras celebrações em horários similares aos do dia anterior.

Ano Novo

Para aqueles que desejam celebrar a passagem para o Ano Novo, o Santuário também disponibilizará missas especiais. No dia 31 de dezembro, haverá celebrações às 6h45, 8h, 9h, 10h30, 12h, 14h (Hora Mariana), 15h (Consagração), 16h e às 18h na Basílica Histórica. A missa que antecede o Ano Novo está marcada para as 20h.

No primeiro dia do ano de 2024, as celebrações continuam com missas programadas para os horários habituais: às 6h45, 8h na Basílica Histórica e a Missa do Ano Novo no Altar Central às 9h. Além disso, haverá celebrações ao longo do dia até as 18h.

A comunidade local e os visitantes são convidados a participar dessas solenidades religiosas que reforçam a espiritualidade e tradição no contexto das festividades natalinas e de Ano Novo.