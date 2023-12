Confira os dias e locais das agendas das unidades móveis da SMDHC

As Unidades Móveis de Cidadania LGBTI (Norte, Sul, Leste e Oeste), o CDP PopRua e o CRAI Móvel são um serviço itinerante da Secretaria para ampliar o atendimento e os serviços prestados pelas coordenações de Políticas para LGBTI; Políticas para a População em Situação de Rua e Políticas para Imigrantes, respectivamente.

PRÓXIMAS DATAS:

Unidade Móvel de Cidadania LGBTI

01/12/2023

CCLGBTI+ Norte 11h às 16h UBS Dona Mariquinha Sciáscia- Rua José Vicente, n° 39 – Tremembé

Luana Barbosa dos Reis

CCLGBTI+ Sul 09h às 13h Atividade no SESC Sto. Amaro – R. Amador Bueno, 505

Edson Neris

CCLGBTI+ Leste 12h às 17h Ação de saúde com a ubs vila esperança (dia mundial de combate a aids)

Laura Vermont

CCLGBTI+ Oeste 10h às 16h Rua Medeiros de Albuquerque, 82 – Beco do Batman

Claudia Wonder

CRD – Brunna Valin 11h as 14h Dia mundial de luta contra a AIDS End: Praça da Sé

02/12/2023

CCLGBTI+ Sul 13h às 16h DIA DA PROTEÇÃO INFANTIL – Rua Memorial de Aires, 31 – Jardim São Savério

Edson Neris

04/12/2023

CCLGBTI+ Norte 11h às 16h Estação Metrô Parada Inglesa (Linha 1- Azul)

Luana Barbosa dos Reis

CCLGBTI+ Sul FOLGA REF: 02/11

Edson Neris

CCLGBTI+ Leste 12:00 as 17:00 Folga ref: ao dia 2/12/23

Laura Vermont

CCLGBTI+ Oeste 10h às 16h Terminal da Lapa (próximo a Estação Lapa da linha prata da CPTM

Claudia Wonder

CRD – Brunna Valin 14h ás 18h Espaço Cidadania / Endereço: Praça do Patriarca

05/12/2023

CCLGBTI+ Norte 11h às 16h Hospital DIA da Rede Hora Certa Vila Guilherme- Rua João Ventura Batista, n° 615- Vila Maria Baixa

Luana Barbosa dos Reis

CCLGBTI+ Sul 12h às 17h Casa de Cultura do M’boi Mirim – Av. Inácio Dias da Silva, s/nº – Piraporinha

Edson Neris

CCLGBTI+ Leste 12:00 as 17:00 Terminal carrao -av.desenove de janeiro 884 vila formosa sao paulo sp

Laura Vermont

CCLGBTI+ Oeste 10h às 16h Praça Cornélia, Vila Romana

Claudia Wonder

CRD – Brunna Valin 10h às 16h Espaço Cidadania / Endereço: Praça do Patriarca

06/12/2023

CCLGBTI+ Norte 11h às 16h Estação Metrô Carandiru (Linha 1- Azul) – Avenida Cruzeiro do Sul, nº 2487

Luana Barbosa dos Reis

CCLGBTI+ Sul 13h às 18h Estação Moema

Edson Neris

CCLGBTI+ Leste 12:00 as 17:00 h Instituto pombas urbanas-AV.dos metalugicos 2100- cidade tiradentes -sao paulo sp

Laura Vermont

CCLGBTI+ Oeste 10h às 16h UNINOVE Campus Memorial – Av. Dr. Adolpho Pinto, 109 – Barra Funda

Claudia Wonder

CRD – Brunna Valin 14h às 18h Espaço Cidadania / Endereço: Praça do Patriarca

07/12/2023

CCLGBTI+ Norte 11h às 16h Estação Metrô Armênia (Linha 1-Azul) próx. Terminal EMTU – Rua Pedro Vicente, n° 58

Luana Barbosa dos Reis

CCLGBTI+ Sul 13h às 18h Pça do Campo Limpo – R. Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30

Edson Neris

CCLGBTI+ Leste 12:00 as 17:00h Instituto pombas urbanas-AV.dos metalugicos 2100- cidade tiradentes -sao paulo sp

Laura Vermont

CCLGBTI+ Oeste 10h às 16h Parque Buenos Aires – Avenida Angélica, 1500

Claudia Wonder

CRD – Brunna Valin 14h às 18h Praça da Luz – Bom Retiro

08/12/2023

CCLGBTI+ Norte 11h às 16h Estação Metrô Santana (Linha 1- Azul) Próx. Terminal Santana – Avenida Cruzeiro do Sul, nº 3195

Luana Barbosa dos Reis

CCLGBTI+ Sul 13h às 18h Pça Salim Farah Maluf – Av Mário Lopes Leão, 240

Edson Neris

CCLGBTI+ Leste 12:00 as 17:00h Ação no cedesp (valores do saber )R.silveira pires 853-parque paulistano

Laura Vermont

CCLGBTI+ Oeste 10h às 16h Rua Medeiros de Albuquerque, 82 – Beco do Batman

Claudia Wonder

CRD – Brunna Valin 16:00 às 21:00 hs Praça Franklin Roosevelt

09/12/2023

CCLGBTI+ Oeste 14h às 18h 5ª Edição do Cine na Praça, da Rede Amalgamar / praça Júlio Prestes.

Claudia Wonder

CCLGBTI+ Norte 16:00 às 21:00 horas Praça Heróis da FEB, 25-63, Santana

Luana Barbosa dos Reis

10/12/223

CCLGBTI+ Oeste 14h às 18h AÇÃO RUAS ABERTAS – Local: Avenida Paulista, 1813, esquina com a Rua

Claudia Wonder

11/12/2023

CCLGBTI+ Norte 11h às 16h Estação Metrô Parada Inglesa (Linha 1- Azul)

Luana Barbosa dos Reis

CCLGBTI+ Sul 13h às 18h FOLGA REF 10/12

Edson Neris

CCLGBTI+ Leste 12:00 as 17:00h Subprefeitura penha -R. candapui 492 vila marieta sao paulo sp

Laura Vermont

CCLGBTI+ Oeste 14h ás 18h Terminal da Lapa (próximo a Estação Lapa da linha prata da CPTM

Claudia Wonder

CRD – Brunna Valin 14h às 18h Biblioteca Monteiro Lobato

12/12/2023

CCLGBTI+ Norte 10h às 15h Estação CPTM Piqueri (Linha 7- Rubi) – Rua José Péres Campelo, n° 400 – Bairro do Piqueri

Luana Barbosa dos Reis

CCLGBTI+ Sul 13h às 18h Estação AACD-Servidor

Edson Neris

CCLGBTI+ Leste 12:00 as 17:00h Subprefeitura penha -R. candapui 492 vila marieta sao paulo sp

Laura Vermont

CCLGBTI+ Oeste 10h às 16h Praça Cornélia, Vila Romana

Claudia Wonder

CRD – Brunna Valin 14h às 18h Praça da Luz – Bom Retiro

13/12/2023

CCLGBTI+ Norte 09h às 14h Hospital dia rede hora certa, Brasilandia, R. Rui Morais Apocalipse 2 jd do tiro sp

Luana Barbosa dos Reis

CCLGBTI+ Sul 13h às 18h Casa de Cultura Chico Science, Av Pres Tancredo Neves, 1265

Edson Neris

CCLGBTI+ Leste 12:00 as 17:00h Terminal São Mateus – Av Adélia Chohfi 100 jd Vera Cruz,

Laura Vermont

CCLGBTI+ Oeste 10h às 16h UNINOVE Campus Memorial – Av. Dr. Adolpho Pinto, 109 – Barra Funda

Claudia Wonder

CRD – Brunna Valin 14h às 18h Praça do Arouche

14/12/2023

CCLGBTI+ Norte 11h às 16h Estação CPTM Jaraguá (Linha 7- Rubi) – Entrada de Taipas, s/n° – Jaraguá

Luana Barbosa dos Reis

CCLGBTI+ Sul 13h às 18h Pq. Nabuco – R. Frederico Albuquerque, 120

Edson Neris

CCLGBTI+ Leste 12:00 as 17:00h Terminal São Mateus – Av Adélia Chohfi 100 jd Vera Cruz,

Laura Vermont

CCLGBTI+ Oeste 10h às 16h Parque Buenos Aires – Avenida Angélica, 1500

Claudia Wonder

CRD – Brunna Valin 14h às 18h Festa de Natal CRD

15/12/2023

CCLGBTI+ Norte 11h às 16h Estação Metrô Armênia (Linha 1-Azul) próx. Terminal EMTU – Rua Pedro Vicente, n° 58

Luana Barbosa dos Reis

CCLGBTI+ Sul 13h às 18h Pça Nativo Rosa de Oliveira (Praça do Bambuzal) – R. Castela Nova, Nº99 Jardim Ângela

Edson Neris

CCLGBTI+ Leste 12:00 as 17:00h Ação de saúde com a ubs carlos genttile-R dos texteis 3765-cidade tiradentes-sao paulo-sp

Laura Vermont

CCLGBTI+ Oeste 10h às 16h Rua Medeiros de Albuquerque, 82 – Beco do Batman

Claudia Wonder

CRD – Brunna Valin 14h às 18h Ações específicas

CRAI Móvel

Dezembro

04 a 06/12 – Festival de Direitos Humanos – Espaço Cidadania.

Local: Praça do Patriarca.

Horário: 10h às 16h.

Ônibus Lilás

Dezembro

04 a 06/12 – Festival de Direitos Humanos – Espaço Cidadania.

Local: Praça do Patriarca.

Horário: 10h às 16h.

Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua

Dezembro

Segunda a sexta: 10h às 17h

Sábado: 10h às 16h

Local: Largo da Batata, em Pinheiros, próximo à estação Brigadeiro Faria Lima, linha amarela do Metrô.