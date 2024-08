Confira os destaques da programação do Sesc Santo Amaro de 9 a 14 de agosto

Neste final de semana, 10 e 11/8, acontece o Festival Sesc Mesa Brasil, em comemoração aos 30 anos do programa Mesa Brasil, iniciativa do Sesc São Paulo que atua no combate à fome. Durante o festival, o público do Sesc Santo Amaro poderá assistir a apresentação do grupo Ballet Fareta Sidibé, com a arte e a cultura do Oeste Africano, o show “Rainhas” de Izzy Gordon e o espetáculo Raiva – nós temos um cão que morde, com DeSúbito Cia. Para as crianças e toda a família a peça Quintal traz os elementos da natureza e a poesia de Manoel de Barros. As quatro atrações são gratuitas, com a retirada online de ingressos a partir do dia 8/8 pelo app Credencial Sesc SP ou no site https://centralrelacionamento.sescsp.org.br/.

Outro destaque musical é o show de BIA DOXUM, no dia 9/8, sexta, às 21h, apresentando ÀTÚNWA, álbum que simboliza o renascimento da alma por meio da abordagem de temas como ancestralidade, axé, amor preto e a força da mulher negra no cenário urbano contemporâneo.

Em agosto, no “Música ao Cair da Tarde – Sem Fronteiras” o Sesc Santo Amaro convida artistas migrantes vindos de diversos países, reunindo uma multiplicidade de ritmos e culturas. Na sexta (9/8), às 19h, é a vez do grupo Fareta Sidibé, que une música e dança no espetáculo “Sons e Ritmos da África Ocidental”.

A contação A origem dos sons: a flauta, com a Cia Olho D’água, no sábado (10/8), às 14h, conta a história de Uakti, um ser encantando que deu origem às flautas de bambu. Há muito tempo atrás, nas proximidades deste este mesmo rio, viveu Uakti, um ser encantado, filho do vento, que possuía o corpo repleto de buracos e orifícios. A atividade possui recursos de tradução em libras e acontece na praça coberta para todos os públicos.

No domingo (11/8), às 13h, a Cia Circo de Trapo traz a mediação de leitura “No Carrinho, as histórias”, levando as histórias e poesias dos livros até o público. Na sequência, às 14h, o Ateliê para a família: kirigami, com Alexandre Rüger, ensina a confeccionar Kirigami – técnica Japonesa de cortar papel.

E o espetáculo Vaiqueeuvoo, da Cia Sabatino Brothers, fecha sua temporada na unidade, no domingo, às 16h, com uma releitura dinâmica que, através da linguagem do circo, dá aos espectadores a oportunidade única de prestigiar os corajosos e habilidosos aviadores da década de 1930 que com ousadia e paixão desafiam as leis da gravidade.

Abrindo as atividades do Agosto Indígena, dedicadas aos processos de educação de diversas culturas originárias no Brasil, no dia 14/8, às 19h, teremos um bate papo com o meliponicultor Márcio Boggarim, sobre A importância das abelhas sagradas para o território Guarani do Jaraguá, seguido pela exibição do documentário A última floresta, do diretor Luiz Bolognesi e roteiro coassinado pelo xamã e ativista Davi Kopenawa Yanomami.

Confira a programação completa abaixo:

[música] Fareta Sidibé Música ao Cair da Tarde – Sem Fronteiras

Dia 9/8, sábado, às 19h. Livre. Convivência. Grátis – sem retirada de ingressos.

Espetáculo com sons e ritmos da África Ocidental realizado por Aboubacar Sidibé, Aicha Merveille, Ibrahima Sory Sako e Abou Cisse. Aboubacar Sidibé, guineense, é bailarino, percussionista e professor de danças. Atualmente, ministra aulas de dança no Centro de Estudos e Cultura da Guiné, centro fundado por ele em 2017. Aicha Merveille é bailarina formada pelo Ballet Merveilles de Conacri, República da Guiné. Há 11 anos vive no Brasil onde se apresenta pelo Ballet Fareta Sidibé desde 2015 e pelo grupo Amoukanama desde 2019. Ibrahima Sory Sako nasceu em Conacri, Guiné, desde sua chegada ao Brasil em 2016, Ibrahima contribuiu significativamente para a cena artística brasileira, desempenhando papeis de coreógrafo, dançarino e percussionista no Ballet Afro Koteban e integrando o grupo Fareta Sidibé desde 2017. Abou Cisse é músico percussionista profissional da Guiné, acumula mais de 15 anos de experiência em percussão. É reconhecido por sua participação como percussionista na Orquestra Mundana Refugi, formada por músicos brasileiros, imigrantes e refugiados de diversas partes do mundo.

[música] BIA DOXUM apresenta ÀTÚNWA

Dia 9/8, sexta, às 21h. 12 anos. Teatro. Duração: 60 minutos.

Ingressos: R$18 (credencial plena), R$30 (meia entrada) e R$60 (inteira) – Disponíveis a partir de 30/7, às 17h, no aplicativo Credencial Sesc SP ou no site www.centralrelacionamento.sescsp.org.br; e nas unidades a partir de 31/7.

ÀTÚNWA é o conceito yorubá para aquilo que o Ocidente entende como reencarnação, significando “aquele ou aquela que volta novamente”. A faixas do álbum simbolizam o renascimento da alma por meio da abordagem de temas como ancestralidade, axé, amor preto e a força da mulher negra no cenário urbano contemporâneo, afim de combater o racismo, o machismo e a intolerância religiosa.

[contação] A origem dos sons: a flauta – com Cia Olho D’água

Dia 10/8, sábado, às 14h. Livre. Praça Coberta. Grátis. Duração: 60 minutos.

* Atividade com recurso de tradução em Libras.

Inspirado por uma lenda do povo Tukano, que vive às margens do Rio Negro, o espetáculo conta a história de Uakti, um ser encantando que deu origem às flautas de bambu. Há muito tempo atrás, nas proximidades deste este mesmo rio, viveu Uakti, um ser encantado, filho do vento, que possuía o corpo repleto de buracos e orifícios. Quando ele corria ou quando o vento soprava, o ar passava por ele produzindo sons nunca antes ouvidos! Alguns o temiam, outros se encantavam pelos seus sons! O encontro apresenta diferentes tipos de flautas: flautins, flautas de bambu, flautas doces, zampoñas e flauta transversal.

[oficina] Puzzles educativos e jogos socializáveis

Dia 10/8, sábado, às 15h. E. T. A. A partir dos 5 anos – Inscrições 30 minutos antes no local. Grátis. Duração: 120 minutos.

Esta atividade busca, de um jeito lúdico e divertido, exercitar o campo mental, explorando a funções cognitivas por meio de jogos e brincadeiras. O intuito é estimular o pensamento organizado para chegar às soluções dos desafios propostos.

[dança] Ballet Fareta Sidibé

Dia 10/8, sábado, às 17h. Livre. Grátis. Praça Coberta. Duração: 60 minutos.

Criado por Abou Sidibe, o grupo apresenta a arte e a cultura do Oeste Africano, em especial, o da Guiné-Conakry. Este show traz o ritmo pulsante dos tambores e da dança enérgica, típica da cultura da Guiné. A programação integra o Festival Sesc Mesa Brasil, do Sesc São Paulo.

[música] Izzy Gordon

Dia 10/8, sábado, às 20h. 12 anos. Teatro. Grátis. Duração: 60 minutos.

Distribuição de ingressos online a partir de 8 de agosto, às 17h.

Um show que honra as histórias e conquistas das mulheres na música e celebra a diversidade de estilos do Brasil e do mundo. Do samba ao jazz, do rock ao soul, a presença feminina segue construindo um legado duradouro e é homenageada neste repertório.

A programação integra o Festival Sesc Mesa Brasil, do Sesc São Paulo.

[teatro] Raiva – nós temos um cão que morde

Dia 10/8, sábado, às 19h e dia 11/8, domingo, às 18h30. 16 anos. Espaço das artes. Duração: 75 minutos. Distribuição de ingressos online, a partir de 8 de agosto, às 17.

Com dramaturgia de Carla Zanini, o espetáculo inédito da DeSúbito Cia dá continuidade à pesquisa de novas formas de escrita e criação contemporânea nacional. O texto reflete sobre a violência como consequência da política de desmanche da cultura e da educação.

No enredo, duas irmãs – donas de um novo espaço cultural – tentam enterrar uma cabeça, após seu cão ter mordido acidentalmente uma criança. Por meio da ironia e do humor sarcástico, a peça é um retrato metafórico da desestabilização relacional e da violência psicológica e social generalizada e instaurada nos últimos tempos.

O espetáculo tem sua estreia no dia 8/8, quinta-feira, e segue a temporada com apresentações até o dia 18/8. Apenas as sessões do dia 10 e 11/8 integram a programação gratuita do Festival Sesc Mesa Brasil.

Ingressos para os dias 8, 9, 15, 16, 17, 18: R$15 (credencial plena), R$25 (meia entrada) e R$50 (inteira). Disponíveis a partir de 30/7, às 17h, no aplicativo Credencial Sesc SP ou no site www.centralrelacionamento.sescsp.org.br; e nas unidades a partir de 31/7.

[aula aberta] Entre Amigos nos Jogos – Badminton com educadores do Sesc

Dias 10/8 e 11/8, sábado e domingo, às 15h30. Livre – indicado para maiores de 6 anos. Ginásio. Grátis – sem retirada de ingressos. Duração: 180 minutos.

Esta edição do Entre Amigos apresenta o badminton. Esporte de raquete, esta modalidade é jogada em uma quadra dividida por uma rede. Os jogadores, individuais ou em duplas, usam raquetes leves para bater uma peteca (volante) sobre a rede, com o objetivo de fazê-la tocar o chão no lado adversário. A peteca, por sua forma e leveza, permite rápidas trocas de golpes e exige reflexos rápidos, agilidade e estratégia. O jogo é disputado em melhor de três sets, e cada set é vencido pelo primeiro jogador ou dupla a alcançar 21 pontos.

[mediação de leitura] No carrinho, as histórias – com Cia Circo de Trapo

Domingos, 4, 11, 18 e 25/8, às 13h. Livre. Biblioteca. Grátis – sem retirada de ingressos.

Com carrinhos de feira repletos de livros de literatura, mediadores de leitura circulam apresentando histórias e poesias dos livros ao público. O trabalho leva o livro até as pessoas, gerando curiosidade e gosto pela leitura literária. Com pequenas intervenções, o público é convidado a visitar a biblioteca para participar da mediação fixa que estará acontecendo.

[oficina] Ateliê para a família: kirigami – com Alexandre Rüger

Dia 11/8, domingo, às 14h. E. T. A. Livre. Grátis. Inscrições 30 minutos antes no local. Duração: 120 minutos.

Nesta oficina, os participantes aprendem a confeccionar Kirigami – técnica Japonesa de cortar papel. Após dobrar o papel de diferentes maneiras, são feitos cortes em formas geométricas. O resultado, após desdobrar o papel, são recortes simétricos!

[teatro] Vaiqueeuvoo – com Cia Sabatino Brothers

Dia 11/8, domingo, às 16h. Livre. Teatro. Duração: 60 minutos.

Ingressos: R$10 (credencial plena), R$15 (meia entrada) e R$30 (inteira). Criança até 12 anos grátis – Disponíveis a partir de 2/7, às 17h, no aplicativo Credencial Sesc SP ou no site www.centralrelacionamento.sescsp.org.br; e nas unidades a partir de 3/7.

Uma releitura jovem e dinâmica que, através da linguagem do circo, dá aos espectadores a oportunidade única de prestigiar os corajosos e habilidosos aviadores da década de 1930 que com ousadia e paixão desafiam as leis da gravidade. Envoltos por um período turbulento da história mundial, repleto de avanços tecnológicos e pelas guerras, os nossos três aviadores só veem sentido na vida quando estão nos ares, realizando as suas incríveis acrobacias aéreas na barra fixa e quadrante aéreo. Apertem os cintos, o espetáculo vai começar! Bom voo a todos!

[teatro] Quintal

Dia 11/8, domingo, às 17h. Livre. Grátis. Praça Coberta.

As bordas de um quintal, donde passavam um rio, um mar e outras coisinhas. Dois irmão, ligados pela falta do pai, são obrigados a enfrentar os conflitos e descobertas de suas infâncias, se relacionando com o meio ambiente e os elementos da natureza. Com direção de Joaquim Elias, “Quintal” é resultado de uma pesquisa sobre a poesia de Manoel de Barros.

A programação integra o Festival Sesc Mesa Brasil, do Sesc São Paulo.

[teatro] Alegria de Náufragos – com Grupo Ser Tão Teatro (PB)

Dias 13/8 e 14/8, terça e quarta, às 20h. 16 anos. Teatro

Ingressos: R$18 (credencial plena), R$30 (meia entrada) e R$60 (inteira). Venda a partir de 6/8, às 17h, no aplicativo Credencial Sesc SP ou no site www.centralrelacionamento.sescsp.org.br; e nas unidades a partir de 7/8.

Com um currículo impecável, família constituída e reconhecido em seu trabalho, o professor Nicolai Stiepánovitch poderia facilmente ser tomado como um exemplo de vida, um “homem feliz”. Mas, gradativamente, no desenrolar do espetáculo, esse “homem de bem” é submetido a um doloroso processo de falência interior. Refém das próprias escolhas e dos modelos exemplares que perseguiu ao longo da sua caminhada, somente agora onde pouco ou nada há de ser feito, o professor começa a adquirir clareza sobre o lado patético da sociedade e suas instituições, incluindo seu trabalho e a própria família. Aos préstimos deste olhar enfadonho do personagem Nicolai Stepianovitch, os atores incidem, sem concessões, sobre o presente e a geografia – não livrando nem a si mesmos desse crivo, com doses generosas de acidez e humor. Nesse espetáculo, o que importa não é a glória, mas a capacidade de suportar.”

* No dia 14/8, o espetáculo é seguido por bate-papo sobre o processo e disparadores criativos que provocaram a construção da peça , com foco no trabalho do ator, como elemento fundamental na construção colaborativa e no trabalho de jogo em cena.

[agosto indígena] A importância das abelhas sagradas para o território Guarani do Jaraguá – com Márcio Boggarim

Dia 14/8, quarta, às 19h. Livre. Grátis. Praça Coberta.

Na luta pelo território Guarani, na região do Jaraguá, o meliponicultor Márcio Boggarim compartilha sua experiência, conhecimento e visão da importância do cuidado com as abelhas nativas sem ferrão. As abelhas estão presentes no cotidiano de seu povo, na religião, no artesanato e estão intimamente relacionadas com a manutenção da Mata Atlântica.

[agosto indígena] A última floresta

Dia 14/8, quarta, às 20h15. Livre. Grátis. Praça Coberta. Duração: 76 minutos

Em um grupo Yanomani isolado na Amazônia, o xamã Davi Kopenawa Yanomani tenta manter vivos os espíritos da floresta e as tradições, enquanto a chegada de garimpeiros traz morte e doenças para a comunidade. Os jovens ficam encantados com os bens trazidos pelos brancos; e Ehuana, que vê seu marido desaparecer, tenta entender o que aconteceu em seus sonhos.

Sesc Santo Amaro

Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro, São Paulo (SP)

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 10h às 21h30 | Sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Como Chegar de Transporte Público: 300m a pé da Estação Largo Treze (metrô), 900m a pé da Estação Santo Amaro (CPTM), 350m a pé do Terminal Santo Amaro (ônibus).

Acessibilidade: A praça dá acesso a todos os andares (subsolo | térreo | 1º pav. | 2º pav.) do prédio e aos espaços de atividades por meio de dois elevadores. A Unidade possui banheiros e vestiários adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, espaço reservado no Teatro e conta com seis vagas especiais no estacionamento.