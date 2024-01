Confira os cuidados necessários para pilotar moto na rodovia e ter uma viagem mais segura

Pegar a estrada sempre exige muito cuidado, principalmente para os motociclistas. Por isso, a A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo dá algumas dicas importantes para quem vai viajar nesse verão.

“Há algumas diferenças entre pilotar motos em rodovias e em vias urbanas. Principalmente quando o assunto é velocidade e a presença constante de veículos pesados, situações que requerem mais atenção e cuidados do motociclista”, explica Múcio José Teodoro da Cunha – Especialista em Regulação de Transportes da ARTESP.

Por isso, a agência selecionou algumas dicas importante para ter uma viagem mais segura, veja a seguir:

Manutenção em dia

Antes de pegar a rodovia, realize a manutenção adequada da sua moto. Verifique equipamentos de segurança e mecânicos. Além disso, fique atento aos pneus, verifique se eles estão adequados para uma viagem.

Utilize os equipamentos adequados

É muito importante que o motociclista utilize capacete aprovado pelo INMETRO e roupas adequadas para viajar. Para proteção extrema o motociclista pode usar jaquetas, calças e botas de couro.

Cuidado ao entrar na via

Quando for entrar na rodovia, é recomendado que o motociclista pegue velocidade antes de se misturar aos outros veículos. A falta de velocidade pode causar uma colisão traseira.

Verifique a previsão do tempo

Para quem está de moto a previsão do tempo é fundamental, afinal, o tempo ruim dificulta a circulação nas estradas. O veículo apresenta menos estabilidade e visibilidade, além de expor mais o corpo do piloto.

Mantenha distância segura

Para ter tempo de reação no caso de alguma adversidade no caminho, é recomendado que o piloto mantenha uma distância segura de outros veículos, principalmente dos mais pesados. Também é importante que o piloto fique fora do ponto cego de outros motoristas, além de sinalizar as mudanças de direção e dirigir com os faróis acesos.

Cuidado ao ultrapassar

Quando for ultrapassar outro veículo, é necessário esperar o momento mais adequado e tomar cuidado redobrado com veículos de carga, pois o ponto de visão deles é mais limitado e existe a possibilidade de quedas de objetos e detritos.

Ações das concessionárias

A malha concedida do Estado de São Paulo conta com ações educativas para os motociclistas, que têm o objetivo de incentivar o comportamento seguro.

No ano de 2023, mais de 15 mil motociclistas foram impactados pelas ações das concessionárias do Estado.

Algumas dessas campanhas fornecem também alguns itens de segurança como coletes e películas refletivas, que ajudam na maior visibilidade do condutor da moto, limpeza de capacete e instalação de antenas corta pipa, que protegem motociclistas de linhas que podem causar graves acidentes em rodovias e vias urbanas.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também presta apoio às ações das concessionárias, com orientações aos motociclistas e distribuição de materiais educativos.