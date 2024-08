Confira os carros do crime organizado que vão a leilão em SP

Um Porsche 911 Carrera 4 GTS, ano 2022, com lance mínimo de R$ 815.097, é um dos 19 veículos de luxo ou esportivos apreendidos de uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, que serão leiloados na próxima segunda-feira (26), por determinação da Justiça de São Paulo.

Os carros foram apreendidos durante operação Car Wash, que teve atuação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Federal – em novembro do ano passado, a ação prendeu seis pessoas em Ribeirão Preto (SP).

Segundo a Promotoria, a operação desarticulou uma complexa estrutura de comercialização clandestina de produtos químicos para processar psicotrópicos, em especial o estimulante cafeína e os analgésicos fenacetina, lidocaína e tetracaína, que eram destinados para potencializar os efeitos e conferir maior rendimento à cocaína.

Parte dos recursos utilizados para aquisição dos químicos controlados e entorpecentes vinha da negociação de veículos de luxo e esportivos de alto valor, que eram repostos com o dinheiro obtido com o tráfico.

Esses veículos estavam espalhados pela região de Ribeirão Preto, escondidos em garagens de prédios residenciais, por exemplo.

O promotor Frederico Camargo, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), diz que o total de veículos de luxo usados para lavagem de dinheiro pela quadrilha pode chegar a 40 carros -ainda há mais de uma dezena deles que são procurados ou tem a ilegalidade contestada por compradores.

Segundo o promotor, um dos suspeitos era especialista nesse tipo de negócio e tinha profundo conhecimento do mercado de carros de luxo.

A quadrilha, afirmou, usava nome de laranjas para dissimular a propriedade dos carros. “Ganhavam nas duas pontas, na venda dos veículos e no fluxo de caixa para produtos químicos e entorpecentes”, afirma. “Um alimentava o outro.”

O leilão dos 18 carros e uma motocicleta foi autorizado pela 5ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, que acolheu o pedido da Promotoria e determinou a alienação antecipada dos veículos.

Conforme o Ministério Público, esses bens serão leiloados antecipadamente para preservar seu valor de mercado, evitando a deterioração e depreciação que poderiam ocorrer se fosse necessário aguardar o fim do processo penal.

O Porsche 911 é a “joia da coroa” do leilão da próxima segunda-feira, mas o lote conta com outros carros dos sonhos, como um SUV Jaguar Fpace SVR, ano 2020 (lance inicial de R$ 327.259,50), um BMW M3 Competition, ano 2023, com um lance já ofertado, de R$ 514.199,25.

Ao todo, são três carros da marca Porsche. Além do 911, o mais caro do lote, há um Cayenne Cupê, ano 2020 (R$ 379.843,50) e um Cayenne blindado. O modelo, ano 2023, também já conta com um interessado, que ofereceu R$ 622 mil. O SUV esportivo tem apenas 110 km rodados.

Se alguém arrematar o Porsche 911 Carrera 4 GTS pelo lance mínimo vai fazer um bom negócio. O preço de tabela de um modelo semelhante pode chegar a R$ 1,1 milhão. Mas será preciso fazer ao menos um reparo. Segundo o leiloeiro, o painel de instrumentos não acende.

“Diferente dos carros comuns, esses veículos de luxo têm uma dinâmica diferente, pois o vendedor consegue modular o preço”, afirma o promotor Camargo, citando as restrições impostas por concessionárias que dificultam a compra -e que por isso, valorizam quem tem um seminovo- e filas de espera.

Os veículos estão em um pátio na rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto, mas os lances só podem ser dados pela internet.

Entre os carros expostos contrasta um Ford Ka, anos 2018. O modelo popular, um dos preferidos entre os motoristas de aplicativos. mas que saiu de linha com o fim da produção da montadora no Brasil, em 2021, está com 74 mil km rodados e já recebeu três propostas: o lance atual é de R$ 33,2 mil -na tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), ele custa R$ 40 mil.

VEJA OS CARROS QUE SERÃO LEILOADOS

Audi Q3

Ano: 2014

Lance mínimo: R$ 68.400,00

Audi S3

Ano: 2016

Lance mínimo: R$ 158.517,75

BMW M2

Ano: 2024

Lance mínimo: R$ 493.500,00

BMW M3 Competition

Ano: 2023

Lance atual: R$ 514.199,25

BMW M3 Sedan

Ano: 2016

Lance inicial: R$ 242.262,00

BMW S 1000 (moto)

Ano: 2016

Lance atual: R$ 53.002,00

BMW X6 Drive

Ano: 2023

Lance inicial: R$ 498.900,00

BMW Z4 S Drive 3.0

Ano: 2022

Lance inicial: R$ 337.539,00

Buggy Commander

Ano: 2013

Lance inicial: 52.425,00

Chevrolet Camaro (conversível)

Ano: 2012

Lance atual: R$ 168.100,00

Dodge Ram

Ano: 2022

Lance atual: R$ 301.864,50

Ford Ka

Ano: 2018

Lance atual: R$ 33.200,00

Jaguar Fpace SVR

Ano: 2020

Lance inicial: R$ 327.259,50

Land Rover Discovery

Ano: 2020

Lance inicial: R$ 169.193,00

Mercedes-Benz C180

Ano: 2015

Lance atual: R$ 78.800

Porsche 911 Carrera 4 GTS

Ano: 2022

Lance inicial: R$ 815.097,00

Porsche Cayenne Cupê

Ano: 2020

Lance inicial: R$ 379.843,50

Porsche Cayenne (blindado)

Ano: 2023

Lance atual: R$ 622.000,00

Volvo XC40 T5

Ano: 2018

Lance inicial: R$ 124.239,00