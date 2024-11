Confira os bilhetes eletrônicos para o sorteio de novembro da Nota Fiscal Paulista

Os bilhetes para o 192º sorteio do programa Nota Fiscal Paulista (NFP) já podem ser consultados no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP). Os ganhadores serão divulgados oficialmente no dia 14 de novembro. Conforme as regras, concorrem aos prêmios de novembro mais de 9,8 milhões de participantes inscritos no programa que solicitaram cupom fiscal com CPF (pessoas físicas) ou CNPJ (no caso dos condomínios) em compras no estado de São Paulo em julho de 2024. Em novembro estão na disputa 91.121.356 bilhetes eletrônicos. ​

Assim como nas demais edições, as entidades beneficentes disputam cinco prêmios no valor de R$ 100 mil e 50 de R$ 10 mil. Já os consumidores concorrem não só ao prêmio principal do programa de R$ 1 milhão, mas também, a quatro prêmios de R$ 500 mil, 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

Neste mês, o número de ONGs que estão aptas a participarem do sorteio chega a 3.301, com um total de 29.880.565 bilhetes. Entre pessoas físicas, são 91.085.391 cupons. Além disso, 5.247 condomínios também participam, com 35.965 bilhetes.

Para participar dos sorteios, o consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site do programa e aderir ao regulamento. As adesões até o dia 25 de cada mês permitem a participação já no mês seguinte. Uma vez feito o processo, não é preciso repeti-lo. Portanto, a inclusão nos sorteios seguintes é automática. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para concorrer.