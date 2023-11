Confira os alimentos que fazem bem no calor e aqueles que precisam ser evitados

A menos de um mês para a chegada da estação mais quente do ano, o verão, e considerando as altas temperaturas que vêm sendo registradas no Brasil, é crucial ajustar a alimentação para enfrentar o calor de maneira saudável e manter o corpo devidamente hidratado. Inclusive para desfrutar de eventos ao ar livre, como shows e festas de confraternização com bem-estar. A Dra. Paola Abreu, que é nutricionista na clínica Elaine Dias JK Health & Beauty, especializada em nutrição, elenca algumas dicas sobre os alimentos mais apropriados para essas ocasiões e aqueles que devem ser consumidos com moderação.

A especialista orienta que, dentre as opções ideais para os dias mais quentes, estão:

-Frutas Hidratantes: melancia, abacaxi, morango e melão, por exemplo, são ricos em água, ideais para manter a hidratação do corpo. Elas também são repletas de vitaminas e antioxidantes, contribuindo para a saúde geral.

-Vegetais frescos: saladas leves e coloridas são uma excelente opção. Pepino, alface, tomate e aipo são ótimos para manter o corpo fresco e fornecer nutrientes essenciais.

-Água de Coco: além de ser uma bebida refrescante, ela é naturalmente rica em eletrólitos, ajudando a repor os nutrientes perdidos durante a transpiração.

-Gelatina e sorvetes naturais: uma sobremesa gelada pode ser uma ótima maneira de se refrescar. Opte por gelatinas ou sorvetes feitos com ingredientes naturais, evitando excesso de açúcares adicionados.

Já os alimentos que devem ser evitados ou consumidos com moderação, a nutricionista da clínica Elaine Dias JK Health & Beauty, Dra. Paola, aponta quais são e explica que eles podem acelerar a desidratação do corpo, com o aumento da transpiração e a dificuldade de digestão. São eles:

-Alimentos ricos em gordura: evite, pois eles podem causar desconforto durante o calor. Prefira opções mais leves e de fácil digestão.

-Alimentos muito condimentados: evite pratos extremamente condimentados, eles podem aumentar a sensação de calor. Opte por temperos mais suaves e naturais.

-Bebidas alcoólicas em excesso: o álcool pode levar à desidratação. Se optar por consumir bebidas alcoólicas, intercale com água para manter o equilíbrio hídrico.